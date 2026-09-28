Το βίντεο των 43 εκατ. views που έκανε viral μητέρα στις ΗΠΑ: Η αλήθεια για τα πλάνα με την ίδια να κρατάει το παιδί της και φαγητά ενώ ο σύζυγός της τρώει

Η Έρικα αποκάλυψε ότι δέχθηκε μέχρι και απειλές θανάτου για τον σύζυγό της - « Εκείνο το βράδυ επέλεξα να φροντίσω εγώ εκείνον» έγραψε στην απάντησή της





Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε, μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του NBC με τους παρουσιαστές να αποκαλούν τη γυναίκα «















Η ίδια, μάλιστα, πρόσθεσε ότι άρχισε να λαμβάνει οργισμένα μηνύματα με ανθρώπους να προσβάλλουν τον σύζυγό της και να της προτείνουν μέχρι και να τον εγκαταλείψει.



Σύμφωνα με την Έρικα, όλα συνέβησαν όταν πήγε στην τουαλέτα και, επιστρέφοντας στη θέση της, προσφέρθηκε να αγοράσει φαγητό για τον σύζυγό της. Ο Ράμσες, είπε η Έρικα, προσφέρθηκε να κρατήσει το μωρό αλλά εκείνη του απάντησε ότι ήθελε να το κρατήσει η ίδια. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύζυγός της προσφέρθηκε να μοιραστεί μαζί της το σάντουιτς που του είχε αγοράσει, αλλά εκείνη του είπε να το απολαύσει.



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Η Έρικα, ο σύζυγός της Ράμσες και το παιδί τους σε παλαιότερο παιχνίδι



«Ο σύζυγός μου δεν θα το παραδεχτεί ποτέ, αλλά ξέρω ότι πενθεί βαθιά για την απώλειά του. Εκείνο το βράδυ επέλεξα να φροντίσω εγώ εκείνον. Το γεγονός ότι μια κάμερα με κατέγραψε να κάνω κάτι για τον σύζυγό μου δεν δείχνει όλες τις φορές που εκείνος έχει κάνει κάτι για εμένα. Σε όσους προσβάλατε τον Ράμσες, θυμηθείτε ότι τα παιδιά μας μπορεί κάποια μέρα να διαβάσουν τα λόγια σας ή να δουν τα βίντεό σας. Δεν θέλω να αναζητήσουν αυτή την ανάμνηση και να βρουν αγνώστους να αποκαλούν τον πατέρα τους άχρηστο».



Viral έγινε στις ΗΠΑ μια γυναίκα φίλαθλος σε αγώνα των San Francisco Giants μετά από βίντεο που την έδειχνε να κρατά ταυτόχρονα το παιδί της και διάφορα φαγητά ενώ δίπλα της ο σύζυγός της έτρωγε χωρίς να φαίνεται να βοηθάει.Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε, μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του NBC με τους παρουσιαστές να αποκαλούν τη γυναίκα « μητέρα της χρονιάς». «Αν υπάρχει ένας πραγματικός ορισμός της πολυάσχολης μητέρας που κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα» πρόσθεσαν στο σχόλιό τους.Καθώς το βίντεο έγινε viral με περισσότερα από 43,9 εκατομμύρια views, η γυναίκα που ονομάζεται Έρικα, υποχρεώθηκε να δώσει διευκρινίσεις καθώς, όπως είπε, άρχισε να δέχεται τηλεφωνήματα από φίλους και συγγενείς.«Αρχικά θεωρήσαμε ότι η μετάδοση ήταν αστεία», ανέφερε η Έρικα, «γελάσαμε, γιατί όποιος γνωρίζει την οικογένειά μας ξέρει πόσο γελοίο είναι να υποστηρίζει κανείς ότι ο Ράμσες (σ.σ. το όνομά του συζύγου της) δεν βοηθά ποτέ με τα παιδιά μας. Όμως, καθώς το βίντεο διαδιδόταν, οι χρήστες του διαδικτύου αντιμετώπισαν το σχόλιο ως απόδειξη ότι η σχέση μας είναι άνιση».Η ίδια, μάλιστα, πρόσθεσε ότι άρχισε να λαμβάνει οργισμένα μηνύματα με ανθρώπους να προσβάλλουν τον σύζυγό της και να της προτείνουν μέχρι και να τον εγκαταλείψει.Σύμφωνα με την Έρικα, όλα συνέβησαν όταν πήγε στην τουαλέτα και, επιστρέφοντας στη θέση της, προσφέρθηκε να αγοράσει φαγητό για τον σύζυγό της. Ο Ράμσες, είπε η Έρικα, προσφέρθηκε να κρατήσει το μωρό αλλά εκείνη του απάντησε ότι ήθελε να το κρατήσει η ίδια. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύζυγός της προσφέρθηκε να μοιραστεί μαζί της το σάντουιτς που του είχε αγοράσει, αλλά εκείνη του είπε να το απολαύσει.«Δεν υπήρξε κανένας καβγάς για την κέτσαπ. Δεν μου είπε ότι ξέχασα κάτι», ανέφερε και εξήγησε γιατί ο συγκεκριμένος αγώνας μπέιζμπολ ήταν ιδιαίτερα σημαντικός για τον σύζυγό της καθώς ήταν ένας τρόπος να τιμήσει έναν φίλο του που είχε πεθάνει πρόσφατα.«Ο σύζυγός μου δεν θα το παραδεχτεί ποτέ, αλλά ξέρω ότι πενθεί βαθιά για την απώλειά του. Εκείνο το βράδυ επέλεξα να φροντίσω εγώ εκείνον. Το γεγονός ότι μια κάμερα με κατέγραψε να κάνω κάτι για τον σύζυγό μου δεν δείχνει όλες τις φορές που εκείνος έχει κάνει κάτι για εμένα. Σε όσους προσβάλατε τον Ράμσες, θυμηθείτε ότι τα παιδιά μας μπορεί κάποια μέρα να διαβάσουν τα λόγια σας ή να δουν τα βίντεό σας. Δεν θέλω να αναζητήσουν αυτή την ανάμνηση και να βρουν αγνώστους να αποκαλούν τον πατέρα τους άχρηστο».

Η Έρικα κατήγγειλε, ακόμα, ότι κάποιοι βρήκαν στο διαδίκτυο προσωπικά στοιχεία της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων αριθμών τηλεφώνου, ενώ υπήρξαν ακόμη και απειλές θανάτου: «Κάποιοι από εσάς είπατε στον σύζυγό μου να αυτοκτονήσει. Σε όσους το έκαναν αυτό: ντροπή σας. Ο σύζυγός μου είναι πατέρας, γιος και ένας άνθρωπος που αγαπιέται βαθιά από όσους τον γνωρίζουν πραγματικά. Τα παιδιά μας χρειάζονται τον πατέρα τους. Ελπίζω και προσεύχομαι να αναλογιστείτε όσα γράψατε».



Απευθυνόμενη τέλος στους παρουσιαστές του NBC η Έρικα έγραψε: «Πιστεύω ότι δεν είχατε κακή πρόθεση. Όμως τα αστεία σας συνέβαλαν στο να μετατραπεί μια στιγμή αγάπης και υποστήριξης σε κάτι που οι άγνωστοι χρησιμοποίησαν για να χλευάσουν τον σύζυγό μου και να κρίνουν τον γάμο μας. Αυτό που στη δική σας μετάδοση ήταν λίγες στιγμές διασκέδασης, για την οικογένειά μας μετατράπηκε σε ημέρες πραγματικού πόνου. Μακάρι να γνωρίζατε τι σήμαινε εκείνο το βράδυ για εκείνον πριν τον μετατρέψετε στο αντικείμενο του αστείου».