Κως: Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων αξίας 7.000 ευρώ, δύο συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
κοσμήματα κως Συλλήψεις

Κως: Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων αξίας 7.000 ευρώ, δύο συλλήψεις

Τα κοσμήματα εντοπίστηκαν στην κατοχή των δύο κατηγορουμένων και αποδόθηκαν στη δικαιούχο

Κως: Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων αξίας 7.000 ευρώ, δύο συλλήψεις
Υπόθεση κλοπής κοσμημάτων από κατοικία στην Κω εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ατόμων.

Πρόκειται για έναν 39χρονο ημεδαπό και έναν 56χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για κλοπή και αποδοχή - διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου 2026 ο 39χρονος παραβίασε κατοικία στην Κω και αφαίρεσε τιμαλφή, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται στις 7.000 ευρώ.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί που ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης εντόπισαν και προσήγαγαν τον 39χρονο. Στην κατοχή του βρέθηκε μέρος των κλεμμένων τιμαλφών.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι ο 39χρονος είχε πουλήσει μέρος των κλεμμένων κοσμημάτων στον 56χρονο.

Τα κοσμήματα που εντοπίστηκαν στην κατοχή των δύο κατηγορουμένων κατασχέθηκαν και, αφού αναγνωρίστηκαν, αποδόθηκαν στη δικαιούχο.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

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