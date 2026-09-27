Γνώρισε το ZeniΘ ΠΑΡΕΑ, το νέο πρόγραμμα συστάσεων της ZeniΘ που επιβραβεύει υφιστάμενους και νέους πελάτες με δωροεπιταγές έως και 1.000€ τον χρόνο.
Αναζωπυρώνονται οι μάχες στην Αιθιοπία: Drone έπληξε το κτίριο όπου στεγάζεται η επίσημη τηλεόραση του Τιγκράι στη Μεκέλε
Αναζωπυρώνονται οι μάχες στην Αιθιοπία: Drone έπληξε το κτίριο όπου στεγάζεται η επίσημη τηλεόραση του Τιγκράι στη Μεκέλε
Ο προηγούμενος πόλεμος στο Τιγκράι, ένας από τους αιματηρότερους στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 600.000 ανθρώπους μεταξύ 2020-22
Ένα drone έπληξε το κτίριο όπου στεγάζεται η επίσημη τηλεόραση του Τιγκράι στη Μεκέλε, την πρωτεύουσα αυτής της περιφέρειας στη βόρεια Αιθιοπία, οι αντάρτικες αρχές της οποίας δηλώνουν ότι βρίσκονται σε «ολοκληρωτικό πόλεμο» με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ανέφεραν πολλοί δημοσιογράφοι του καναλιού αυτού.
Οι μάχες στη βόρεια Αιθιοπία ξανάρχισαν την Τετάρτη. Το Μέτωπο Απελευθέρωσης του Λαού του Τιγκράι (TPLF), που κυβερνά ντε φάκτο την ομώνυμη περιφέρεια –παρανόμως, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση– ανέφερε ότι απαντά σε μια «εισβολή» του ομοσπονδιακού στρατού. Οι δύο πλευρές είχαν εμπλακεί σε έναν πολύνεκρο πόλεμο και μεταξύ 2020-22.
Μάχες αναφέρονται επίσης τις γειτονικές περιφέρειες Αμχάρα και Άφαρ, σε περιοχές που συνορεύουν με το Τιγκράι. Οι τηλεπικοινωνίες έχουν διακοπεί από την Παρασκευή σε μεγάλο μέρος του Τιγκράι και είναι δύσκολο να εξακριβωθεί ποια είναι η κατάσταση εκεί.
Στην Άφαρ, μια πηγή προσκείμενη σε μια τοπική μη κυβερνητική οργάνωση είπε ότι οι δυνάμεις του TPLF κατέλαβαν σήμερα την κοινότητα Ερέμπτι, που βρίσκεται σε μια ορεινή ζώνη, περίπου 60 χιλιόμετρα οδικώς από τα σύνορα του Τιγκράι, έπειτα από σφοδρές μάχες με τη συμμετοχή του πυροβολικού. Σύμφωνα πάντα με αυτήν την πηγή, οι δυνάμεις του TPLF προωθούνται τώρα προς την κοινότητα Αφντέρα, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικότερα, πάνω στον μοναδικό οδικό άξονα που οδηγεί στο Τζιμπουτί. Από τον δρόμο αυτόν περνούν οι περισσότερες εισαγωγές που κάνει η περίκλειστη Αιθιοπία.
Στη Μεκέλε, το κτίριο της Tigrai TV χτυπήθηκε από δρόνο γύρω στις 9 το πρωί, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), ανέφεραν δημοσιογράφοι του καναλιού. Αυτή η τηλεόραση είναι το επίσημο όργανο των αντάρτικων αρχών της περιφέρειας.
«Ακούσαμε μια ισχυρή έκρηξη που προήλθε από πλήγμα δρόνου σε άλλο σημείο και φύγαμε από το κτίριο. Αμέσως μετά την αποχώρησή μας, το κτίριο (της Tigrai TV) χτυπήθηκε και υπέστη ζημιές» είπε ένας δημοσιογράφος στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Το κανάλι, που απασχολεί περισσότερους από 400 δημοσιογράφους, διέκοψε τη μετάδοσή του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Φωτογραφίες που τράβηξε ένας ντόπιος δημοσιογράφος δείχνουν τη μαυρισμένη πρόσοψη του κτιρίου, με πολλά τζάμια σπασμένα από την έκρηξη.
Οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν ανακοινώσει στις 21 Σεπτεμβρίου ότι αναστέλλεται «επ’ αόριστον» η άδεια της Tigrai TV και απαγορεύεται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης να αναμεταδίδουν πληροφορίες προερχόμενες από αυτό το κανάλι.
Η διεύθυνση του καναλιού δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για την επίθεση.
Οι μάχες στη βόρεια Αιθιοπία ξανάρχισαν την Τετάρτη. Το Μέτωπο Απελευθέρωσης του Λαού του Τιγκράι (TPLF), που κυβερνά ντε φάκτο την ομώνυμη περιφέρεια –παρανόμως, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση– ανέφερε ότι απαντά σε μια «εισβολή» του ομοσπονδιακού στρατού. Οι δύο πλευρές είχαν εμπλακεί σε έναν πολύνεκρο πόλεμο και μεταξύ 2020-22.
Μάχες αναφέρονται επίσης τις γειτονικές περιφέρειες Αμχάρα και Άφαρ, σε περιοχές που συνορεύουν με το Τιγκράι. Οι τηλεπικοινωνίες έχουν διακοπεί από την Παρασκευή σε μεγάλο μέρος του Τιγκράι και είναι δύσκολο να εξακριβωθεί ποια είναι η κατάσταση εκεί.
A drone hits a Tigrayan TV station as heavy clashes resume between the Tigray People's Liberation Front and federal troops, while a humanitarian source tells AFP that the TPLF rebels have made advances against government forces in northern Ethiopiahttps://t.co/so2YbS34Yw pic.twitter.com/tJF9IM0jBz— AFP News Agency (@AFP) September 27, 2026
Στην Άφαρ, μια πηγή προσκείμενη σε μια τοπική μη κυβερνητική οργάνωση είπε ότι οι δυνάμεις του TPLF κατέλαβαν σήμερα την κοινότητα Ερέμπτι, που βρίσκεται σε μια ορεινή ζώνη, περίπου 60 χιλιόμετρα οδικώς από τα σύνορα του Τιγκράι, έπειτα από σφοδρές μάχες με τη συμμετοχή του πυροβολικού. Σύμφωνα πάντα με αυτήν την πηγή, οι δυνάμεις του TPLF προωθούνται τώρα προς την κοινότητα Αφντέρα, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικότερα, πάνω στον μοναδικό οδικό άξονα που οδηγεί στο Τζιμπουτί. Από τον δρόμο αυτόν περνούν οι περισσότερες εισαγωγές που κάνει η περίκλειστη Αιθιοπία.
Στη Μεκέλε, το κτίριο της Tigrai TV χτυπήθηκε από δρόνο γύρω στις 9 το πρωί, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), ανέφεραν δημοσιογράφοι του καναλιού. Αυτή η τηλεόραση είναι το επίσημο όργανο των αντάρτικων αρχών της περιφέρειας.
«Ακούσαμε μια ισχυρή έκρηξη που προήλθε από πλήγμα δρόνου σε άλλο σημείο και φύγαμε από το κτίριο. Αμέσως μετά την αποχώρησή μας, το κτίριο (της Tigrai TV) χτυπήθηκε και υπέστη ζημιές» είπε ένας δημοσιογράφος στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Το κανάλι, που απασχολεί περισσότερους από 400 δημοσιογράφους, διέκοψε τη μετάδοσή του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Φωτογραφίες που τράβηξε ένας ντόπιος δημοσιογράφος δείχνουν τη μαυρισμένη πρόσοψη του κτιρίου, με πολλά τζάμια σπασμένα από την έκρηξη.
Οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν ανακοινώσει στις 21 Σεπτεμβρίου ότι αναστέλλεται «επ’ αόριστον» η άδεια της Tigrai TV και απαγορεύεται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης να αναμεταδίδουν πληροφορίες προερχόμενες από αυτό το κανάλι.
Η διεύθυνση του καναλιού δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για την επίθεση.
Ο προηγούμενος πόλεμος στο Τιγκράι, ένας από τους αιματηρότερους στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 600.000 ανθρώπους μεταξύ 2020-22, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αφρικανικής Ένωσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα