Η Ντούα Λίπα έκανε κατακόρυφο πάνω σε σανίδα SUP μέσα στο νερό
Η Ντούα Λίπα έκανε κατακόρυφο πάνω σε σανίδα SUP μέσα στο νερό
Η τραγουδίστρια ανέβασε φωτογραφίες από την απόδραση με φίλες της στις ΗΠΑ
Ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κάνει κατακόρυφο πάνω σε σανίδα SUP, ενώ βρισκόταν μέσα στο νερό, δημοσίευσε η Ντούα Λίπα.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την απόδρασή της με τις φίλες της στις ΗΠΑ, μέσα από ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Σε ορισμένες εικόνες, η Λίπα εμφανίζεται με διαφορετικά μαγιό στην παραλία, ενώ σε άλλες ποζάρει με την παρέα της, καθώς και με ένα μαύρο, ημιδιάφανο φόρεμα. Στη δημοσίευση ωστόσο ξεχωρίζει το κλιπ, μέσα από το οποίο η Ντούα Λίπα ισορροπεί σε σανίδα μέσα σε λίμνη.
«Όλοι έφυγαν από την πόλη για την Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ (Labour Day) οπότε, φυσικά, γιόρτασα κι εγώ την αργία», έγραψε στη λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή της
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την απόδρασή της με τις φίλες της στις ΗΠΑ, μέσα από ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Σε ορισμένες εικόνες, η Λίπα εμφανίζεται με διαφορετικά μαγιό στην παραλία, ενώ σε άλλες ποζάρει με την παρέα της, καθώς και με ένα μαύρο, ημιδιάφανο φόρεμα. Στη δημοσίευση ωστόσο ξεχωρίζει το κλιπ, μέσα από το οποίο η Ντούα Λίπα ισορροπεί σε σανίδα μέσα σε λίμνη.
«Όλοι έφυγαν από την πόλη για την Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ (Labour Day) οπότε, φυσικά, γιόρτασα κι εγώ την αργία», έγραψε στη λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή της
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