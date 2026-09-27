Μπαρτζώκας: «Ο Μοντέρο ελέγχει πλήρως την ομάδα, ο Ολυμπιακός παίζει για να κερδίζει τίτλους», δείτε βίντεο
Μπαρτζώκας: «Ο Μοντέρο ελέγχει πλήρως την ομάδα, ο Ολυμπιακός παίζει για να κερδίζει τίτλους», δείτε βίντεο
O προπονητής του Ολυμπιακού σχολίασε τη νίκη επί του ΠΑΟΚ και την κατάκτηση του Stoiximan Super Cup
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΟΚ στο Κλειστό του Περιστερίου και κατέκτησε το Stoiximan Super Cup για πέμπτη διαδοχική σεζόν.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε την εικόνα των Πειραιωτών και στάθηκε στη σημασία της κατάκτησης του, πρώτου χρονικά, τίτλου. Παράλληλα αναφέρθηκε στο περιορισμένο ροτέισον που είχε στη γραμμή των ψηλών.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού δήλωσε: «Δεν ήμασταν αμυντικά συμπαγείς, είχαμε διαφορά, αλλά πρέπει να ελέγχουμε καλύτερα την άμυνα. Ο ΠΑΟΚ σκόραρε απίθανα σουτ με παίκτες που συνήθως δεν έχουν καλά ποσοστά. Χειριστήκαμε το ματς όπως έπρεπε και πήραμε τη νίκη. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει για να κερδίζει τίτλους. Έχουμε περιορισμένο ροτέισιον όσον αφορά τους ψηλούς μας. Έπαιξε πολύ ώρα στο 5 ο Εντζάι και δεν μπορέσαμε να ξεκουράσουμε τον Βεζένκοφ. Ο Μοντέρο ελέγχει την ομάδα πλήρως. Οι καλοί παίκτες μπαίνουν μέσα και παίζουν».
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε την εικόνα των Πειραιωτών και στάθηκε στη σημασία της κατάκτησης του, πρώτου χρονικά, τίτλου. Παράλληλα αναφέρθηκε στο περιορισμένο ροτέισον που είχε στη γραμμή των ψηλών.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού δήλωσε: «Δεν ήμασταν αμυντικά συμπαγείς, είχαμε διαφορά, αλλά πρέπει να ελέγχουμε καλύτερα την άμυνα. Ο ΠΑΟΚ σκόραρε απίθανα σουτ με παίκτες που συνήθως δεν έχουν καλά ποσοστά. Χειριστήκαμε το ματς όπως έπρεπε και πήραμε τη νίκη. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει για να κερδίζει τίτλους. Έχουμε περιορισμένο ροτέισιον όσον αφορά τους ψηλούς μας. Έπαιξε πολύ ώρα στο 5 ο Εντζάι και δεν μπορέσαμε να ξεκουράσουμε τον Βεζένκοφ. Ο Μοντέρο ελέγχει την ομάδα πλήρως. Οι καλοί παίκτες μπαίνουν μέσα και παίζουν».
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