«Άνδρες με κουκούλες έτρεχαν προς τη βάση RAF Fairford» λέει η αγρότισσα που είδε τα ύποπτα βαν και ειδοποίησε την αστυνομία

Σκέφτομαι τώρα τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν προσπαθούσαν να με σταματήσουν όταν έφευγα, είμαι αρκετά τυχερή, είπε η ίδια μιλώντας στην Telegraph

RAF Fairford και είδε άνδρες με κουκούλες να απομακρύνονται προς τα χωράφια.



Η αγρότισσα η οποία γύριζε από έξοδο, θεώρησε την εικόνα ύποπτη, αποφάσισε να κάνει απομακρυνθεί με το αυτοκίνητό της και κάλεσε την αστυνομία. Παράλληλα, ενημέρωσε μέσω τοπικής ομάδας στο WhatsApp τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να κλειδώσουν τις πόρτες τους. Λιγότερο από 25 λεπτά αργότερα, οι πέντε άνδρες είχαν συλληφθεί.







Οι συλληφθέντες τέθηκαν αρχικά υπό κράτηση βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών και στη συνέχεια συνελήφθησαν εκ νέου με την κατηγορία της προετοιμασίας τρομοκρατικής ενέργειας.



Η αγρότισσα, μιλώντας στη βρετανική Telegraph, δήλωσε ότι αισθάνεται τυχερή που η κατάσταση δεν εξελίχθηκε διαφορετικά. «Σκέφτομαι τώρα τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν προσπαθούσαν να με σταματήσουν όταν έφευγα. Είμαι αρκετά τυχερή», ανέφερε χαρακτηριστικά.



με πιθανούς τρομοκράτες και ότι ίσως να απέτρεψες ένα τρομοκρατικό σχέδιο. Ήταν ξεκάθαρο ότι μόλις είχαν φτάσει εκεί. Δόξα τω Θεώ που τους εντοπίσαμε».



Όπως είπε, από την πρώτη στιγμή τα οχήματα της προκάλεσαν υποψίες; «Σκέφτηκα απλώς: τι κάνουν εδώ; Είδα μια ομάδα νεαρών ανδρών με εμφάνιση από τη Μέση Ανατολή να τρέχει μέσα από τα δέντρα. Κάποιοι φορούσαν κουκούλες» δήλωσε.



Η ίδια ανέφερε ότι κάποιοι από τους άνδρες κατευθύνθηκαν προς τα χωράφια και άλλοι προς τη στρατιωτική βάση.

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Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη RAF Fairford Σύμφωνα με κατοίκους, τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη βάση είχαν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες. Η αγρότισσα ανέφερε ότι η περιοχή είχε αρχίσει να παρατηρεί ασυνήθιστες κινήσεις, καθώς είχαν τοποθετηθεί βαριά μηχανήματα στις εισόδους της βάσης, ενώ είχε ενισχυθεί η παρουσία αστυνομικών και στρατιωτικών.



Όπως είπε, μέχρι τα τέλη της εβδομάδας είχε ζητηθεί από πολιτικό προσωπικό της βάσης να αποχωρήσει, ενώ οι κάτοικοι είχαν παρατηρήσει την παρουσία ανθρώπων που δεν ήταν γνωστοί στην τοπική κοινωνία.



Η RAF Fairford αποτελεί σημαντική βάση επιχειρήσεων της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας στην Ευρώπη. Το καλοκαίρι, το Ιράν είχε προειδοποιήσει τη Βρετανία να μην επιτρέψει τη χρήση της βάσης από αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1.



Οι Αρχές εξετάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, εάν η υπόθεση συνδέεται με πιθανή απειλή που σχετίζεται με το Ιράν.



Μια κάτοικος της περιοχής ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις βρετανικές Αρχές, όταν τα ξημερώματα εντόπισε τρία λευκά βαν εγκαταλελειμμένα σε επαρχιακό δρόμο κοντά στηκαι είδε άνδρες με κουκούλες να απομακρύνονται προς τα χωράφια.Η αγρότισσα η οποία γύριζε από έξοδο, θεώρησε την εικόνα ύποπτη, αποφάσισε να κάνει απομακρυνθεί με το αυτοκίνητό της και κάλεσε την αστυνομία. Παράλληλα, ενημέρωσε μέσω τοπικής ομάδας στο WhatsApp τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να κλειδώσουν τις πόρτες τους. Λιγότερο από 25 λεπτά αργότερα, οι πέντε άνδρες είχαν συλληφθεί.Οι Αρχές προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση ασφαλείας, με αστυνομικούς να πραγματοποιούν ελέγχους από σπίτι σε σπίτι. Μέχρι το πρωί, είχε δημιουργηθεί μεγάλος κλοιός ασφαλείας, είχαν στηθεί οδοφράγματα και ολόκληρη η κοινότητα είχε κληθεί να απομακρυνθεί από τις κατοικίες της, καθώς ειδικές μονάδες του στρατού εξέταζαν τα ύποπτα οχήματα.Οι συλληφθέντες τέθηκαν αρχικά υπό κράτηση βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών και στη συνέχεια συνελήφθησαν εκ νέου με την κατηγορία τηςΗ αγρότισσα, μιλώντας στη βρετανική Telegraph, δήλωσε ότι αισθάνεται τυχερή που η κατάσταση δεν εξελίχθηκε διαφορετικά. «Σκέφτομαι τώρα τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν προσπαθούσαν να με σταματήσουν όταν έφευγα. Είμαι αρκετά τυχερή», ανέφερε χαρακτηριστικά.«Είναι πραγματικά απίστευτο να συνειδητοποιείς ότι ήρθες πρόσωπο με πρόσωποκαι ότι ίσως να απέτρεψες ένα τρομοκρατικό σχέδιο. Ήταν ξεκάθαρο ότι μόλις είχαν φτάσει εκεί. Δόξα τω Θεώ που τους εντοπίσαμε».Όπως είπε, από την πρώτη στιγμή τα οχήματα της προκάλεσαν υποψίες; «Σκέφτηκα απλώς: τι κάνουν εδώ; Είδα μια ομάδα νεαρών ανδρών με εμφάνιση από τη Μέση Ανατολή να τρέχει μέσα από τα δέντρα. Κάποιοι φορούσαν κουκούλες» δήλωσε.Η ίδια ανέφερε ότι κάποιοι από τους άνδρες κατευθύνθηκαν προς τα χωράφια και άλλοι προς τη στρατιωτική βάση.Σύμφωνα με κατοίκους, τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη βάση είχαν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες. Η αγρότισσα ανέφερε ότι η περιοχή είχε αρχίσει να παρατηρεί ασυνήθιστες κινήσεις, καθώς είχαν τοποθετηθεί βαριά μηχανήματα στις εισόδους της βάσης, ενώ είχε ενισχυθεί η παρουσία αστυνομικών και στρατιωτικών.Όπως είπε, μέχρι τα τέλη της εβδομάδας είχε ζητηθεί από πολιτικό προσωπικό της βάσης να αποχωρήσει, ενώ οι κάτοικοι είχαν παρατηρήσει την παρουσία ανθρώπων που δεν ήταν γνωστοί στην τοπική κοινωνία.Η RAF Fairford αποτελεί σημαντική βάση επιχειρήσεων της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας στην Ευρώπη. Το καλοκαίρι, το Ιράν είχε προειδοποιήσει τη Βρετανία να μην επιτρέψει τη χρήση της βάσης από αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1.Οι Αρχές εξετάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, εάν η υπόθεση συνδέεται με

Οι ειδικές μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών χρησιμοποίησαν ρομπότ για την εξέταση των τριών λευκών βαν, τα οποία παρέμεναν στη μέση του δρόμου. Οι πίσω πόρτες δύο οχημάτων ήταν ανοιχτές, ενώ στο εσωτερικό και γύρω από αυτά διακρίνονταν μεγάλα μαύρα δοχεία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα, ενώ τέθηκε σε εφαρμογή ζώνη ασφαλείας 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα.



Μια κάτοικος, η Τζο, που ζει στο Whelford εδώ και 18 χρόνια, περιέγραψε ότι ξύπνησε από αστυνομικούς που χτυπούσαν την πόρτα της στις 7 το πρωί.



«Μας είπαν ότι ήταν ένα κρίσιμο περιστατικό και ότι έπρεπε να φύγουμε αμέσως. Δεν μας άφησαν μέχρι να βγούμε από το σπίτι. Πετάξαμε πάνω μας κάποια ρούχα και φύγαμε. Δεν ξέραμε τι είχε συμβεί, αλλά καταλάβαμε ότι ήταν σοβαρό», ανέφερε.



Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Gloucestershire, Ρίτσαρντ Οκόν, δήλωσε ότι οι έρευνες για την πλήρη φύση του περιστατικού συνεχίζονται, ενώ ευχαρίστησε τους κατοίκους για τη συνεργασία τους.