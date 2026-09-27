Φοβερή στιγμή κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου: Χιλιάδες Έλληνες τον τραγούδησαν στο Άουγκσμπουργκ, βίντεο
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Γιούργκεν Κλοπ Εθνική ποδοσφαίρου Ελλάδα Γερμανία Nations League

Φοβερή στιγμή κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου: Χιλιάδες Έλληνες τον τραγούδησαν στο Άουγκσμπουργκ, βίντεο

Σπουδαία βραδιά για τους ομογενείς Έλληνες της Γερμανίας οι οποίοι ταξίδεψαν από κάθε σημείο της χώρας για να είναι δίπλα στην ομάδα του Γιοβάνοβιτς

Φοβερή στιγμή κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου: Χιλιάδες Έλληνες τον τραγούδησαν στο Άουγκσμπουργκ, βίντεο
Αποστολή στη Γερμανία: Δημήτρης Τυχάλας
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Η Ελλάδα φιλοξενείται από τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ για τη 2η αγωνιστική του Nations League

Οι περισσότεροι από 6.000 Έλληνες στις κερκίδες έχουν δώσει ένα ξεχωριστό χρώμα στην αναμέτρηση και αυτό φάνηκε και την ώρα του εθνικού ύμνου της εθνικής μας, όπου όλοι σίγησαν. 

Λίγα λεπτά πριν αφού οι ομάδες είχαν βγει στον αγωνιστικό χώρο, οι δημοσιογράφοι περίμεναν με ανυπομονησία την εμφάνιση του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της ομάδας του. 

Φοβερή στιγμή κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου: Χιλιάδες Έλληνες τον τραγούδησαν στο Άουγκσμπουργκ, βίντεο

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Αποστολή στη Γερμανία: Δημήτρης Τυχάλας
1 ΣΧΟΛΙΟ

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