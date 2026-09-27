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Ζοάο Φέλιξ: «Θα ήμουν ο μεγαλύτερος προδότης αν πήγαινα στη Ρεάλ Μαδρίτης»
Ζοάο Φέλιξ: «Θα ήμουν ο μεγαλύτερος προδότης αν πήγαινα στη Ρεάλ Μαδρίτης»
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ξεκαθάρισε πως δεν θα αγωνιζόταν ποτέ στη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ζοάο Φέλιξ δεν έκρυψε ποτέ τα συναισθήματά του για την Μπαρτσελόνα και σε νέα του συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα «AS», φρόντισε να το καταστήσει για ακόμη μία φορά ξεκάθαρο.
Ο 26χρονος Πορτογάλος, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στην Αλ Νασρ, μίλησε για την εμπειρία του στους «μπλαουγκράνα», αλλά και για το ενδεχόμενο να φορέσει κάποια στιγμή τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η απάντησή του ήταν κάθετη.
Ο Φέλιξ παραδέχθηκε ότι διατηρεί εξαιρετικές αναμνήσεις από την περίοδο που πέρασε στην Καταλονία, παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιον τίτλο κατά τη διάρκεια της παρουσίας του.
Για τον ίδιο, όμως, το σημαντικότερο ήταν ότι εκπλήρωσε ένα προσωπικό όνειρο. Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι αγωνίστηκε για την Μπαρτσελόνα είχε ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την οικογένειά του. Η φανέλα του συλλόγου αποτελούσε ένα παιδικό όνειρο που μοιραζόταν με τον πατέρα και τον αδελφό του, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη εμπειρία να έχει ξεχωριστή θέση στην καριέρα του.
Παράλληλα, ο Πορτογάλος υπογράμμισε πως η εμπειρία ενός δανεικού ποδοσφαιριστή δεν είναι ίδια με εκείνη ενός παίκτη που ανήκει μόνιμα στον σύλλογο. Παρ' όλα αυτά, δήλωσε υπερήφανος για το γεγονός ότι φόρεσε τη φανέλα των «μπλαουγκράνα».
Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί κάποια στιγμή στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φέλιξ απάντησε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο, αφήνοντας να εννοηθεί πως μια τέτοια μετακίνηση θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τα συναισθήματά του για την Μπαρτσελόνα.
Ο Πορτογάλος ξεκαθάρισε πως, παρότι αναγνωρίζει το μέγεθος της Ρεάλ, δεν θα επέλεγε να φορέσει τη φανέλα της. Μάλιστα, χρησιμοποίησε τη λέξη «προδότης» για να περιγράψει πώς θα ένιωθε αν έκανε μια τέτοια επιλογή.
Για την παρουσία του στη Μπαρτσελόνα είπε: «Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις. Στο τέλος, δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τίποτα, αλλά το να παίζω απλώς για την Μπαρτσελόνα με έκανε πολύ χαρούμενο. Προφανώς, το να είσαι δανεικός δεν είναι το ίδιο με το να είσαι μόνιμος παίκτης. Το να είσαι παίκτης του συλλόγου είναι διαφορετικό. Σε ένα χρόνο, όλα μπορούν να συμβούν, τα πράγματα μπορούν να πάνε πολύ καλά ή πολύ άσχημα, ψηλά ή χαμηλά, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που φόρεσα τη φανέλα της Μπάρτσα, κάτι που ήταν ένα παιδικό όνειρο δικό μου, του πατέρα μου και του αδελφού μου. Ήταν τιμή μου».
Για το ενδεχόμενο μεταγραφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης ξεκαθάρισε: «Θα ήμουν ο μεγαλύτερος προδότης στο ποδόσφαιρο. Όχι. Μου άρεσε πολύ που ήμουν στην Μπαρτσελόνα. Ναι, έχασα τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά είμαι περήφανος που έπαιξα για την Μπαρτσελόνα».
Ο 26χρονος Πορτογάλος, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στην Αλ Νασρ, μίλησε για την εμπειρία του στους «μπλαουγκράνα», αλλά και για το ενδεχόμενο να φορέσει κάποια στιγμή τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η απάντησή του ήταν κάθετη.
Ο Φέλιξ παραδέχθηκε ότι διατηρεί εξαιρετικές αναμνήσεις από την περίοδο που πέρασε στην Καταλονία, παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιον τίτλο κατά τη διάρκεια της παρουσίας του.
Για τον ίδιο, όμως, το σημαντικότερο ήταν ότι εκπλήρωσε ένα προσωπικό όνειρο. Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι αγωνίστηκε για την Μπαρτσελόνα είχε ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την οικογένειά του. Η φανέλα του συλλόγου αποτελούσε ένα παιδικό όνειρο που μοιραζόταν με τον πατέρα και τον αδελφό του, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη εμπειρία να έχει ξεχωριστή θέση στην καριέρα του.
Παράλληλα, ο Πορτογάλος υπογράμμισε πως η εμπειρία ενός δανεικού ποδοσφαιριστή δεν είναι ίδια με εκείνη ενός παίκτη που ανήκει μόνιμα στον σύλλογο. Παρ' όλα αυτά, δήλωσε υπερήφανος για το γεγονός ότι φόρεσε τη φανέλα των «μπλαουγκράνα».
Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί κάποια στιγμή στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φέλιξ απάντησε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο, αφήνοντας να εννοηθεί πως μια τέτοια μετακίνηση θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τα συναισθήματά του για την Μπαρτσελόνα.
Ο Πορτογάλος ξεκαθάρισε πως, παρότι αναγνωρίζει το μέγεθος της Ρεάλ, δεν θα επέλεγε να φορέσει τη φανέλα της. Μάλιστα, χρησιμοποίησε τη λέξη «προδότης» για να περιγράψει πώς θα ένιωθε αν έκανε μια τέτοια επιλογή.
Για την παρουσία του στη Μπαρτσελόνα είπε: «Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις. Στο τέλος, δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τίποτα, αλλά το να παίζω απλώς για την Μπαρτσελόνα με έκανε πολύ χαρούμενο. Προφανώς, το να είσαι δανεικός δεν είναι το ίδιο με το να είσαι μόνιμος παίκτης. Το να είσαι παίκτης του συλλόγου είναι διαφορετικό. Σε ένα χρόνο, όλα μπορούν να συμβούν, τα πράγματα μπορούν να πάνε πολύ καλά ή πολύ άσχημα, ψηλά ή χαμηλά, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που φόρεσα τη φανέλα της Μπάρτσα, κάτι που ήταν ένα παιδικό όνειρο δικό μου, του πατέρα μου και του αδελφού μου. Ήταν τιμή μου».
Για το ενδεχόμενο μεταγραφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης ξεκαθάρισε: «Θα ήμουν ο μεγαλύτερος προδότης στο ποδόσφαιρο. Όχι. Μου άρεσε πολύ που ήμουν στην Μπαρτσελόνα. Ναι, έχασα τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά είμαι περήφανος που έπαιξα για την Μπαρτσελόνα».
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