Οι 48 ώρες της φρίκης στη Γιάφα: Η αιγυπτιακή εκστρατεία του Ναπολέοντα και η σφαγή 4.000 Τούρκων και Αλβανών το 1799

Antoine-Jean Gros, 'Ο Ναπολέων με θύματα της Γιάφα

Για ποιους λόγους εκτελέστηκαν οι αιχμάλωτοι στη Γιάφα;

Ο Ναπολέων στην Αίγυπτο

Ήταν έγκλημα πολέμου η "σφαγή της Γιάφα";

Η σφαγή της Γιάφα

Επίλογος

Ο Γραμματέας του Βοναπάρτη de Βurienne

Από τις 3 ως τις 7 Μαρτίου στην παραλία της Γιάφα, όλοι οι αιχμάλωτοι βρήκαν τραγικό θάνατο. Καθώς ο Βοναπάρτης δεν ήθελε να ξοδευτούν πολλά φυσίγγια, λίγοι ήταν αυτοί που εκτελέστηκαν με πυροβολισμούς από τα μουσκέτα των ανδρών του Βοναπάρτη. Οι περισσότεροι σκοτώθηκαν από τις ξιφολόγχες των Γάλλων στρατιωτών, ενώ κάποιοι πνίγηκαν στη θάλασσα. Ο de Burienne που ήταν παρών στις εκτελέσεις γράφει ότι κάποιοι από τους αιχμαλώτους ξέφυγαν από τους υπόλοιπους βούτηξαν στη θάλασσα και κατάφεραν να κολυμπήσουν ανάμεσα σε κάποιους βραχώδεις υφάλους. Οι Γάλλοι στρατιώτες άφησαν τα μουσκέτα τους στην άμμο και χρησιμοποίησαν τα αιγυπτιακά σύμβολα συμφιλίωσης της περιοχής. Αν και κάποιοι αιχμάλωτοι προσπάθησαν να επιστρέψουν προς την ακτή, παρασύρθηκαν από τα κύματα και τελικά όλοι όσοι είχαν πέσει στη θάλασσα, πνίγηκαν. Στην παραλία της Γιάφα πρέπει να έγιναν απίστευτες φρικαλεότητες. Ο de Burienne δεν ήθελε να περιγράψει όσα είδε: "Περιορίζομαι σε αυτές τις λεπτομέρειες αυτής της τρομερής πράξης αναγκαιότητας, της οποίας ήμουν αυτόπτης μάρτυρας... Αυτή η φρικτή σκηνή όταν τη σκέφτομαι, ακόμα με κάνει να ανατριχιάζω, όπως την ημέρα που την είδα...".Η φοβερή αυτή σφαγή έχει προκαλέσει, πέρα από την αποστροφή και την απέχθεια, το ενδιαφέρον πολλών ιστορικών και μη. Ο de Burienne, όπως είδαμε, κάνει μνεία για αναγκαιότητα.Όπως γράφει, ο Βοναπάρτης βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε ένα μεγάλο δίλλημα, όταν αντίκρισε 4.100 αιχμαλώτους. Ποιες ήταν οι εναλλακτικές λύσεις κατά τον de Burienne;α) Να σταλούν με συνοδεία στην Αίγυπτο. Αυτό όμως θα αποδυνάμωνε τον στρατό του Ναπολέοντα. Για να φτάσουν όλοι αυτοί ως το Κάιρο θα χρειάζονταν πολλά τρόφιμα, ενώ στην επιστροφή τους οι Γάλλοι στρατιώτες θα περνούσαν μέσα από εχθρικά εδάφη και κινδύνευαν να εξοντωθούν.β) Να σταλούν με πλοία σε φιλικές προς αυτούς περιοχές. Αυτή, κατά τον de Burienne ήταν η καλύτερη λύση. Πλοία όμως δεν υπήρχαν. Τα τηλεσκόπια των Γάλλων ήταν στραμμένα προς τη θάλασσα για τρεις ημέρες, αλλά δεν εμφανίστηκε στον ορίζοντα ούτε ένα καράβι.γ) Να αφεθούν ελεύθεροι. Μετά την κατάληψη της Ελ Αρίς, ο Ναπολέων άφησε ελεύθερους τους αιχμαλώτους. Τους ζήτησε να ορκιστούν ότι δεν θα μεταβούν για να πολεμήσουν εναντίον του ούτε στη Γιάφα, ούτε στην Άκρα. Όμως, τόσο ο ίδιος, όσο και οι άνδρες του αναγνώρισαν ανάμεσα στους αιχμαλώτους της Γιάφα, άνδρες που είχαν ελευθερωθεί στην Ελ Αρίς!Πλέον, ήταν για τους Γάλλους βέβαιο, ότι αν απελευθερώνονταν θα μετέβαιναν στην Άκρα για να πολεμήσουν για τρίτη φορά εναντίον τους, χωρίς να υπολογίσουν ότι τους χάρισαν δύο φορές τη ζωή. "Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τι είναι ένας Χριστιανός σκύλος για έναν Τούρκο; Θα ήταν μάλιστα μια θρησκευτική και αξιέπαινη πράξη στα μάτια του προφήτη", καταλήγει ο de Burienne.δ) Να ενταχθούν αφοπλισμένοι στα γαλλικά στρατεύματα. Και πάλι όμως, σύμφωνα με τον de Burienne, δεν υπήρχε εμπιστοσύνη στους αιχμαλώτους. Πώς θα συμπεριφέρονταν κατά την πολιορκία της Άκρα; Εξάλλου το φαγητό έφτανε οριακά για τους Γάλλους στρατιώτες. Με την προσθήκη 4.000 ακόμα ατόμων θα υπήρχε και πρόβλημα διατροφής.Όλα αυτά συζητήθηκαν στο συμβούλιο του Ναπολέοντα με τους αξιωματικούς του και αποφασίστηκε οι αιχμάλωτοι να "εκτελεστούν"...Το 1799 δεν υπήρχαν ούτε Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ούτε κάποιου είδους "Δίκαιο του Πολέμου". Το πιο σημαντικό κείμενο για το δίκαιο του πολέμου εκείνη την εποχή ήταν η πολυσυζητημένη πραγματεία του Emer de Vattel , "Οι Νόμοι των Εθνών" (1758). Σε αυτήν, ο de Vattel (1714–1767) εξέθεσε τις σκέψεις που εμπλέκονται στη διάσωση ή την εκτέλεση στρατιωτών ενός ηττημένου στρατού: «Όταν κάποιος έχει έναν τόσο μεγάλο στρατό αιχμαλώτων που είναι αδύνατο να τους θρέψει ή να τους φυλάξει με ασφάλεια, έχει το δικαίωμα να τους θανατώσει ή πρέπει να τους στείλει πίσω, με κίνδυνο να κατακλυστεί από αυτούς σε μια άλλη περίσταση;».Ο Vattel συνέχισε γράφοντας ότι οι αιχμάλωτοι πολέμου θα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους και να σταλούν πίσω στη χώρα καταγωγής τους. Πάντως οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες του Βοναπάρτη, στα γραπτά και τα απομνημονεύματά τους αναφέρονται με απόψεις απρόθυμης επιδοκιμασίας έως και αποστροφής για όσα έγιναν στη Γιάφα. Φυσικά, σήμερα, μια τέτοια ενέργεια θα χαρακτηριζόταν έγκλημα πολέμου και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτούσαν...Η σφαγή της Ιόππης, όπως ήταν γνωστή στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα - δικαιολογία από φιλέλληνες του εξωτερικού, κυρίως, για όσα έγιναν στην Τριπολιτσά. Ο Μαυροκορδάτος, παραδόξως, στην "απολογία" του προς τους Ευρωπαίους, που παρουσιάσαμε πριν λίγες, δεν αναφέρεται στη σφαγή που έγινε στην Ιόππη πριν 22 χρόνια, αλλά στα όσα έγιναν στη μάχη του Αλζενκούρ το 1415, όπου ο Ερρίκος Ε' διέταξε τη σφαγή χιλιάδων Γάλλων αιχμαλώτων...Αναμφίβολα, η σφαγή της Γιάφα ήταν μία από τις μελανότερες σελίδες ολόκληρης της γαλλικής ιστορίας. Ο de Burrienne γράφει χαρακτηριστικά"Ο πόλεμος, δυστυχώς, παρουσιάζει πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες ένας νόμος, αμετάβλητος σε όλες τις εποχές και κοινός σε όλα τα έθνη, απαιτεί να θυσιάζονται τα ιδιωτικά συμφέροντα για ένα μεγάλο γενικό συμφέρον και να ξεχαστεί ακόμη και η ανθρωπιά. Εναπόκειται στην ύστερη γενιά να κρίνει αν αυτή η τρομερή κατάσταση, ήταν αυτή στην οποία βρέθηκε ο Βοναπάρτης. Από την πλευρά μου, έχω απόλυτη πεποίθηση ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά από το να υποκύψει στην αδήριτη αναγκαιότητα των όσων έγιναν. Ήταν η άποψη του συμβουλίου, του οποίου η γνώμη ήταν ομόφωνη υπέρ της εκτέλεσης, που τον καθορίζει.Πράγματι, πρέπει ειλικρινά να πω ότι υποχώρησε μόνο στο έσχατο άκρο και ήταν ίσως ένας από εκείνους που είδαν τη σφαγή με τον πιο βαθύ πόνο".Πάντως, ο Ναπολέων άφησε εκατοντάδες ντόπιους να εγκαταλείψουν τη Γιάφα πιστεύοντας ότι τα νέα που θα μετέφεραν για όσα έγιναν στην πόλη τους, θα τρομοκρατούσαν τους κατοίκους των άλλων πόλεων που θα πολιορκούσε να παραδοθούν ή να φύγουν. Στην Άκρα, οι υπερασπιστές της πολέμησαν με μεγάλη γενναιότητα. Αντίθετα, στο Αμπουκίρ, πολλοί Οθωμανοί στρατιώτες, φοβούμενοι ότι ο Βοναπάρτης δεν θα έδειχνε έλεος έφυγαν κακήν κακώς.Πάντως, οι κακές συνθήκες υγιεινής στο γαλλικό αρχηγείο στη Ράμλα (πόλη του κεντρικού Ισραήλ σήμερα) προκάλεσαν πανώλη που αποδεκάτισε τον γαλλικό στρατό, αλλά και τον ντόπιο πληθυσμό. Νικημένος από τους Οθωμανούς στη Μέση Ανατολή ο Βοναπάρτης εγκατέλειψε την περιοχή.Ίσως τελικά, όπως έγραψε ο σερ Ουόλτερ Σκοτ (συγγραφέας και του "Ιβανόη"), ο ουρανός να έφερε αυτήν την πανώλη ανάμεσα στους Γάλλους, για να εκδικηθεί τη σφαγή της Γιάφα...