Η Ντούα Λίπα ανέβασε φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο των γενεθλίων της: Τα φιλιά του Κάλουμ Τέρνερ και οι τούρτες που έσβησε
Η Ντούα Λίπα ανέβασε φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο των γενεθλίων της: Τα φιλιά του Κάλουμ Τέρνερ και οι τούρτες που έσβησε
Είμαι έτοιμη για τον επόμενο γύρο μου γύρω από τον ήλιο, έγραψε η τραγουδίστρια
Μία ανάρτηση έκανε η Ντούα Λίπα με αφορμή τα γενέθλιά της το Σάββατο 22 Αυγούστου που έκλεισε τα 31, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για κάθε ευχή που δέχτηκε, δείχνοντας παράλληλα πώς γιόρτασε μαζί με τον σύζυγό της Κάλουμ Τέρνερ.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες μαζί με τον αγαπημένο της, με εκείνον να τη φιλά στο μάγουλο ή να την κρατά στην αγκαλιά του κατά τη βόλτα τους στη φύση αλλά και σε νυχτερινή έξοδό τους. Παράλληλα έδειξε τις τούρτες που έσβησε.
Η Ντούα Λίπα στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Σαββατοκύριακο γενεθλίων. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τις ευχές!!! Είμαι έτοιμη για τον επόμενο γύρο μου γύρω από τον ήλιο... όλο και καλύτερα!».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες μαζί με τον αγαπημένο της, με εκείνον να τη φιλά στο μάγουλο ή να την κρατά στην αγκαλιά του κατά τη βόλτα τους στη φύση αλλά και σε νυχτερινή έξοδό τους. Παράλληλα έδειξε τις τούρτες που έσβησε.
Η Ντούα Λίπα στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Σαββατοκύριακο γενεθλίων. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τις ευχές!!! Είμαι έτοιμη για τον επόμενο γύρο μου γύρω από τον ήλιο... όλο και καλύτερα!».
Δείτε τις φωτογραφίες
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