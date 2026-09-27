Έκρηξη στην Πλάκα: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τη διαρροή αερίου - Στο μικροσκόπιο το διαμέρισμα του 2ου ορόφου
Έκρηξη στην Πλάκα: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τη διαρροή αερίου - Στο μικροσκόπιο το διαμέρισμα του 2ου ορόφου
Αποκλεισμένη η περιοχή γύρω από το κτήριο, αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι της Πολεοδομίας για τη στατικότητα – Δέκα εμπειρογνώμονες αναζητούν στοιχεία που θα οδηγήσουν στα ακριβή αίτια της έκρηξης
Σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές, για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, που προκάλεσε τον θάνατο 6 ανθρώπων.
Οι έξι νεκροί είναι οι δύο ηλικιωμένοι ένοικοι του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου και τέσσερις άνθρωποι που είχαν νοικιάσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Οι τέσσερις τελευταίοι ήταν δύο ζευγάρια, με τους τρεις από αυτούς να έχουν αλβανική καταγωγή και αμερικανική υπηκοότητα. Πρόκειται για τα αδέλφια Φλορίν Χότζα και Έρις Τσάνι, μαζί με τους συζύγους τους Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ και Φλορίντα Χότζα. Το ένα ζευγάρι είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος, ενώ το άλλο, σύμφωνα με συγγενικό τους πρόσωπο, παιδί.
Στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ δέκα πραγματογνώμονες εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η αναζήτηση της πηγής από την οποία προήλθε το αέριο που πιθανότατα προκάλεσε την έκρηξη. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων στις σορούς των έξι θυμάτων, τα οποία αναμένεται να δώσουν επιπλέον στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές τους.
Η περιοχή γύρω από το κτήριο παραμένει αποκλεισμένη, ενώ τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίσματα.
Το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές αφορά στη διαρροή φυσικού αερίου του δευτέρου ορόφου όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Πρόκειται για το μόνο διαμέρισμα του κτηρίου με αυτόνομη εγκατάσταση φυσικού αερίου. Παροχή φυσικού αερίου υπήρχε παλαιότερα και στον πρώτο όροφο, όμως είχε διακοπεί από το 2021 μετά από σχετικό αίτημα.
Το φυσικό αέριο χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση του διαμερίσματος αλλά και για την κουζίνα. Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει τμήματα σωληνώσεων. Όμως, ο λέβητας δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής ανάμεσα στα συντρίμμια.
Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο η διαρροή να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και το αέριο να παρέμεινε εγκλωβισμένο στον χώρο, φτάνοντας σε συγκέντρωση ικανή να προκαλέσει έκρηξη. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ένας απλός σπινθήρας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μηχανισμός ανάφλεξης.
Οι αρχές εξετάζουν τη θέση που εντοπίστηκε η σορός της 76χρονης γυναίκας, δηλαδή στο μπάνιο, δίπλα στον νιπτήρα. Το στοιχείο οδηγεί τους ερευνητές στο ενδεχόμενο να κατευθύνθηκε προς το συγκεκριμένο σημείο λίγο πριν από την έκρηξη.
Σε περίπτωση που υπήρχε συσσώρευση αερίου στον χώρο, οι αρχές εξετάζουν αν το άνοιγμα του διακόπτη φωτισμού μπορεί να προκάλεσε τον σπινθήρα.
Οι έξι νεκροί είναι οι δύο ηλικιωμένοι ένοικοι του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου και τέσσερις άνθρωποι που είχαν νοικιάσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Οι τέσσερις τελευταίοι ήταν δύο ζευγάρια, με τους τρεις από αυτούς να έχουν αλβανική καταγωγή και αμερικανική υπηκοότητα. Πρόκειται για τα αδέλφια Φλορίν Χότζα και Έρις Τσάνι, μαζί με τους συζύγους τους Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ και Φλορίντα Χότζα. Το ένα ζευγάρι είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος, ενώ το άλλο, σύμφωνα με συγγενικό τους πρόσωπο, παιδί.
Στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ δέκα πραγματογνώμονες εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η αναζήτηση της πηγής από την οποία προήλθε το αέριο που πιθανότατα προκάλεσε την έκρηξη. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων στις σορούς των έξι θυμάτων, τα οποία αναμένεται να δώσουν επιπλέον στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές τους.
Η περιοχή γύρω από το κτήριο παραμένει αποκλεισμένη, ενώ τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίσματα.
Το σενάριο της διαρροής από τον δεύτερο όροφο
Το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές αφορά στη διαρροή φυσικού αερίου του δευτέρου ορόφου όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Πρόκειται για το μόνο διαμέρισμα του κτηρίου με αυτόνομη εγκατάσταση φυσικού αερίου. Παροχή φυσικού αερίου υπήρχε παλαιότερα και στον πρώτο όροφο, όμως είχε διακοπεί από το 2021 μετά από σχετικό αίτημα.
Το φυσικό αέριο χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση του διαμερίσματος αλλά και για την κουζίνα. Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει τμήματα σωληνώσεων. Όμως, ο λέβητας δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής ανάμεσα στα συντρίμμια.
Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο η διαρροή να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και το αέριο να παρέμεινε εγκλωβισμένο στον χώρο, φτάνοντας σε συγκέντρωση ικανή να προκαλέσει έκρηξη. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ένας απλός σπινθήρας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μηχανισμός ανάφλεξης.
Οι αρχές εξετάζουν τη θέση που εντοπίστηκε η σορός της 76χρονης γυναίκας, δηλαδή στο μπάνιο, δίπλα στον νιπτήρα. Το στοιχείο οδηγεί τους ερευνητές στο ενδεχόμενο να κατευθύνθηκε προς το συγκεκριμένο σημείο λίγο πριν από την έκρηξη.
Σε περίπτωση που υπήρχε συσσώρευση αερίου στον χώρο, οι αρχές εξετάζουν αν το άνοιγμα του διακόπτη φωτισμού μπορεί να προκάλεσε τον σπινθήρα.
Δεν είχε αναφερθεί οσμή αερίου πριν από την έκρηξη
Παρά τις αναφορές που έγιναν μετά το δυστύχημα για πιθανή μυρωδιά αερίου στην περιοχή, η Πυροσβεστική αναφέρει ότι δεν υπήρχε κάποια καταγγελία πριν την έκρηξη. Στο σημείο βρέθηκαν και στελέχη της Enaon EDA, προκειμένου να εξετάσουν την εγκατάσταση φυσικού αερίου και να συνδράμουν στην έρευνα.
Οι ειδικοί εξετάζουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε το αέριο μέσα στον χώρο, αλλά και η κατεύθυνση του ωστικού κύματος. Άλλα ενδεχόμενα, μέχρι στιγμής αποκλείονται, καθώς δεν έχει εντοπιστεί φιάλη προπανίου. Παράλληλα, δεν έχουν βρεθεί ενδείξεις ότι το αέριο προήλθε από άλλο ακίνητο και μεταφέρθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.
Παράλληλα, αύριο η Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων ξεκινά νέο κύκλο αυτοψιών, για να καταγραφούν αναλυτικά οι επιπτώσεις από την ισχυρή έκρηξη.
Ήδη έχει πραγματοποιηθεί ένας πρώτος έλεγχος στην περιοχή και έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των εργασιών στα συντρίμμια.
Οι ειδικοί εξετάζουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε το αέριο μέσα στον χώρο, αλλά και η κατεύθυνση του ωστικού κύματος. Άλλα ενδεχόμενα, μέχρι στιγμής αποκλείονται, καθώς δεν έχει εντοπιστεί φιάλη προπανίου. Παράλληλα, δεν έχουν βρεθεί ενδείξεις ότι το αέριο προήλθε από άλλο ακίνητο και μεταφέρθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.
Αύριο ξεκινούν οι αυτοψίες της Πολεοδομίας
Παράλληλα, αύριο η Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων ξεκινά νέο κύκλο αυτοψιών, για να καταγραφούν αναλυτικά οι επιπτώσεις από την ισχυρή έκρηξη.
Ήδη έχει πραγματοποιηθεί ένας πρώτος έλεγχος στην περιοχή και έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των εργασιών στα συντρίμμια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα