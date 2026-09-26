Ντουέτο επί σκηνής υπό τους ήχους των Led Zeppelin η Άννα Βίσση με την κιθαρίστρια Orianthi, δείτε βίντεο
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Άννα Βίσση ΟΑΚΑ Led Zeppelin

Ντουέτο επί σκηνής υπό τους ήχους των Led Zeppelin η Άννα Βίσση με την κιθαρίστρια Orianthi, δείτε βίντεο

Ήταν μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς στο κατάμεστο ΟΑΚΑ

Ντουέτο επί σκηνής υπό τους ήχους των Led Zeppelin η Άννα Βίσση με την κιθαρίστρια Orianthi, δείτε βίντεο
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Ένα μικρό αλλά εξαιρετικά δυναμικό «ένθετο» με Led Zeppelin απόλαυσαν οι θεατές της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσσης στο ΟΑΚΑ.

Η κιθαρίστρια Orianthi απέδωσε το «Whole Lotta Love» του βρετανικού συγκροτήματος, με τη Βίσση να χορεύει επί σκηνής.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:



Ντουέτο επί σκηνής υπό τους ήχους των Led Zeppelin η Άννα Βίσση με την κιθαρίστρια Orianthi, δείτε βίντεο
Ντουέτο επί σκηνής υπό τους ήχους των Led Zeppelin η Άννα Βίσση με την κιθαρίστρια Orianthi, δείτε βίντεο


Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή λίγα λεπτά μετά τις 21:00, όπως ήταν προγραμματισμένο, με το τραγούδι της «Αιγαίο» δίνοντας το έναυσμα για ένα σόου διάρκειας περίπου τριών ωρών, με το κοινό να τραγουδά μαζί της.

«Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά που θα ξεπεράσω το άγχος» ήταν τα πρώτα της λόγια προς το κοινό πριν συνεχίσει το πρόγραμμά της με τις επιτυχίες «Αγάπη υπερβολική» και «Σε περίπτωση που». «Αυτή η βραδιά θέλω να γίνει κάτι που θα θυμόμαστε όλοι μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ πάμε να το ζήσουμε μαζί» ανέφερε σε άλλο σημείο.

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«Είναι ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής. Κάναμε στο Καλλιμάρμαρο δύο χρονιές, θέλατε στο ΟΑΚΑ έτσι δεν είναι; Εγώ τις κρατάω τις υποσχέσεις μου».
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