Άννα Βίσση: Δείτε βίντεο από τη θεαματική είσοδό της στο ΟΑΚΑ κατά την έναρξη της συναυλίας της
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Άννα Βίσση Συναυλία έναρξη ΟΑΚΑ

Άννα Βίσση: Δείτε βίντεο από τη θεαματική είσοδό της στο ΟΑΚΑ κατά την έναρξη της συναυλίας της

«Αυτή η βραδιά θέλω να γίνει κάτι που θα θυμόμαστε όλοι μας, είναι ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής» είπε μεταξύ άλλων η δημοφιλής τραγουδίστρια

Άννα Βίσση: Δείτε βίντεο από τη θεαματική είσοδό της στο ΟΑΚΑ κατά την έναρξη της συναυλίας της
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Η Άννα Βίσση άνοιξε τη συναυλία της το βράδυ του Σαββάτου (26/9) στο ΟΑΚΑ με μια θεαματική είσοδο στη σκηνή του σταδίου.

Η τραγουδίστρια, κατέβηκε από ψηλά μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη σκηνική κατασκευή, φορώντας μια εντυπωσιακή ασπρόμαυρη ολόσωμη φόρμα.

Με το πρώτο τραγούδι «Αιγαίο» να ξεκινά μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, το κοινό την υποδέχθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα και τραγούδησε μαζί της όλες τις μεγάλες επιτυχίες της.

Δείτε βίντεο:


«Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά που θα ξεπεράσω το άγχος» ήταν τα πρώτα της λόγια προς το κοινό πριν συνεχίσει το πρόγραμμά της με τις επιτυχίες «Αγάπη υπερβολική» και «Σε περίπτωση που».

«Αυτή η βραδιά θέλω να γίνει κάτι που θα θυμόμαστε όλοι μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ πάμε να το ζήσουμε μαζί» ανέφερε σε άλλο σημείο.

«Είναι ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής. Κάναμε στο Καλλιμάρμαρο δύο χρονιές, θέλατε στο ΟΑΚΑ έτσι δεν είναι; Εγώ τις κρατάω τις υποσχέσεις μου».
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