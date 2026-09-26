Το συγκινητικό αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη με ερμηνείες των κριτών και άλλων καλλιτεχνών: «Μου λείπεις φιλαράκι» είπε ο Χρήστος Μάστορας
Το συγκινητικό αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη με ερμηνείες των κριτών και άλλων καλλιτεχνών: «Μου λείπεις φιλαράκι» είπε ο Χρήστος Μάστορας
Το επεισόδιο θα προβληθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στον ΣΚΑΪ - Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Λιανός και άλλοι καλλιτέχνες τραγουδούν στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη
Με ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη θα τιμήσει τη μνήμη του το «The Voice», με τους κριτές και άλλους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν τραγούδια του καλλιτέχνη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.
Η παραγωγή του προγράμματος ετοίμασε ένα μουσικό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη, με τους coaches Πάνο Μουζουράκη, Έλενα Παπαρίζου, Χρήστο Μάστορα και τον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό να ερμηνεύουν τραγούδια του εκλιπόντος καλλιτέχνη. Σε ένα από τα στιγμιότυπα του τρέιλερ που κυκλοφόρησε για το επεισόδιο που θα προβληθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 21:00, ο Χρήστος Μάστορας κοιτάει ψηλά λέγοντας: «Γιώργο μου λείπεις φιλαράκι».
Στην αρχή του βίντεο, ο Γιώργος Λιανός προαναγγέλλει το αφιέρωμα, ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρεται στην απώλεια του τραγουδιστή. «Απόψε το "Voice" τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη» αναφέρει ο παρουσιαστής, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να προσθέτει: «Είμαστε εδώ πραγματικά όλοι συγκλονισμένοι και όλη η χώρα για το φως του».
Δείτε το βίντεο
Στο αφιέρωμα συμμετέχουν και καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί κατά καιρούς με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων ο Apon, η Πάολα και ο Νίκος Βουρλιώτης.
Το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε συνδεθεί με τις δύο τελευταίες σεζόν του προγράμματος, στο οποίο συμμετείχε ως coach. Η είδηση του θανάτου του, στις 9 Σεπτεμβρίου, ανέτρεψε τα δεδομένα για τη νέα σεζόν, καθώς ο τραγουδιστής επρόκειτο να συμμετάσχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο «The Voice». Όπως έχει γίνει γνωστό στη θέση του θα βρεθεί η Πάολα.
Η παραγωγή του προγράμματος ετοίμασε ένα μουσικό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη, με τους coaches Πάνο Μουζουράκη, Έλενα Παπαρίζου, Χρήστο Μάστορα και τον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό να ερμηνεύουν τραγούδια του εκλιπόντος καλλιτέχνη. Σε ένα από τα στιγμιότυπα του τρέιλερ που κυκλοφόρησε για το επεισόδιο που θα προβληθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 21:00, ο Χρήστος Μάστορας κοιτάει ψηλά λέγοντας: «Γιώργο μου λείπεις φιλαράκι».
Στην αρχή του βίντεο, ο Γιώργος Λιανός προαναγγέλλει το αφιέρωμα, ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρεται στην απώλεια του τραγουδιστή. «Απόψε το "Voice" τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη» αναφέρει ο παρουσιαστής, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να προσθέτει: «Είμαστε εδώ πραγματικά όλοι συγκλονισμένοι και όλη η χώρα για το φως του».
Δείτε το βίντεο
Στο αφιέρωμα συμμετέχουν και καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί κατά καιρούς με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων ο Apon, η Πάολα και ο Νίκος Βουρλιώτης.
Το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε συνδεθεί με τις δύο τελευταίες σεζόν του προγράμματος, στο οποίο συμμετείχε ως coach. Η είδηση του θανάτου του, στις 9 Σεπτεμβρίου, ανέτρεψε τα δεδομένα για τη νέα σεζόν, καθώς ο τραγουδιστής επρόκειτο να συμμετάσχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο «The Voice». Όπως έχει γίνει γνωστό στη θέση του θα βρεθεί η Πάολα.
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