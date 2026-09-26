Νίκος Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: Το αν τον αγαπούσα και του συμπαραστάθηκα, το ξέρει μόνο αυτός, καλό ταξίδι στον Γιώργο μας
Νίκος Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: Το αν τον αγαπούσα και του συμπαραστάθηκα, το ξέρει μόνο αυτός, καλό ταξίδι στον Γιώργο μας
Ο καθένας κουβαλάει κάτι στην ψυχή του, και εγώ έχω κάτι πολύ σημαντικό, που κάποια στιγμή θα το μοιραστώ για να μάθετε, ότι ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, είμαι εδώ και προσπαθώ, είπε ο τραγουδιστής
Το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος, δηλώνοντας μέσω του αποχαιρετισμού του, πως μόνο εκείνος γνωρίζει αν τον αγαπούσε και αν του συμπαραστάθηκε.
Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου τη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας, μετά την αναβολή της αρχικής εμφάνισης, λόγω του θανάτου του καλλιτέχνη.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Νίκος Οικονομόπουλος διέκοψε τη ροή και μοιράστηκε με τους θαυμαστές του ορισμένες σκέψεις του σχετικά με την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, στις 9 Σεπτεμβρίου.
Ο Νίκος Οικονομόπουλος τόνισε, ότι η μνήμη του τραγουδιστή θα μείνει ζωντανή μέσα από τα κομμάτια του, ενώ έκανε και ένα προσωπικό σχόλιο για τη μεταξύ τους σχέση: «Να θυμάστε με αγάπη τον Γιώργο και αυτό που μένει τελικά είναι τα τραγούδια. Αυτά θα ακούτε στο σπίτι και στη δουλειά σας. Καλό ταξίδι στον Γιώργο μας, να τραγουδήσουμε όλοι και να του στείλουμε την αγάπη μας. Και όσον αφορά για το αν τον αγαπάω εγώ, το ξέρει μόνο αυτός, το ξέρει μόνο αυτός, αν τον αγαπούσα, αν του συμπαραστάθηκα, αν ήμουν δίπλα του».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο Νίκος Οικονομόπουλος σχολίασε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός να είναι γνωστό ένα πρόσωπο ακόμα και με το μικρό του όνομα, καθώς το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, όταν είπε: «Τώρα θα τραγουδήσω δύο τραγούδια του φίλου μου του Γιώργου» και συνέχισε: «Καμιά φορά το να σε φωνάζουν με το μικρό σου όνομα και να καταλαβαίνουν για ποιον μιλάς, είναι ωραίο. Θέλω να αφιερώσω αυτά τα δύο τραγούδια στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλό θα ήταν να μην υπάρχει "αγαπόμετρο", δηλαδή στην τηλεόραση και στα social media να γράφει ο καθένας ό,τι του κατέβει στο μυαλό. Να λέει ότι ήξερε ότι η οικογένειά του έφταιγε, ότι ο Γιώργος είναι "αυτό", ήταν "εκείνο". Ο Γιώργος και ο κάθε Γιώργος, και ο Νίκος, και εσείς, είμαστε ξεχωριστές προσωπικότητες».
Σε άλλο σημείο, ο καλλιτέχνης επεσήμανε ότι συχνά οι τραγουδιστές διαχειρίζονται προσωπικά ζητήματα και δυσκολίες, αφήνοντας να εννοηθεί, πως μελλοντικά θα μιλήσει για μία ιδιαίτερη κατάσταση που ο ίδιος βιώνει:« Ο καθένας κουβαλάει κάτι στην ψυχή. Όπως θα ήθελα να πω και για εμένα, ακόμα και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, έχω ένα πολύ σημαντικό πράγμα, που δεν θα το μοιραστώ ακόμα μαζί σας, αλλά κάποια στιγμή θα το μοιραστώ για να μάθετε, ότι ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, είμαι εδώ, είμαι παρών, προσπαθώ. Όπως και ο Γιώργος προσπάθησε. Ήταν παρών στη ζωή του, στη δουλειά του, συνεπής σε όλα. Το τι έγινε όμως σε αυτό το τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ, ας το πούμε ιατρείο, δεν είμαι εγώ ειδικός, ούτε θα κρίνω κάποιον, αφήστε να το κρίνει η δικαιοσύνη και όχι να κάθεται ο καθένας να γράφει και να σχολιάζει ότι "η μαμά, ο μπαμπάς φταίει, ο Γιώργος έκανε εκείνο"».
Όσο για την καριέρα και το αποτύπωμα που αφήνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο τραγουδιστής ανέφερε: «Ο Γιώργος ήταν ένας τραγουδιστής. Ο Γιώργος είναι ένας τραγουδιστής που τον αγαπήσατε, 30 τόσα χρόνια, ακούτε τα τραγούδια του, θα συνεχίσετε να ακούτε τα τραγούδια του, δεν θέλω να μακρηγορώ και λέω περισσότερα πράγματα, γιατί ξέρετε άμα μιλήσω λίγο παραπάνω θα εκτεθώ. Γιατί θα εκτεθώ; Γιατί θέλουν να με εκθέσουν, αυτή είναι η δουλειά κάποιων, να εκθέσουν αυτούς που θέλουν να πουν κάτι αληθινό».
Στη συνέχεια, ο Νίκος Οικονομόπουλος τίμησε τον εκλιπόντα καλλιτέχνη, ερμηνεύοντας το «Φεύγω για Mένα» και το «Ανήκω», δύο τραγούδια που έχουν ταυτιστεί με τη διαδρομή του.
Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου τη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας, μετά την αναβολή της αρχικής εμφάνισης, λόγω του θανάτου του καλλιτέχνη.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Νίκος Οικονομόπουλος διέκοψε τη ροή και μοιράστηκε με τους θαυμαστές του ορισμένες σκέψεις του σχετικά με την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, στις 9 Σεπτεμβρίου.
Ο Νίκος Οικονομόπουλος τόνισε, ότι η μνήμη του τραγουδιστή θα μείνει ζωντανή μέσα από τα κομμάτια του, ενώ έκανε και ένα προσωπικό σχόλιο για τη μεταξύ τους σχέση: «Να θυμάστε με αγάπη τον Γιώργο και αυτό που μένει τελικά είναι τα τραγούδια. Αυτά θα ακούτε στο σπίτι και στη δουλειά σας. Καλό ταξίδι στον Γιώργο μας, να τραγουδήσουμε όλοι και να του στείλουμε την αγάπη μας. Και όσον αφορά για το αν τον αγαπάω εγώ, το ξέρει μόνο αυτός, το ξέρει μόνο αυτός, αν τον αγαπούσα, αν του συμπαραστάθηκα, αν ήμουν δίπλα του».
Δείτε το βίντεο
@dionisis_mich
#nikosoikonomopoulos #oikonomopoulostv #giorgosmazonakis #osozwmazw♬ original sound - Dionisis
Σε άλλο σημείο, ο καλλιτέχνης επεσήμανε ότι συχνά οι τραγουδιστές διαχειρίζονται προσωπικά ζητήματα και δυσκολίες, αφήνοντας να εννοηθεί, πως μελλοντικά θα μιλήσει για μία ιδιαίτερη κατάσταση που ο ίδιος βιώνει:« Ο καθένας κουβαλάει κάτι στην ψυχή. Όπως θα ήθελα να πω και για εμένα, ακόμα και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, έχω ένα πολύ σημαντικό πράγμα, που δεν θα το μοιραστώ ακόμα μαζί σας, αλλά κάποια στιγμή θα το μοιραστώ για να μάθετε, ότι ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, είμαι εδώ, είμαι παρών, προσπαθώ. Όπως και ο Γιώργος προσπάθησε. Ήταν παρών στη ζωή του, στη δουλειά του, συνεπής σε όλα. Το τι έγινε όμως σε αυτό το τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ, ας το πούμε ιατρείο, δεν είμαι εγώ ειδικός, ούτε θα κρίνω κάποιον, αφήστε να το κρίνει η δικαιοσύνη και όχι να κάθεται ο καθένας να γράφει και να σχολιάζει ότι "η μαμά, ο μπαμπάς φταίει, ο Γιώργος έκανε εκείνο"».
Όσο για την καριέρα και το αποτύπωμα που αφήνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο τραγουδιστής ανέφερε: «Ο Γιώργος ήταν ένας τραγουδιστής. Ο Γιώργος είναι ένας τραγουδιστής που τον αγαπήσατε, 30 τόσα χρόνια, ακούτε τα τραγούδια του, θα συνεχίσετε να ακούτε τα τραγούδια του, δεν θέλω να μακρηγορώ και λέω περισσότερα πράγματα, γιατί ξέρετε άμα μιλήσω λίγο παραπάνω θα εκτεθώ. Γιατί θα εκτεθώ; Γιατί θέλουν να με εκθέσουν, αυτή είναι η δουλειά κάποιων, να εκθέσουν αυτούς που θέλουν να πουν κάτι αληθινό».
Στη συνέχεια, ο Νίκος Οικονομόπουλος τίμησε τον εκλιπόντα καλλιτέχνη, ερμηνεύοντας το «Φεύγω για Mένα» και το «Ανήκω», δύο τραγούδια που έχουν ταυτιστεί με τη διαδρομή του.
@nikos.papadatos3
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ #oikonomopoulos #greece #athens #mazonakis♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Papadatos
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