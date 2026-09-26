Νίκος Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: Το αν τον αγαπούσα και του συμπαραστάθηκα, το ξέρει μόνο αυτός, καλό ταξίδι στον Γιώργο μας

Νίκος Οικονομόπουλος τόνισε, ότι η μνήμη του τραγουδιστή θα μείνει ζωντανή μέσα από τα κομμάτια του, ενώ έκανε και ένα προσωπικό σχόλιο για τη μεταξύ τους σχέση:

Σε άλλο σημείο, ο καλλιτέχνης επεσήμανε ότι συχνά οι τραγουδιστές διαχειρίζονται προσωπικά ζητήματα και δυσκολίες, αφήνοντας να εννοηθεί, πως μελλοντικά θα μιλήσει για μία ιδιαίτερη κατάσταση που ο ίδιος βιώνει:«