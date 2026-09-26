Το «αντίο» της Ναταλίας Γερμανού στον Γιώργο Μαζωνάκη και η φωτογραφία του πλατό της εκπομπής της: Δεν θα βγει ποτέ από την καρδιά μου
Το «αντίο» της Ναταλίας Γερμανού στον Γιώργο Μαζωνάκη και η φωτογραφία του πλατό της εκπομπής της: Δεν θα βγει ποτέ από την καρδιά μου
Είναι μεγάλη αγάπη για εμένα, ήταν, είναι και θα είναι, είπε η παρουσιάστρια
Με μια συμβολική κίνηση επέλεξε η Ναταλία Γερμανού να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, τοποθετώντας μία φωτογραφία του στο πλατό της εκπομπής της, θέλοντας με τον τρόπο αυτόν να δείξει πως ο καλλιτέχνης «δεν θα βγει ποτέ από την καρδιά της» όπως χαρακτηριστικά είπε.
Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια έκανε πρεμιέρα με το «Καλύτερα δεν Γίνεται» και ανάμεσα στα θέματα που σχολίασε στην πρώτη εκπομπή της, ήταν ο ξαφνικός θάνατος του καλλιτέχνη στις 9 Σεπτεμβρίου.
Όσο για το κάδρο με την εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη που τοποθετήθηκε στο πλατό, η Ναταλία Γερμανού τόνισε ότι θα παραμείνει εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη κίνηση στη μνήμη του τραγουδιστή, η παρουσιάστρια δήλωσε: «Όταν ξεκινήσαμε, νομίζω ότι είδατε στο άνοιγμα ότι στο πλατό υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία που το κάνει ακόμα πιο ωραίο. Ήταν μια επιθυμία μας αυτή η ψυχή και αυτό το πλάσμα να υπάρχει και να μας κάνει παρέα όλη αυτή τη σεζόν. Να είναι εδώ μαζί μας. Να είναι κομμάτι μας. Στη φωτογραφία, ο Γιώργος είναι στην Κρήτη. Θέλουμε ο Γιώργος να είναι κομμάτι αυτής της εκπομπής, αυτού του πλατό, όπως είναι και κομμάτι δικό σας. Έχουμε ακούσει πολλά αυτές τις μέρες. Ο Λάκης Γαβαλάς είπε κάτι πολύ σωστό, που ήταν και πολύ στενός του φίλος. Είπε ότι ο Γιώργος θέλει σεβασμό και ησυχία και θα συμφωνήσω βέβαια».
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Στη συνέχεια, η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στην πρώτη της συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ανασύροντας μια ανάμνηση από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Όπως περιέγραψε, η γνωριμία τους έγινε το 1993, όταν εκείνος ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο.
«Θυμόμουν αυτές τις μέρες ποια ήταν η πρώτη μου γνωριμία με αυτό το ξεχωριστό πλάσμα που λέγεται Γιώργος Μαζωνάκης. Πολλά χρόνια πριν, το 1993 γινόταν ένα πάρτι σε ένα παραλιακό κέντρο, και ήρθε η Αφροδίτη Σημίτη, που ήταν στην εταιρεία που θα έβγαζε τον πρώτο του δίσκο. Τον πήρε από το χέρι και μου λέει "έλα να σου συστήσω το νέο μας αστέρι. Έχει τα ωραιότερα μάτια που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου”. Είδα αυτά τα μάτια που φώναζαν καθαριότητα, αγάπη, αλήθεια, και από τότε μπήκε στην καρδιά μου και δεν βγήκε ποτέ και ούτε και θα βγει φυσικά. Είναι μεγάλη αγάπη για εμένα. Ήταν, είναι και θα είναι. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Νομίζω, ότι με καταλαβαίνετε χρόνια τώρα, και όταν μιλάω και όταν δεν μιλάω» είπε η παρουσιάστρια.
Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια έκανε πρεμιέρα με το «Καλύτερα δεν Γίνεται» και ανάμεσα στα θέματα που σχολίασε στην πρώτη εκπομπή της, ήταν ο ξαφνικός θάνατος του καλλιτέχνη στις 9 Σεπτεμβρίου.
Όσο για το κάδρο με την εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη που τοποθετήθηκε στο πλατό, η Ναταλία Γερμανού τόνισε ότι θα παραμείνει εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη κίνηση στη μνήμη του τραγουδιστή, η παρουσιάστρια δήλωσε: «Όταν ξεκινήσαμε, νομίζω ότι είδατε στο άνοιγμα ότι στο πλατό υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία που το κάνει ακόμα πιο ωραίο. Ήταν μια επιθυμία μας αυτή η ψυχή και αυτό το πλάσμα να υπάρχει και να μας κάνει παρέα όλη αυτή τη σεζόν. Να είναι εδώ μαζί μας. Να είναι κομμάτι μας. Στη φωτογραφία, ο Γιώργος είναι στην Κρήτη. Θέλουμε ο Γιώργος να είναι κομμάτι αυτής της εκπομπής, αυτού του πλατό, όπως είναι και κομμάτι δικό σας. Έχουμε ακούσει πολλά αυτές τις μέρες. Ο Λάκης Γαβαλάς είπε κάτι πολύ σωστό, που ήταν και πολύ στενός του φίλος. Είπε ότι ο Γιώργος θέλει σεβασμό και ησυχία και θα συμφωνήσω βέβαια».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στην πρώτη της συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ανασύροντας μια ανάμνηση από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Όπως περιέγραψε, η γνωριμία τους έγινε το 1993, όταν εκείνος ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο.
«Θυμόμουν αυτές τις μέρες ποια ήταν η πρώτη μου γνωριμία με αυτό το ξεχωριστό πλάσμα που λέγεται Γιώργος Μαζωνάκης. Πολλά χρόνια πριν, το 1993 γινόταν ένα πάρτι σε ένα παραλιακό κέντρο, και ήρθε η Αφροδίτη Σημίτη, που ήταν στην εταιρεία που θα έβγαζε τον πρώτο του δίσκο. Τον πήρε από το χέρι και μου λέει "έλα να σου συστήσω το νέο μας αστέρι. Έχει τα ωραιότερα μάτια που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου”. Είδα αυτά τα μάτια που φώναζαν καθαριότητα, αγάπη, αλήθεια, και από τότε μπήκε στην καρδιά μου και δεν βγήκε ποτέ και ούτε και θα βγει φυσικά. Είναι μεγάλη αγάπη για εμένα. Ήταν, είναι και θα είναι. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Νομίζω, ότι με καταλαβαίνετε χρόνια τώρα, και όταν μιλάω και όταν δεν μιλάω» είπε η παρουσιάστρια.
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