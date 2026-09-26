Το «αντίο» της Ναταλίας Γερμανού στον Γιώργο Μαζωνάκη και η φωτογραφία του πλατό της εκπομπής της: Δεν θα βγει ποτέ από την καρδιά μου

«Καλύτερα δεν Γίνεται» και ανάμεσα στα θέματα που σχολίασε στην πρώτη εκπομπή της, ήταν ο ξαφνικός θάνατος του καλλιτέχνη στις 9 Σεπτεμβρίου





Στη συνέχεια, η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στην πρώτη της συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ανασύροντας μια ανάμνηση από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Όπως περιέγραψε, η γνωριμία τους έγινε το 1993, όταν εκείνος ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο.



«Θυμόμουν αυτές τις μέρες ποια ήταν η πρώτη μου γνωριμία με αυτό το ξεχωριστό πλάσμα που λέγεται Γιώργος Μαζωνάκης. Πολλά χρόνια πριν, το 1993 γινόταν ένα πάρτι σε ένα παραλιακό κέντρο, και ήρθε η Αφροδίτη Σημίτη, που ήταν στην εταιρεία που θα έβγαζε τον πρώτο του δίσκο. Τον πήρε από το χέρι και μου λέει "έλα να σου συστήσω το νέο μας αστέρι. Έχει τα ωραιότερα μάτια που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου”. Είδα αυτά τα μάτια που φώναζαν καθαριότητα, αγάπη, αλήθεια, και από τότε μπήκε στην καρδιά μου και δεν βγήκε ποτέ και ούτε και θα βγει φυσικά. Είναι μεγάλη αγάπη για εμένα. Ήταν, είναι και θα είναι. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Νομίζω, ότι με καταλαβαίνετε χρόνια τώρα, και όταν μιλάω και όταν δεν μιλάω» είπε η παρουσιάστρια.



