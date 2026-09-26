Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία

έκανε το Σάββατο 26 Οκτωβρίου μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στιγμιότυπα από την απόδρασή της: σε ορισμένα πόζαρε η ίδια, ενώ σε άλλα έδειξε αξιοθέατα και σημεία όπου επισκέφτηκε.

από το Ντουόμο του Μιλάνου