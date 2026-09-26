Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία
Το μοντέλο και ηθοποιός πόζαρε μπροστά από το Ντουόμο του Μιλάνου
Φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία μοιράστηκε η Κλέλια Ανδριολάτου με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Το μοντέλο και ηθοποιός έκανε το Σάββατο 26 Οκτωβρίου μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στιγμιότυπα από την απόδρασή της: σε ορισμένα πόζαρε η ίδια, ενώ σε άλλα έδειξε αξιοθέατα και σημεία όπου επισκέφτηκε.
Σε μερικές από τις εικόνες, η Κλέλια Ανδριολάτου εμφανίστηκε μπροστά από το Ντουόμο του Μιλάνου, στην κεντρική πλατεία. Η ηθοποιός δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία από εστιατόριο, λίγο πριν απολαύσει το γεύμα της.
Δείτε την ανάρτησή της
Το μοντέλο και ηθοποιός έκανε το Σάββατο 26 Οκτωβρίου μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στιγμιότυπα από την απόδρασή της: σε ορισμένα πόζαρε η ίδια, ενώ σε άλλα έδειξε αξιοθέατα και σημεία όπου επισκέφτηκε.
Σε μερικές από τις εικόνες, η Κλέλια Ανδριολάτου εμφανίστηκε μπροστά από το Ντουόμο του Μιλάνου, στην κεντρική πλατεία. Η ηθοποιός δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία από εστιατόριο, λίγο πριν απολαύσει το γεύμα της.
Δείτε την ανάρτησή της
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