Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία
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Κλέλια Ανδριολάτου Ιταλία Ταξίδι

Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία

Το μοντέλο και ηθοποιός πόζαρε μπροστά από το Ντουόμο του Μιλάνου

Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία μοιράστηκε η Κλέλια Ανδριολάτου με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το μοντέλο και ηθοποιός έκανε το Σάββατο 26 Οκτωβρίου μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στιγμιότυπα από την απόδρασή της: σε ορισμένα πόζαρε η ίδια, ενώ σε άλλα έδειξε αξιοθέατα και σημεία όπου επισκέφτηκε.

Σε μερικές από τις εικόνες, η Κλέλια Ανδριολάτου εμφανίστηκε μπροστά από το Ντουόμο του Μιλάνου, στην κεντρική πλατεία. Η ηθοποιός δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία από εστιατόριο, λίγο πριν απολαύσει το γεύμα της.

Δείτε την ανάρτησή της

Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία


Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

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