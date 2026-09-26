Μπεν Άφλεκ για την άρνηση της Τζένιφερ Γκάρνερ να παίξει τη σύζυγό του στη νέα του ταινία: Είναι για καλό, το έχουμε πάρει το μάθημά μας

«Animals», με τον ρόλο τελικά να περνά στην Κέρι Ουάσινγκτον.

@pagesix Jennifer Garner politely declined ex-husband Ben Affleck’s offer to portray his love interest in his new movie, “Animals.” 😂 📸: WireImage; "Jimmy Kimmel Live!" ♬ original sound - Page Six

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Μπεν Άφλεκ και Τζένιφερ Γκάρνερ

Ο Άφλεκ και η Γκάρνερ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Pearl Harbor» το 2001 και αργότερα υποδύθηκαν ένα ζευγάρι στην ταινία της Marvel «Daredevil» του 2003. Εκείνος ενσάρκωσε τον ομώνυμο ήρωα, ενώ η Γκάρνερ υποδύθηκε την Ελέκτρα Νάτσιο.



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