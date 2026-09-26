Μπεν Άφλεκ για την άρνηση της Τζένιφερ Γκάρνερ να παίξει τη σύζυγό του στη νέα του ταινία: Είναι για καλό, το έχουμε πάρει το μάθημά μας
Μπεν Άφλεκ για την άρνηση της Τζένιφερ Γκάρνερ να παίξει τη σύζυγό του στη νέα του ταινία: Είναι για καλό, το έχουμε πάρει το μάθημά μας
Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2005, απέκτησαν τρία παιδιά μαζί και χώρισε το 2015
Στην απόφαση της Τζένιφερ Γκάρνερ να μην υποδυθεί τη σύζυγό του στη νέα του ταινία αναφέρθηκε ο Μπεν Άφλεκ, δηλώνοντας με χιούμορ πως «είναι για καλό» και πως οι δυο τους έχουν «πάρει το μάθημά» τους.
Η πρόταση αφορούσε στο «Animals», με τον ρόλο τελικά να περνά στην Κέρι Ουάσινγκτον. Ο 54χρονος ηθοποιός μοιράστηκε την ιστορία την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, κατά την εμφάνισή του στο «Jimmy Kimmel Live!», εξηγώντας ότι είχε μιλήσει με την πρώην σύζυγό του, προκειμένου να αναλάβει τον ρόλο της ερωτικής του συντρόφου στο φιλμ.
«Η Τζεν ήταν κάπως έτσι: “Υπέροχα, αλλά όχι, δεν πρόκειται να παίξω τη σύζυγό σου σε μια ταινία”» ανέφερε ο Μπεν Άφλεκ, προκαλώντας γέλια στο στούντιο. Στη συνέχεια, αστειεύτηκε: «Μάλλον είναι για καλό. Αυτό το μάθημα το έχουμε ήδη πάρει».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη
Μιλώντας για το «Animals», ο Άφλεκ εξήγησε ότι αρχικά τόσο η Γκάρνερ όσο και ο στενός του φίλος, Ματ Ντέιμον, επρόκειτο να συμμετάσχουν στην παραγωγή. Ωστόσο, τα σχέδια άλλαξαν όταν διαπίστωσαν ότι γυριζόταν παράλληλα μια άλλη ταινία με παρόμοια βασική ιδέα. «Βασικά, ανακαλύψαμε ότι γυριζόταν και μια άλλη ταινία με παρόμοια πλοκή» δήλωσε.
Δείτε το τρέιλερ του «Animals»
Ο Ντέιμον αποχώρησε τελικά από το πρότζεκτ για να συμμετάσχει στην «Οδύσσεια», με αποτέλεσμα ο Άφλεκ να αναλάβει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο και την Κέρι Ουάσινγκτον να υποδύεται την ερωτική του σύντροφο.
Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2005 και απέκτησαν τρία παιδιά. Χώρισαν το 2015, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2018. Παρά το τέλος του γάμου τους, οι δυο τους έχουν διατηρήσει στενή σχέση όλα αυτά τα χρόνια, καθώς συνεχίζουν να μεγαλώνουν από κοινού τα παιδιά τους.
Ο Άφλεκ και η Γκάρνερ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Pearl Harbor» το 2001 και αργότερα υποδύθηκαν ένα ζευγάρι στην ταινία της Marvel «Daredevil» του 2003. Εκείνος ενσάρκωσε τον ομώνυμο ήρωα, ενώ η Γκάρνερ υποδύθηκε την Ελέκτρα Νάτσιο.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η πρόταση αφορούσε στο «Animals», με τον ρόλο τελικά να περνά στην Κέρι Ουάσινγκτον. Ο 54χρονος ηθοποιός μοιράστηκε την ιστορία την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, κατά την εμφάνισή του στο «Jimmy Kimmel Live!», εξηγώντας ότι είχε μιλήσει με την πρώην σύζυγό του, προκειμένου να αναλάβει τον ρόλο της ερωτικής του συντρόφου στο φιλμ.
«Η Τζεν ήταν κάπως έτσι: “Υπέροχα, αλλά όχι, δεν πρόκειται να παίξω τη σύζυγό σου σε μια ταινία”» ανέφερε ο Μπεν Άφλεκ, προκαλώντας γέλια στο στούντιο. Στη συνέχεια, αστειεύτηκε: «Μάλλον είναι για καλό. Αυτό το μάθημα το έχουμε ήδη πάρει».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη
@pagesix
Jennifer Garner politely declined ex-husband Ben Affleck’s offer to portray his love interest in his new movie, “Animals.” 😂 📸: WireImage; "Jimmy Kimmel Live!"♬ original sound - Page Six
Δείτε το τρέιλερ του «Animals»
Ο Ντέιμον αποχώρησε τελικά από το πρότζεκτ για να συμμετάσχει στην «Οδύσσεια», με αποτέλεσμα ο Άφλεκ να αναλάβει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο και την Κέρι Ουάσινγκτον να υποδύεται την ερωτική του σύντροφο.
Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2005 και απέκτησαν τρία παιδιά. Χώρισαν το 2015, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2018. Παρά το τέλος του γάμου τους, οι δυο τους έχουν διατηρήσει στενή σχέση όλα αυτά τα χρόνια, καθώς συνεχίζουν να μεγαλώνουν από κοινού τα παιδιά τους.
Ο Άφλεκ και η Γκάρνερ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Pearl Harbor» το 2001 και αργότερα υποδύθηκαν ένα ζευγάρι στην ταινία της Marvel «Daredevil» του 2003. Εκείνος ενσάρκωσε τον ομώνυμο ήρωα, ενώ η Γκάρνερ υποδύθηκε την Ελέκτρα Νάτσιο.
Φωτογραφία: Shutterstock
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