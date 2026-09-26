Κιμ Καρντάσιαν: To φιλί με τον Λιούις Χάμιλτον με φόντο τον Πύργο του Άιφελ
Κιμ Καρντάσιαν: To φιλί με τον Λιούις Χάμιλτον με φόντο τον Πύργο του Άιφελ
Η τηλεπερσόνα και ο οδηγός της Formula 1 πόζαραν μέσα σε σκάφος στον Σηκουάνα
Κάτω από τον Πύργο του Άιφελ πόζαρε η Κιμ Καρντάσιαν να ανταλλάσσει ένα παθιασμένο φιλί με τον Λιούις Χάμιλτον.
Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, η 45χρονη τηλεπερσόνα έκανε μια ανάρτηση στο Instagram από το ταξίδι της στην Ευρώπη, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο με τον 41χρονο Βρετανό οδηγό της Formula 1 να δίνουν ένα φιλί σε σκάφος στον Σηκουάνα, με φόντο τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ. Η Καρντάσιαν συνόδευσε την ανάρτηση με τις σημαίες των τεσσάρων χωρών και ένα emoji με αστέρια.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ανάρτηση περιλαμβάνει επίσης τις VIP προσκλήσεις της Καρντάσιαν για συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι, ένα ρομαντικό δείπνο για δύο, καθώς και μια selfie της σε πίστα αγώνων, όπου φαίνεται ο Χάμιλτον να περνά με αγωνιστικό αυτοκίνητο. Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Κιμ Καρντάσιαν είναι παρόμοια με εκείνα που είχε δημοσιεύσει ο Χάμιλτον πριν από λίγες ημέρες.
Οι δύο τους είχαν προκαλέσει για πρώτη φορά φήμες ότι είναι ζευγάρι τον Φεβρουάριο του 2026, όταν εθεάθησαν μαζί στο Παρίσι. Στις 2 Φεβρουαρίου, το TMZ είχε δημοσιεύσει βίντεο με τους δυο τους να βγαίνουν από το ίδιο SUV, κατά την άφιξή τους σε ξενοδοχείο της γαλλικής πρωτεύουσας.
Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον γνωρίζονται πάνω από δέκα χρόνια. Είχαν φωτογραφηθεί μαζί στην τελετή GQ Men of the Year το 2014, στην οποία εκείνη είχε παρευρεθεί μαζί με τον τότε σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.
Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, η 45χρονη τηλεπερσόνα έκανε μια ανάρτηση στο Instagram από το ταξίδι της στην Ευρώπη, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο με τον 41χρονο Βρετανό οδηγό της Formula 1 να δίνουν ένα φιλί σε σκάφος στον Σηκουάνα, με φόντο τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ. Η Καρντάσιαν συνόδευσε την ανάρτηση με τις σημαίες των τεσσάρων χωρών και ένα emoji με αστέρια.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ανάρτηση περιλαμβάνει επίσης τις VIP προσκλήσεις της Καρντάσιαν για συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι, ένα ρομαντικό δείπνο για δύο, καθώς και μια selfie της σε πίστα αγώνων, όπου φαίνεται ο Χάμιλτον να περνά με αγωνιστικό αυτοκίνητο. Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Κιμ Καρντάσιαν είναι παρόμοια με εκείνα που είχε δημοσιεύσει ο Χάμιλτον πριν από λίγες ημέρες.
Οι δύο τους είχαν προκαλέσει για πρώτη φορά φήμες ότι είναι ζευγάρι τον Φεβρουάριο του 2026, όταν εθεάθησαν μαζί στο Παρίσι. Στις 2 Φεβρουαρίου, το TMZ είχε δημοσιεύσει βίντεο με τους δυο τους να βγαίνουν από το ίδιο SUV, κατά την άφιξή τους σε ξενοδοχείο της γαλλικής πρωτεύουσας.
Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον γνωρίζονται πάνω από δέκα χρόνια. Είχαν φωτογραφηθεί μαζί στην τελετή GQ Men of the Year το 2014, στην οποία εκείνη είχε παρευρεθεί μαζί με τον τότε σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.
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