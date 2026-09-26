Κιμ Καρντάσιαν: To φιλί με τον Λιούις Χάμιλτον με φόντο τον Πύργο του Άιφελ

φωτισμένο

Η ανάρτηση περιλαμβάνει επίσης τις VIP προσκλήσεις της Καρντάσιαν για συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι, ένα ρομαντικό δείπνο για δύο, καθώς και μια selfie της σε πίστα αγώνων, όπου φαίνεται ο Χάμιλτον να περνά με αγωνιστικό αυτοκίνητο.

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η

Οι δύο τους είχαν προκαλέσει για πρώτη φορά φήμες ότι είναι ζευγάρι τον Φεβρουάριο του 2026, όταν εθεάθησαν μαζί στο Παρίσι. Στις 2 Φεβρουαρίου, το TMZ είχε δημοσιεύσει βίντεο με τους δυο τους να βγαίνουν από το ίδιο SUV, κατά την άφιξή τους σε ξενοδοχείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον γνωρίζονται

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από δέκα χρόνια. Είχαν φωτογραφηθεί μαζί στην τελετή GQ Men of the Year το 2014, στην οποία εκείνη είχε παρευρεθεί μαζί με τον τότε σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.