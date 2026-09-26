Jay-Z για την αρχή της σχέσης του με την Μπιγιονσέ: Ήμουν ανώριμος και φοβόμουν να είμαι ευάλωτος

Ο ράπερ μίλησε για τη σχέση του με την τραγουδίστρια και εξήγησε τι κρυβόταν πίσω από έναν στίχο του «4:44» – «Αντί να πω “ας γίνουμε ζευγάρι” της είπα “μην με κάνεις ρεζίλι”»