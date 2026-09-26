Jay-Z για την αρχή της σχέσης του με την Μπιγιονσέ: Ήμουν ανώριμος και φοβόμουν να είμαι ευάλωτος
Jay-Z για την αρχή της σχέσης του με την Μπιγιονσέ: Ήμουν ανώριμος και φοβόμουν να είμαι ευάλωτος
Ο ράπερ μίλησε για τη σχέση του με την τραγουδίστρια και εξήγησε τι κρυβόταν πίσω από έναν στίχο του «4:44» – «Αντί να πω “ας γίνουμε ζευγάρι” της είπα “μην με κάνεις ρεζίλι”»
Στα πρώτα χρόνια της σχέσης του με την Μπιγιονσέ αναφέρθηκε ο Jay-Z, παραδεχόμενος πως ήταν ανώριμος και φοβόταν να δείξει την ευάλωτη πλευρά του.
Ο ράπερ αναφέρθηκε στο τρίτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «JÄY-Z in 8» του HBO, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη σύζυγό του και στην προσωπική τους ζωή. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο άλμπουμ του «4:44» του 2017 και ιδιαίτερα στο ομώνυμο τραγούδι, στο οποίο ο Jay-Z μιλάει μεταξύ άλλων για την τραγουδίστρια, την πατρότητα και τα λάθη που είχε κάνει στο παρελθόν.
Ο ίδιος παραδέχτηκε στον σκηνοθέτη Ρικ Ρούμπιν, ότι δυσκολευόταν ακόμη και να ακούσει το συγκεκριμένο κομμάτι. «Πιθανότατα έχω ακούσει αυτό το τραγούδι λιγότερο από οποιοδήποτε άλλο έχω γράψει, εκτός από το “You Must Love Me”. Ακόμη και το να το ακούω είναι δύσκολο. Το να το κάνω ήταν αρκετά δύσκολο. Και μετά να το ακούω ξανά» είπε.
Στο «4:44», ο Jay-Z αναφέρεται στα πρώτα βήματα της σχέσης του με την Μπιγιονσέ, με έναν στίχο που μέχρι σήμερα έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον: «Είπα “μην με κάνεις ρεζίλι” αντί για “γίνε δική μου” / Αυτή ήταν η πρότασή μου για να γίνουμε ζευγάρι / Ήταν τα 21α γενέθλιά σου / Εσύ ωρίμασες πιο γρήγορα από εμένα, εγώ δεν ήμουν έτοιμος / Γι' αυτό ζητώ συγγνώμη».
Όπως εξήγησε ο ίδιος, οι συγκεκριμένοι στίχοι περιγράφουν ακριβώς όσα συνέβησαν μεταξύ τους. «Έτσι ξεκινήσαμε να είμαστε μαζί. Ήμουν τόσο ανώριμος και τόσο φοβισμένος να είμαι ευάλωτος, ενώ μου άρεσε αυτό το άτομο. Μου άρεσε αυτή η γυναίκα. Και σκεφτόμουν: πώς κάνουμε το βήμα από το να μιλάμε απλώς στο τηλέφωνο και να είμαστε φίλοι, στο να γίνουμε ζευγάρι» ανέφερε.
«Και αντί να πω “ας δοκιμάσουμε αυτό το πράγμα, να γίνουμε ζευγάρι”, της είπα “μην με κάνεις ρεζίλι”» πρόσθεσε και συνέχισε: «Ήταν σαν να τη ρωτούσα: “Μου ζητάς να γίνω το αγόρι σου;”. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος που μπορούσα να κάνω αυτό το βήμα και να γίνω τόσο ευάλωτος».
Ακούστε το «4:44»
Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχέση τους έχει εξελιχθεί σημαντικά από τότε. Όταν ο Ρικ Ρούμπιν τον ρώτησε αν θεωρεί ότι έχει υπάρξει πρόοδος στη μεταξύ τους επικοινωνία όλα αυτά τα χρόνια, ο Jay-Z απάντησε: «Ω ναι, σίγουρα».
Η σειρά «JÄY-Z in 8» παρουσιάζει συζητήσεις του Jay-Z με τον Ρικ Ρούμπιν, με τους δύο άντρες να αναλύουν τραγούδια και επιτυχίες από τη δισκογραφία του. Τα τέσσερα πρώτα επεισόδια είναι διαθέσιμα στο HBO Max, ενώ δύο νέα επεισόδια κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή, με την ολοκλήρωση της σειράς να έχει προγραμματιστεί για τις 9 Οκτωβρίου.
Ο ράπερ αναφέρθηκε στο τρίτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «JÄY-Z in 8» του HBO, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη σύζυγό του και στην προσωπική τους ζωή. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο άλμπουμ του «4:44» του 2017 και ιδιαίτερα στο ομώνυμο τραγούδι, στο οποίο ο Jay-Z μιλάει μεταξύ άλλων για την τραγουδίστρια, την πατρότητα και τα λάθη που είχε κάνει στο παρελθόν.
Ο ίδιος παραδέχτηκε στον σκηνοθέτη Ρικ Ρούμπιν, ότι δυσκολευόταν ακόμη και να ακούσει το συγκεκριμένο κομμάτι. «Πιθανότατα έχω ακούσει αυτό το τραγούδι λιγότερο από οποιοδήποτε άλλο έχω γράψει, εκτός από το “You Must Love Me”. Ακόμη και το να το ακούω είναι δύσκολο. Το να το κάνω ήταν αρκετά δύσκολο. Και μετά να το ακούω ξανά» είπε.
Jay-Z Says He Was ‘Immature’ and ‘Afraid to Be Vulnerable’ Before Beyoncé Relationship Turned Romantic https://t.co/E5Ap2NvIbA— People (@people) September 26, 2026
Όπως εξήγησε ο ίδιος, οι συγκεκριμένοι στίχοι περιγράφουν ακριβώς όσα συνέβησαν μεταξύ τους. «Έτσι ξεκινήσαμε να είμαστε μαζί. Ήμουν τόσο ανώριμος και τόσο φοβισμένος να είμαι ευάλωτος, ενώ μου άρεσε αυτό το άτομο. Μου άρεσε αυτή η γυναίκα. Και σκεφτόμουν: πώς κάνουμε το βήμα από το να μιλάμε απλώς στο τηλέφωνο και να είμαστε φίλοι, στο να γίνουμε ζευγάρι» ανέφερε.
«Και αντί να πω “ας δοκιμάσουμε αυτό το πράγμα, να γίνουμε ζευγάρι”, της είπα “μην με κάνεις ρεζίλι”» πρόσθεσε και συνέχισε: «Ήταν σαν να τη ρωτούσα: “Μου ζητάς να γίνω το αγόρι σου;”. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος που μπορούσα να κάνω αυτό το βήμα και να γίνω τόσο ευάλωτος».
Ακούστε το «4:44»
Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχέση τους έχει εξελιχθεί σημαντικά από τότε. Όταν ο Ρικ Ρούμπιν τον ρώτησε αν θεωρεί ότι έχει υπάρξει πρόοδος στη μεταξύ τους επικοινωνία όλα αυτά τα χρόνια, ο Jay-Z απάντησε: «Ω ναι, σίγουρα».
Η σειρά «JÄY-Z in 8» παρουσιάζει συζητήσεις του Jay-Z με τον Ρικ Ρούμπιν, με τους δύο άντρες να αναλύουν τραγούδια και επιτυχίες από τη δισκογραφία του. Τα τέσσερα πρώτα επεισόδια είναι διαθέσιμα στο HBO Max, ενώ δύο νέα επεισόδια κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή, με την ολοκλήρωση της σειράς να έχει προγραμματιστεί για τις 9 Οκτωβρίου.
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