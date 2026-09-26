Δούκισσα Νομικού για την κόρη της: Ολόκληρος ο κόσμος μου άλλαξε από τη στιγμή που μπήκε στη ζωή μου
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Δούκισσα Νομικού Κόρη Γενέθλια

Δούκισσα Νομικού για την κόρη της: Ολόκληρος ο κόσμος μου άλλαξε από τη στιγμή που μπήκε στη ζωή μου

Η κόρη του μοντέλου γιορτάζει τα 7α γενέθλιά της

Δούκισσα Νομικού για την κόρη της: Ολόκληρος ο κόσμος μου άλλαξε από τη στιγμή που μπήκε στη ζωή μου
Ιωάννα Μαρίνου
Τη μεγάλη αλλαγή που έφερε στη ζωή της η γέννηση της κόρης της, εξέφρασε δημόσια η Δούκισσα Νομικού.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το μοντέλο δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με αφορμή τα 7α γενέθλια της μικρής Αναστασίας. Σε αυτό συμπεριέλαβε εικόνες με την κόρη της από τις διακοπές τους, καθώς και στιγμιότυπα από ορισμένες από τις δραστηριότητές της.

«Ολόκληρος ο κόσμος μου άλλαξε από τη στιγμή που αυτός ο μικρός άνθρωπος μπήκε στη ζωή μου. Χρόνια πολλά, Αναστασία μου, αστέρι μου» έγραψε η Δούκισσα Νομικού στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Αναστασία γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2019 και είναι το δεύτερο παιδί της Δούκισσας Νομικού και του Δημήτρη Θεοδωρίδη. Ο πρωτότοκος Σάββας γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου του 2018 και σήμερα είναι 8 ετών.
Ιωάννα Μαρίνου

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