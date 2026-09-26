Τάκης Ζαχαράτος: Η Δεσποινίς Μαργαρίτα, οι μιμήσεις που παρεξηγήθηκαν, το «πανεπιστήμιο» Μαρινέλλα και ο φίλος του Γιώργος Μαζωνάκης

Οι οικογένειές τους γνωρίζονταν και οι δυο τους είχαν συναντηθεί πολύ πριν από την επιτυχία. «Εγώ κομμωτής, εκείνος τραγουδούσε», θυμάται. Μιλά για έναν άνθρωπο με «βαθιά ευαισθησία και ένστικτο», που, όπως πιστεύει, είχε όλα τα στοιχεία για να κάνει ακόμη και διεθνή καριέρα.Αναφερόμενος στην κηδεία του, περιγράφει ως συγκλονιστική την αντίθεση ανάμεσα στην αδιαφορία που συχνά συναντά στους ανθρώπους και στην αυθεντική συγκίνηση του κόσμου. «Στην κηδεία αισθάνθηκα τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος», λέει.Κλείνοντας, ο Τάκης Ζαχαράτος επιστρέφει σε μια αρχή που φαίνεται να συνοδεύει ολόκληρη τη διαδρομή του: την ανάγκη να μη μένει στα ασφαλή. «Έχει μεγάλη σημασία η εξέλιξη και να βγαίνεις από τη ζώνη ασφαλείας σου. Φοβάσαι; Πάρε τον φόβο αγκαλιά και πάμε».