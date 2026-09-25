Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια της Ελλάδας με Ολλανδία και Γερμανία

Η ΕΠΟ έκανε γνωστό πως η διάθεση των εισιτηρίων για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα





Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει:



Στο ιστορικό γήπεδο της Τούμπας, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει δύο από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές Εθνικές Ομάδες, σε αναμετρήσεις που αναμένεται να καθηλώσουν τους φίλους του ποδοσφαίρου και υπόσχονται πολλές συγκινήσεις. Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων:



Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)



Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)







Η διάθεση των εισιτηρίων για τις δύο αναμετρήσεις αρχίζει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 στις 11:00 αποκλειστικά από το pame-ethniki και θα συνεχιστεί μέχρι την εξάντλησή τους, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα την έναρξη των αντίστοιχων αγώνων.



Τιμές εισιτηρίων



Θύρα Κανονικό Παιδικό <15 ετών



2, 3 40€ 20€

4, 4A 15€ —

Κλείσιμο

7, 7A 20€ 10€

*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων.



Τρόπος παραλαβής εισιτηρίου



Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο email που έχει δηλωθεί.



Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ τη Δευτέρα (28/9) στις 11:00 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για τα δύο μεγάλα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία και τη Γερμανία που θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο του Nations League.Στο ιστορικό γήπεδο της Τούμπας, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει δύο από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές Εθνικές Ομάδες, σε αναμετρήσεις που αναμένεται να καθηλώσουν τους φίλους του ποδοσφαίρου και υπόσχονται πολλές συγκινήσεις. Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων:Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)Κλείσε τη θέση σου!Η διάθεση των εισιτηρίων για τις δύο αναμετρήσεις αρχίζει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 στις 11:00 αποκλειστικά από το pame-ethniki και θα συνεχιστεί μέχρι την εξάντλησή τους, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα την έναρξη των αντίστοιχων αγώνων.Τιμές εισιτηρίων1 50€ 25€2, 3 40€ 20€4, 4A 15€ —5, 6 30€ 15€7, 7A 20€ 10€*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων.Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο email που έχει δηλωθεί.

Για την είσοδό του στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code στο κινητό του είτε η εκτύπωση του εισιτηρίου του σε εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εισιτήριο.



Διευκρινίσεις σχετικά με τα εισιτήρια:



Η θύρα 8 θα διατεθεί στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.



Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο αγώνα.



Δεν απαιτείται η ταυτοποίηση/προσθήκη του εισιτήριου στο Gov.gr Wallet.



Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν & θα πρέπει να κατέχουν κανονικά εισιτήριο καθώς επίσης και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο. Για τα παιδιά έως και 15 ετών, ισχύει ειδική προνομιακή τιμή υπό την προϋπόθεση ότι θα επιλεγεί η κατηγορία εισιτηρίου "ΠΑΙΔΙΚΟ" & θα καταχωριστεί έγκυρο ΑΜΚΑ του παιδιού.



Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να φέρουν οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.