Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Καβγάς μαθητών σε ΕΠΑΛ της Πάτρας, 16χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο
Καβγάς μαθητών σε ΕΠΑΛ της Πάτρας, 16χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο
Ο έφηβος τραυματίστηκε όταν έσπασε τζάμι με το χέρι του
Επεισόδιο με τραυματισμό μαθητή σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25/9) στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας.
Δύο μαθητές τσακώθηκαν στο προαύλιο του σχολείου και ένας εξ αυτών, 16 ετών, έσπασε με το χέρι του ένα τζάμι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, σύμφωνα με το tempo24.news.
Στο σχολείο έφτασε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.
Στο σημείο κλήθηκε και η Αστυνομία και ερευνάται το περιστατικό προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα σχηματιστεί δικογραφία.
Δύο μαθητές τσακώθηκαν στο προαύλιο του σχολείου και ένας εξ αυτών, 16 ετών, έσπασε με το χέρι του ένα τζάμι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, σύμφωνα με το tempo24.news.
Στο σχολείο έφτασε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.
Στο σημείο κλήθηκε και η Αστυνομία και ερευνάται το περιστατικό προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα σχηματιστεί δικογραφία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα