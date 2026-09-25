Καβγάς μαθητών σε ΕΠΑΛ της Πάτρας, 16χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Τραυματίας Μαθητής ΕΠΑΛ

Καβγάς μαθητών σε ΕΠΑΛ της Πάτρας, 16χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Ο έφηβος τραυματίστηκε όταν έσπασε τζάμι με το χέρι του

Καβγάς μαθητών σε ΕΠΑΛ της Πάτρας, 16χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Επεισόδιο με τραυματισμό μαθητή σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25/9) στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας.

Δύο μαθητές τσακώθηκαν στο προαύλιο του σχολείου και ένας εξ αυτών, 16 ετών, έσπασε με το χέρι του ένα τζάμι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, σύμφωνα με το tempo24.news.

Στο σχολείο έφτασε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Στο σημείο κλήθηκε και η Αστυνομία και ερευνάται το περιστατικό προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα σχηματιστεί δικογραφία.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης