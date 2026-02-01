Νίκος Ψαρράς: Δεν σκεφτόμουν να γίνω μπαμπάς, θεωρούσα ότι δεν μου ταιριάζει ούτε ο γάμος ούτε η οικογένεια
Νίκος Ψαρράς: Δεν σκεφτόμουν να γίνω μπαμπάς, θεωρούσα ότι δεν μου ταιριάζει ούτε ο γάμος ούτε η οικογένεια
Όταν έγινα μπαμπάς όμως είδα τι ευλογία είναι να έχεις ένα παιδί, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Για την πατρότητα, τον γάμο και την οικογένεια μίλησε ο Νίκος Ψαρράς, επισημαίνοντας ότι θεωρούσε στο παρελθόν πως τίποτα από όλα αυτά δεν του ταίριαζαν.
Σε συνέντευξη που έδωσε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 31 Ιανουαρίου δήλωσε πως κατάλαβε τι ευλογία είναι να έχει παιδί, όταν απέκτησε τον γιο του. Τότε ο Νίκος Ψαρράς μετάνιωσε που δεν έκανε περισσότερα παιδιά.
Ο ηθοποιός ανέφερε: «Δεν σκεφτόμουν να γίνω μπαμπάς, πριν γίνω, για να πω την αλήθεια. Θεωρούσα ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μου ταιριάζει. Ούτε ο γάμος ούτε η οικογένεια, τίποτα. Όταν έγινα μπαμπάς όμως και είδα τι ευλογία είναι να έχεις ένα παιδί, είπα "τι κρίμα, θα ήθελα να είχα άλλα πέντε". Το πρώτο, νομίζω, αίσθημα που έχει ένας γονιός είναι ότι σταματάει ο εγωισμός και είναι πολύ ωραία μπάτσα, όταν την τρως αυτήν».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg2rpj88wv55)
Ο Νίκος Ψαρράς είναι παντρεμένος με την Ελένη Καρακούλη και τον Ιούνιο του 2025 έκλεισαν 12 χρόνια γάμου. Οι δυο τους έχουν μαζί έναν γιο.
Ο ηθοποιός είχε μιλήσει για την επιτυχία του γάμου του στο «Breakfast@Star» τον περασμένο Νοέμβριο: «Άμα ξέραμε το μυστικό για έναν τέλειο γάμο, όλοι αυτό θα κάναμε. Το μυστικό στις σχέσεις είναι να ακούς τον άλλον. Να τον καταλαβαίνεις και να θυμάσαι γιατί βρέθηκες μαζί του», είχε πει.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-decj9i4vfs21)
Σε συνέντευξη που έδωσε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 31 Ιανουαρίου δήλωσε πως κατάλαβε τι ευλογία είναι να έχει παιδί, όταν απέκτησε τον γιο του. Τότε ο Νίκος Ψαρράς μετάνιωσε που δεν έκανε περισσότερα παιδιά.
Ο ηθοποιός ανέφερε: «Δεν σκεφτόμουν να γίνω μπαμπάς, πριν γίνω, για να πω την αλήθεια. Θεωρούσα ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μου ταιριάζει. Ούτε ο γάμος ούτε η οικογένεια, τίποτα. Όταν έγινα μπαμπάς όμως και είδα τι ευλογία είναι να έχεις ένα παιδί, είπα "τι κρίμα, θα ήθελα να είχα άλλα πέντε". Το πρώτο, νομίζω, αίσθημα που έχει ένας γονιός είναι ότι σταματάει ο εγωισμός και είναι πολύ ωραία μπάτσα, όταν την τρως αυτήν».
Δείτε το βίντεο
Ο Νίκος Ψαρράς είναι παντρεμένος με την Ελένη Καρακούλη και τον Ιούνιο του 2025 έκλεισαν 12 χρόνια γάμου. Οι δυο τους έχουν μαζί έναν γιο.
Ο ηθοποιός είχε μιλήσει για την επιτυχία του γάμου του στο «Breakfast@Star» τον περασμένο Νοέμβριο: «Άμα ξέραμε το μυστικό για έναν τέλειο γάμο, όλοι αυτό θα κάναμε. Το μυστικό στις σχέσεις είναι να ακούς τον άλλον. Να τον καταλαβαίνεις και να θυμάσαι γιατί βρέθηκες μαζί του», είχε πει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα