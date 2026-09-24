Ο Νταμιάνο Νταβίντ και η Ντοβ Κάμερον παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη
Ο Νταμιάνο Νταβίντ και η Ντοβ Κάμερον παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη
Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του έναν χρόνο μετά τον αρραβώνα του
Με πολιτικό γάμο παντρεύτηκαν στην Τοσκάνη ο Νταμιάνο Νταβίντ και η Ντοβ Κάμερον, μετά από τρία χρόνια σχέσης.
Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε δημαρχείο στη Βαλ ντ’ Όρτσια, με την ηθοποιό και τραγουδίστρια να επιλέγει για την τελετή ένα κομψό λευκό κοστούμι Valentino με κάπα. Από την άλλη, ο τραγουδιστής επέλεξε ένα ολόλευκο σταυρωτό κοστούμι Cavalli, το οποίο συνδύασε με ανοιχτό πουκάμισο, χωρίς γραβάτα, και μια μεταξωτή εσάρπα
Αφού ανακηρύχθηκαν σύζυγοι, οι νεόνυμφοι αντάλλαξαν ένα φιλί στα σκαλιά του δημαρχείου, παρουσία συγγενών και φίλων που τους έραιναν με κομφετί.
Οι πρώτες φήμες ότι οι καλλιτέχνες είχαν αρραβωνιαστεί κυκλοφόρησαν πριν από έναν χρόνο, ενώ οι ίδιοι ανακοίνωσαν το ευχάριστο νέο τον Ιανουάριο μέσα από το Instagram. Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό, με την Κάμερον να επιδεικνύει το μονόπετρο.
Τον ίδιο μήνα η τραγουδίστρια περιέγραψε πώς της είχε κάνει ο αγαπημένος της πρόταση γάμου. Μιλώντας στην εκπομπή «The Tonight Show With Jimmy Fallon», είχε δείξει το διαμαντένιο δαχτυλίδι της και είχε αποκαλύψει ότι ο τραγουδιστής της είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό του. «Έκανε υπέροχη δουλειά. Βοήθησε στον σχεδιασμό του, οπότε νιώθω ακόμη πιο συγκινημένη και είναι πραγματικά τέλειο», είχε πει.
Επίσης, είχε εξηγήσει ότι εκείνη τη στιγμή φορούσε ένα φαρδύ μπλουζάκι, δεν είχε μακιγιάζ και τα μαλλιά της ήταν ακόμη βρεγμένα από το ντους. Ο Νταμιάνο Ντάβιντ την περίμενε στο σαλόνι και της είχε πει: «Ξέρω ότι κάποια κορίτσια θέλουν ροδοπέταλα. Ξέρω ότι ίσως περίμενες κάτι μεγάλο. Αλλά η ζωή μας είναι ήδη τόσο μεγάλη και γεμάτη από τόσες δημόσιες κορυφαίες στιγμές, που δεν υπάρχει πια ρομαντισμός σε αυτό για εμάς. Γι’ αυτό ήθελα να το κάνω εδώ, στο σπίτι μας, γιατί θέλω πιάτα, θέλω πλύσιμο ρούχων, θέλω να μαγειρεύουμε μαζί. Θέλω εσένα με το μεγάλο σου T-shirt. Αυτή είναι η ζωή που επιλέγω και ελπίζω να επιλέγεις το ίδιο. Θα με παντρευτείς;».
Η Κάμερον και ο Νταβίντ ήρθαν κοντά τον Σεπτέμβριο του 2023 και έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ως ζευγάρι την επόμενη χρονιά.
Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε δημαρχείο στη Βαλ ντ’ Όρτσια, με την ηθοποιό και τραγουδίστρια να επιλέγει για την τελετή ένα κομψό λευκό κοστούμι Valentino με κάπα. Από την άλλη, ο τραγουδιστής επέλεξε ένα ολόλευκο σταυρωτό κοστούμι Cavalli, το οποίο συνδύασε με ανοιχτό πουκάμισο, χωρίς γραβάτα, και μια μεταξωτή εσάρπα
Αφού ανακηρύχθηκαν σύζυγοι, οι νεόνυμφοι αντάλλαξαν ένα φιλί στα σκαλιά του δημαρχείου, παρουσία συγγενών και φίλων που τους έραιναν με κομφετί.
@billboardar
💍 ¡Dove Cameron y Damiano David casados! La pareja dio el sí este jueves en Italia. #damianodavid #dovecameron #weeding♬ sonido original - Billboard AR
Dove Cameron is married! Disney Channel star wows in a white Valentino suit as she shares a kiss with Måneskin frontman Damiano David after their civil ceremony in Tuscany https://t.co/gXx0bjHn1N— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 24, 2026
Τον ίδιο μήνα η τραγουδίστρια περιέγραψε πώς της είχε κάνει ο αγαπημένος της πρόταση γάμου. Μιλώντας στην εκπομπή «The Tonight Show With Jimmy Fallon», είχε δείξει το διαμαντένιο δαχτυλίδι της και είχε αποκαλύψει ότι ο τραγουδιστής της είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό του. «Έκανε υπέροχη δουλειά. Βοήθησε στον σχεδιασμό του, οπότε νιώθω ακόμη πιο συγκινημένη και είναι πραγματικά τέλειο», είχε πει.
Επίσης, είχε εξηγήσει ότι εκείνη τη στιγμή φορούσε ένα φαρδύ μπλουζάκι, δεν είχε μακιγιάζ και τα μαλλιά της ήταν ακόμη βρεγμένα από το ντους. Ο Νταμιάνο Ντάβιντ την περίμενε στο σαλόνι και της είχε πει: «Ξέρω ότι κάποια κορίτσια θέλουν ροδοπέταλα. Ξέρω ότι ίσως περίμενες κάτι μεγάλο. Αλλά η ζωή μας είναι ήδη τόσο μεγάλη και γεμάτη από τόσες δημόσιες κορυφαίες στιγμές, που δεν υπάρχει πια ρομαντισμός σε αυτό για εμάς. Γι’ αυτό ήθελα να το κάνω εδώ, στο σπίτι μας, γιατί θέλω πιάτα, θέλω πλύσιμο ρούχων, θέλω να μαγειρεύουμε μαζί. Θέλω εσένα με το μεγάλο σου T-shirt. Αυτή είναι η ζωή που επιλέγω και ελπίζω να επιλέγεις το ίδιο. Θα με παντρευτείς;».
Η Κάμερον και ο Νταβίντ ήρθαν κοντά τον Σεπτέμβριο του 2023 και έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ως ζευγάρι την επόμενη χρονιά.
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