Ντοβ Κάμερον για τη σχέση της με τον Νταμιάνο Ντάβιντ: Τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου
Ντοβ Κάμερον για τη σχέση της με τον Νταμιάνο Ντάβιντ: Τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου
Σε αγαπώ με έναν τρόπο που δεν θα μπορέσω να εκφράσω ποτέ με λόγια, εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια και ηθοποιός με αφορμή την επέτειό τους
Δύο χρόνια σχέσης συμπλήρωσαν ο Νταμιάνο Ντάβιντ και η Ντοβ Κάμερον, με την τραγουδίστρια και ηθοποιό να εξομολογείται πως αυτό το διάστημα ήταν το καλύτερο της ζωής της. Η Κάμερον ευχήθηκε στον αγαπημένο της και δημόσια μέσα από μια ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας την ίδια στιγμή την αγάπη της για εκείνον.
Καθημερινά, όπως μοιράστηκε, νιώθει συγκίνηση για την παρουσία του τραγουδιστή στη ζωή της, ενώ τόνισε πως είναι αδύνατο να αποτυπώσει με λόγια πόσο πολύ τον αγαπάει. Παρόλα αυτά, δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες.
«Τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Συγκινούμαι μέχρι δακρύων τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα γιατί η ζωή έγινε τόσο όμορφη από τότε που μπήκες σε αυτήν. Σε αγαπώ με έναν τρόπο που δεν θα μπορέσω να εκφράσω ποτέ με λόγια, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ να προσπαθώ. Χαρούμενη επέτειο, αγάπη μου», έγραψε η Ντοβ Κάμερον για τον Νταμιάνο Ντάβιντ στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή της
Καθημερινά, όπως μοιράστηκε, νιώθει συγκίνηση για την παρουσία του τραγουδιστή στη ζωή της, ενώ τόνισε πως είναι αδύνατο να αποτυπώσει με λόγια πόσο πολύ τον αγαπάει. Παρόλα αυτά, δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες.
«Τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Συγκινούμαι μέχρι δακρύων τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα γιατί η ζωή έγινε τόσο όμορφη από τότε που μπήκες σε αυτήν. Σε αγαπώ με έναν τρόπο που δεν θα μπορέσω να εκφράσω ποτέ με λόγια, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ να προσπαθώ. Χαρούμενη επέτειο, αγάπη μου», έγραψε η Ντοβ Κάμερον για τον Νταμιάνο Ντάβιντ στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Πανηγυρικό ταξίδι Τραμπ σε Αίγυπτο και Ισραήλ για τη συμφωνία, «τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα»
Απίστευτες εικόνες από την Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών, αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση έως και 24 ώρες!
Η Deloitte χρέωσε 440.000 δολάρια την αυστραλιανή κυβέρνηση για μία γεμάτη λάθη Έκθεση που συνέταξε με το ChatGPT!
Πανηγυρικό ταξίδι Τραμπ σε Αίγυπτο και Ισραήλ για τη συμφωνία, «τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα»
Απίστευτες εικόνες από την Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών, αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση έως και 24 ώρες!
Η Deloitte χρέωσε 440.000 δολάρια την αυστραλιανή κυβέρνηση για μία γεμάτη λάθη Έκθεση που συνέταξε με το ChatGPT!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα