Η Σούζαν Σάραντον συνελήφθη σε διαδήλωση κατά του Νετανιάχου κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, βίντεο

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μαζί με άλλους διαδηλωτές έκλεισαν δρόμο, πριν την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία και να προβεί σε συλλήψεις