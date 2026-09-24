Η Σούζαν Σάραντον συνελήφθη σε διαδήλωση κατά του Νετανιάχου κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, βίντεο
Η Σούζαν Σάραντον συνελήφθη σε διαδήλωση κατά του Νετανιάχου κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, βίντεο
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μαζί με άλλους διαδηλωτές έκλεισαν δρόμο, πριν την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία και να προβεί σε συλλήψεις
Εκατοντάδες διαδηλωτές —ανάμεσά τους γνωστοί ηθοποιοί και πολιτικοί— συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, ζητώντας τη σύλληψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Ωστόσο, δεκάδες από τους διαδηλωτές ήταν εκείνοι που τελικά συνελήφθησαν. Ανάμεσα σε αυτούς η Σούζαν Σάραντον. Οι ηθοποιοί Σίνθια Νίξον και Χάνα Αϊνμπίντερ, αλλά και η και η υποψήφια για το Κογκρέσο της Νέας Υόρκης Νταριαλίζα Άβιλα Σεβαλιέ ήταν επίσης μεταξύ όσων συνελήφθησαν πριν από την ομιλία του Νετανιάχου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Σάραντον μαζί με άλλους διαδηλωτές έκλεισαν δρόμο στη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ξεκίνησε το μεσημέρι, με σοσιαλιστικές οργανώσεις να συμμετέχουν μαζί με την Jewish Voice for Peace σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας κοντά στον ΟΗΕ, διαμαρτυρόμενες για τον πόλεμο του Νετανιάχου στη Γάζα και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν.
Η Σάραντον έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή της στον λαό της Παλαιστίνης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας κατήγγειλε μάλιστα ότι δεν δέχεται επαγγελματικές προτάσεις λόγω της φιλοπαλαιστινιακής στάσης της.
Οι συλλήψεις άρχισαν λιγότερο από μία ώρα μετά την έναρξη της διαμαρτυρίας. Καθώς οι αστυνομικοί άρχισαν να περνούν χειροπέδες στους διαδηλωτές, εκείνοι φώναζαν: «Νετανιάχου, δεν μπορείς να κρυφτείς! Σε κατηγορούμε για γενοκτονία!».
Η παρουσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη έχει προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις. Ανάμεσα στους πολιτικούς που έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους βρίσκεται και ο δήμαρχος της πόλης, Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος έχει επανειλημμένα ζητήσει τη σύλληψη του Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον «εγκληματία πολέμου» για τη στάση της κυβέρνησής του στον πόλεμο στη Γάζα.
Ο Μαμντάνι αναγνώρισε αργότερα ότι δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει εντολή στην αστυνομία της Νέας Υόρκης για τη σύλληψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, καθώς και άλλα νομικά εμπόδια.
Ωστόσο, δεκάδες από τους διαδηλωτές ήταν εκείνοι που τελικά συνελήφθησαν. Ανάμεσα σε αυτούς η Σούζαν Σάραντον. Οι ηθοποιοί Σίνθια Νίξον και Χάνα Αϊνμπίντερ, αλλά και η και η υποψήφια για το Κογκρέσο της Νέας Υόρκης Νταριαλίζα Άβιλα Σεβαλιέ ήταν επίσης μεταξύ όσων συνελήφθησαν πριν από την ομιλία του Νετανιάχου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Σάραντον μαζί με άλλους διαδηλωτές έκλεισαν δρόμο στη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ξεκίνησε το μεσημέρι, με σοσιαλιστικές οργανώσεις να συμμετέχουν μαζί με την Jewish Voice for Peace σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας κοντά στον ΟΗΕ, διαμαρτυρόμενες για τον πόλεμο του Νετανιάχου στη Γάζα και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν.
@tg1rai
L'attrice premio Oscar Susan #Sarandon è stata fermata tra le persone che manifestavano nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro contro la presenza del premier israeliano #Netanyahu all'Onu. #Tg1♬ audio originale - Tg1Rai
Susan Sarandon joins protesters blocking traffic near UN ahead of Netanyahu speech https://t.co/zBS3t9i90C pic.twitter.com/PVI0MOnjvl— New York Post (@nypost) September 24, 2026
Οι συλλήψεις άρχισαν λιγότερο από μία ώρα μετά την έναρξη της διαμαρτυρίας. Καθώς οι αστυνομικοί άρχισαν να περνούν χειροπέδες στους διαδηλωτές, εκείνοι φώναζαν: «Νετανιάχου, δεν μπορείς να κρυφτείς! Σε κατηγορούμε για γενοκτονία!».
Susan Sarandon and other celebs ARRESTED at UN protest ahead of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's address https://t.co/8FQOcm5dtX— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 24, 2026
Ο Μαμντάνι αναγνώρισε αργότερα ότι δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει εντολή στην αστυνομία της Νέας Υόρκης για τη σύλληψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, καθώς και άλλα νομικά εμπόδια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα