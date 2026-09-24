Νίκολας Κέιτζ: Αγνώριστος στην ταινία Madden, βίντεο
Νίκολας Κέιτζ: Αγνώριστος στην ταινία Madden, βίντεο
Το φιλμ αφηγείται τη ζωή του πρώην προπονητή των Όκλαντ Ρέιντερς, Τζον Μάντεν, ο οποίος στη συνέχεια έγινε σχολιαστής αγώνων του αμερικανικού ποδοσφαίρου - Δείτε το τρέιλερ
Αγνώριστος εμφανίζεται ο Νίκολας Κέιτζ στη βιογραφική ταινία «Madden», στην οποία υποδύεται τον θρύλο του NFL, Τζον Μάντεν.
Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, το Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ για το βιογραφικό φιλμ, με πρωταγωνιστές τον Κέιτζ και τον Κρίστιαν Μπέιλ. Η ταινία αφηγείται τη ζωή του Μάντεν, του πρώην προπονητή των Όκλαντ Ρέιντερς, ο οποίος στη συνέχεια έγινε ιδιαίτερα αγαπητός σχολιαστής αγώνων αμερικανικού ποδοσφαίρου και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της βιομηχανίας αθλητικών βιντεοπαιχνιδιών. Ο Μάντεν πέθανε τον Δεκέμβριο του 2021 σε ηλικία 85 ετών.
Αγνώριστος εμφανίζεται και ο Κρίστιαν Μπέιλ στον ρόλο του τότε ιδιοκτήτη των Ρέιντερς, Αλ Ντέιβις, ο οποίος πέθανε το 2011 σε ηλικία 82 ετών. Οι δύο άνδρες υπήρξαν φίλοι και συνεργάτες κατά τη διάρκεια της θητείας του Μάντεν ως προπονητή της ομάδας. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Κάθριν Χαν, Σιένα Μίλερ, Τζον Μουλέινι και Σέιν Γκίλις.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία «καταγράφει το απίστευτο ταξίδι του Τζον Μάντεν στο πλευρό του καλύτερού του φίλου και πραγματικά ξεχωριστού Αλ Ντέιβις — από τη συνεργασία τους στους Ρέιντερς που οδήγησε στην κατάκτηση του Super Bowl, μέχρι τη στιγμή που ο Μάντεν έγινε η πιο αναγνωρίσιμη φωνή του αμερικανικού ποδοσφαίρου και τη δημιουργία του παγκοσμίως γνωστού βιντεοπαιχνιδιού Madden NFL».
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
«Το "Madden" είναι ένας φόρος τιμής σε ένα λαμπρό μυαλό, του οποίου το μοναδικό πνεύμα και η προσωπικότητα, η σχέση με την τολμηρή σύζυγό του Βιρτζίνια, οι φιλίες μιας ζωής και η μεταδοτική αγάπη του για τους ανθρώπους και το ποδόσφαιρο ξεπέρασαν τα όρια του αθλητισμού», αναφέρεται επίσης στη σύνοψη.
Τη σκηνοθεσία και το σενάριο του «Madden» υπογράφει ο Ντέιβιντ Ο. Ράσελ, γνωστός από τις ταινίες «The Fighter», «American Hustle» και «Silver Linings Playbook». Για το έργο βασίστηκε σε ένα αρχικό σενάριο του Κάμπρον Κλαρκ. Πρόκειται για την πρώτη ταινία του Ράσελ μετά το «Amsterdam» του 2022, στο οποίο επίσης πρωταγωνιστούσε επίσης ο Μπέιλ.
Το «Madden» θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 11 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως μέσω Prime Video από τις 18 Νοεμβρίου.
Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, το Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ για το βιογραφικό φιλμ, με πρωταγωνιστές τον Κέιτζ και τον Κρίστιαν Μπέιλ. Η ταινία αφηγείται τη ζωή του Μάντεν, του πρώην προπονητή των Όκλαντ Ρέιντερς, ο οποίος στη συνέχεια έγινε ιδιαίτερα αγαπητός σχολιαστής αγώνων αμερικανικού ποδοσφαίρου και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της βιομηχανίας αθλητικών βιντεοπαιχνιδιών. Ο Μάντεν πέθανε τον Δεκέμβριο του 2021 σε ηλικία 85 ετών.
Αγνώριστος εμφανίζεται και ο Κρίστιαν Μπέιλ στον ρόλο του τότε ιδιοκτήτη των Ρέιντερς, Αλ Ντέιβις, ο οποίος πέθανε το 2011 σε ηλικία 82 ετών. Οι δύο άνδρες υπήρξαν φίλοι και συνεργάτες κατά τη διάρκεια της θητείας του Μάντεν ως προπονητή της ομάδας. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Κάθριν Χαν, Σιένα Μίλερ, Τζον Μουλέινι και Σέιν Γκίλις.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία «καταγράφει το απίστευτο ταξίδι του Τζον Μάντεν στο πλευρό του καλύτερού του φίλου και πραγματικά ξεχωριστού Αλ Ντέιβις — από τη συνεργασία τους στους Ρέιντερς που οδήγησε στην κατάκτηση του Super Bowl, μέχρι τη στιγμή που ο Μάντεν έγινε η πιο αναγνωρίσιμη φωνή του αμερικανικού ποδοσφαίρου και τη δημιουργία του παγκοσμίως γνωστού βιντεοπαιχνιδιού Madden NFL».
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
«Το "Madden" είναι ένας φόρος τιμής σε ένα λαμπρό μυαλό, του οποίου το μοναδικό πνεύμα και η προσωπικότητα, η σχέση με την τολμηρή σύζυγό του Βιρτζίνια, οι φιλίες μιας ζωής και η μεταδοτική αγάπη του για τους ανθρώπους και το ποδόσφαιρο ξεπέρασαν τα όρια του αθλητισμού», αναφέρεται επίσης στη σύνοψη.
Τη σκηνοθεσία και το σενάριο του «Madden» υπογράφει ο Ντέιβιντ Ο. Ράσελ, γνωστός από τις ταινίες «The Fighter», «American Hustle» και «Silver Linings Playbook». Για το έργο βασίστηκε σε ένα αρχικό σενάριο του Κάμπρον Κλαρκ. Πρόκειται για την πρώτη ταινία του Ράσελ μετά το «Amsterdam» του 2022, στο οποίο επίσης πρωταγωνιστούσε επίσης ο Μπέιλ.
Το «Madden» θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 11 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως μέσω Prime Video από τις 18 Νοεμβρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα