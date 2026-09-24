Τζόνι Ντεπ και Πενέλοπε Κρουζ ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη, κυκλοφόρησε το πρώτο τeaser του Day Drinker
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Τζόνι Ντεπ Πενέλοπε Κρουζ Ταινία Τρέιλερ

Τζόνι Ντεπ και Πενέλοπε Κρουζ ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη, κυκλοφόρησε το πρώτο τeaser του Day Drinker

Η ταινία σηματοδοτεί την τρίτη συνεργασία των δύο ηθοποιών

Τζόνι Ντεπ και Πενέλοπε Κρουζ ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη, κυκλοφόρησε το πρώτο τeaser του Day Drinker
Στη δημοσιότητα δόθηκε το teaser για την ταινία «Day Drinker» που φέρνει για μία ακόμη φορά τον Τζόνι Ντεπ και την Πενέλοπε Κρουζ.

Η ταινία της Lionsgate, σε σκηνοθεσία του Μαρκ Γουέμπ, είναι ένα θρίλερ εκδίκησης με επίκεντρο μια μπαργούμαν σε ιδιωτικό γιοτ, την οποία υποδύεται η Μάντελιν Κλάιν. Η ηρωίδα συναντά έναν μυστηριώδη επιβάτη, τον οποίο ενσαρκώνει ο σταρ του Χόλιγουντ, και σύντομα οι δυο τους μπλέκουν με μια εγκληματική φιγούρα, την οποία υποδύεται η Κρουζ, ενώ ανακαλύπτουν ότι συνδέονται μεταξύ τους με τρόπους που κανείς δεν περίμενε.

Η ταινία σηματοδοτεί την τρίτη συνεργασία του Ντεπ με την Κρουζ. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συμπρωταγωνιστήσει στο παρελθόν στις ταινίες «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» και «Blow».

Δείτε το teaser

Day Drinker (2027) Official Teaser – Johnny Depp, Madelyn Cline, and Penélope Cruz

Το πρότζεκτ είναι επίσης η δεύτερη μεγάλη παραγωγή με πρωταγωνιστή τον Ντεπ τους τελευταίους μήνες. Τον Ιούλιο είχε κυκλοφορήσει το πρώτο υλικό από το «Ebenezer», το ριμέικ του «A Christmas Carol» σε σκηνοθεσία.

Με το «Ebenezer» να αναμένεται στις 13 Νοεμβρίου και το «Day Drinker» να βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Μαρτίου του 2027, οι δύο ταινίες σηματοδοτούν μια δυνατή επιστροφή του Τζόνι Ντεπ μετά την απομάκρυνσή του από το Χόλιγουντ, στον απόηχο των καταγγελιών περί ενδοοικογενειακής βίας το 2016 και της δίκης για δυσφήμιση το 2022, η οποία συνδεόταν με τον σύντομο γάμο του με την Άμπερ Χερντ.

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