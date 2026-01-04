Ο Νταμιάνο Ντάβιντ και η Ντοβ Κάμερον ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους: «Θα είναι μια όμορφη χρονιά»
Ο Νταμιάνο Ντάβιντ και η Ντοβ Κάμερον ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους: «Θα είναι μια όμορφη χρονιά»
Η ηθοποιός και ο τραγουδιστής επιβεβαίωσαν τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν αρραβωνιασμένους μέσα από φωτογραφίες στα social media
Τον αρραβώνας τους ανακοίνωσαν ο Νταμιάνο Ντάβιντ και η Ντοβ Κάμερον μέσα από τα social media. Η ηθοποιός και ο τραγουδιστής και νικητής της Eurovision επιβεβαίωσαν τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν να έχουν αρραβωνιαστεί, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram.
Στα σχετικά στιγμιότυπα οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ενώ ο Νταμιάνο Ντάβιντ κρατάει το χέρι της αγαπημένης του που κοσμεί το εντυπωσιακό μετρό. «Θα είναι μια όμορφη χρονιά», έγραψε εκείνος, ενώ με τη σειρά της η Ντοβ Κάμερον σχολίασε στη δική της ανάρτηση: «Αγαπημένο μου κομμάτι του να είμαι ζωντανή».
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσαν
Η Ντοβ Κάμερον και ο Ιταλός τραγουδιστής ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2023, με τη σχέση τους να επιβεβαιώνεται τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς, όταν ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε να ανταλλάσσουν φιλιά σε παραλία στο Σίδνεϊ.
Τον περασμένο Οκτώβριο, λίγο πριν κυκλοφορήσει η είδηση ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε, η Κάμερον είχε προχωρήσει σε μια εξολογητική ανάρτηση με αφορμή τα δύο χρόνια της σχέσης τους, τονίζοντας πως αυτό το διάστημα ήταν το καλύτερο της ζωής της. Όπως είχε μοιραστεί, καθημερινά νιώθει συγκίνηση για την παρουσία του τραγουδιστή στη ζωή της, ενώ είχε εξηγήσει πως είναι αδύνατο να αποτυπώσει με λόγια πόσο πολύ τον αγαπάει.
«Τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Συγκινούμαι μέχρι δακρύων τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα γιατί η ζωή έγινε τόσο όμορφη από τότε που μπήκες σε αυτήν. Σε αγαπώ με έναν τρόπο που δεν θα μπορέσω να εκφράσω ποτέ με λόγια, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ να προσπαθώ. Χαρούμενη επέτειο, αγάπη μου», είχε γράψει.
Η ανάρτηση που είχε κάνει
Στα σχετικά στιγμιότυπα οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ενώ ο Νταμιάνο Ντάβιντ κρατάει το χέρι της αγαπημένης του που κοσμεί το εντυπωσιακό μετρό. «Θα είναι μια όμορφη χρονιά», έγραψε εκείνος, ενώ με τη σειρά της η Ντοβ Κάμερον σχολίασε στη δική της ανάρτηση: «Αγαπημένο μου κομμάτι του να είμαι ζωντανή».
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσαν
Η Ντοβ Κάμερον και ο Ιταλός τραγουδιστής ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2023, με τη σχέση τους να επιβεβαιώνεται τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς, όταν ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε να ανταλλάσσουν φιλιά σε παραλία στο Σίδνεϊ.
Τον περασμένο Οκτώβριο, λίγο πριν κυκλοφορήσει η είδηση ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε, η Κάμερον είχε προχωρήσει σε μια εξολογητική ανάρτηση με αφορμή τα δύο χρόνια της σχέσης τους, τονίζοντας πως αυτό το διάστημα ήταν το καλύτερο της ζωής της. Όπως είχε μοιραστεί, καθημερινά νιώθει συγκίνηση για την παρουσία του τραγουδιστή στη ζωή της, ενώ είχε εξηγήσει πως είναι αδύνατο να αποτυπώσει με λόγια πόσο πολύ τον αγαπάει.
«Τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Συγκινούμαι μέχρι δακρύων τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα γιατί η ζωή έγινε τόσο όμορφη από τότε που μπήκες σε αυτήν. Σε αγαπώ με έναν τρόπο που δεν θα μπορέσω να εκφράσω ποτέ με λόγια, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ να προσπαθώ. Χαρούμενη επέτειο, αγάπη μου», είχε γράψει.
Η ανάρτηση που είχε κάνει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα