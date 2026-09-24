Σιένα Μίλερ μετά την εμφάνιση με τη 14χρονη κόρη της στην πρεμιέρα της νέας της σειράς: Δεν ήταν κάτι καλό για εκείνη
Σιένα Μίλερ μετά την εμφάνιση με τη 14χρονη κόρη της στην πρεμιέρα της νέας της σειράς: Δεν ήταν κάτι καλό για εκείνη
Δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε, εξήγησε η ηθοποιός
Η Σιένα Μίλερ δεν θέλει να δει ακόμη τη 14χρονη κόρη της να μπαίνει στο προσκήνιο. Η ηθοποιός έδωσε πρόσφατα το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας της σειράς «War» στο Λονδίνο, με τη Μάρλοου να βρίσκεται στο πλευρό της.
Η στιγμή σχολιάστηκε έντονα στο διαδίκτυο. H Μάρλοου επέλεξε ένα casual look με T-shirt, ενώ η μητέρα της φορούσε ένα στράπλες μαύρο φόρεμα. Ωστόσο, η Μίλερ αποκάλυψε σε νέα συνέντευξή της ότι η εμφάνιση αυτή δεν ήταν προγραμματισμένη και πιθανότατα δεν θα επαναληφθεί σύντομα κάτι αντίστοιχο.
«Ειλικρινά, είχε έρθει με μια φίλη της, ήταν εκεί και η μητέρα μου και, για πέντε δευτερόλεπτα στο τέλος, ήρθε και μου έδωσε μια αγκαλιά», εξήγησε η ηθοποιός στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle» την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. «Δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε».
Η Σιένα Μίλερ, που απέκτησε τη Μάρλοου με τον πρώην σύντροφό της Τομ Στούριτζ κατά τη διάρκεια της τετραετούς σχέσης τους, παραδέχτηκε ότι δεν της άρεσε η προσοχή που δέχτηκε η μεγάλη της κόρη μετά την εμφάνισή της.
«Ένιωσα ότι, σε αυτή τη φάση της ζωής της, δεν ήταν κάτι καλό για εκείνη. Είναι τόσο μικρή και είναι πολύ όμορφη, αλλά αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι είναι απίστευτα έξυπνη, ευγενική και αστεία. Πιστεύω ότι είτε η προσοχή είναι θετική είτε αρνητική, το να συνειδητοποιεί κανείς σε τέτοια ηλικία ότι δέχεται τόσο μεγάλη προσοχή δεν είναι καλό», σημείωσε. Η Μίλερ αστειεύτηκε στη συνέχεια λέγοντας: «Τώρα θέλει να την κλειδώσουμε μέσα».
Η κοινή εμφάνισή τους
Τα σχόλιά της κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με όσα είχε πει πρόσφατα στην εκπομπή «The Julia Cunningham Show» του SiriusXM. «Νομίζω ότι κατά κάποιον τρόπο το μετανιώνω, γιατί δεν περίμενα —και δεν νομίζω ότι περίμενε ούτε εκείνη— ότι θα υπήρχε τέτοια αντίδραση», είχε πει η Μίλερ για τη στιγμή στην πρεμιέρα. «Και νομίζω ότι θα τη στείλω σε μοναστήρι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, μέχρι να μπορέσει να εμφανιστεί ξανά ως κανονική ενήλικη», είχε προσθέσει.
Η στιγμή σχολιάστηκε έντονα στο διαδίκτυο. H Μάρλοου επέλεξε ένα casual look με T-shirt, ενώ η μητέρα της φορούσε ένα στράπλες μαύρο φόρεμα. Ωστόσο, η Μίλερ αποκάλυψε σε νέα συνέντευξή της ότι η εμφάνιση αυτή δεν ήταν προγραμματισμένη και πιθανότατα δεν θα επαναληφθεί σύντομα κάτι αντίστοιχο.
«Ειλικρινά, είχε έρθει με μια φίλη της, ήταν εκεί και η μητέρα μου και, για πέντε δευτερόλεπτα στο τέλος, ήρθε και μου έδωσε μια αγκαλιά», εξήγησε η ηθοποιός στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle» την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. «Δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε».
Sienna Miller Explains Why She ‘Somewhat Regrets’ Letting Her Daughter Marlowe, 14, Join Her on the Red Carpet https://t.co/aRn9EzXdvt— People (@people) September 24, 2026
«Ένιωσα ότι, σε αυτή τη φάση της ζωής της, δεν ήταν κάτι καλό για εκείνη. Είναι τόσο μικρή και είναι πολύ όμορφη, αλλά αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι είναι απίστευτα έξυπνη, ευγενική και αστεία. Πιστεύω ότι είτε η προσοχή είναι θετική είτε αρνητική, το να συνειδητοποιεί κανείς σε τέτοια ηλικία ότι δέχεται τόσο μεγάλη προσοχή δεν είναι καλό», σημείωσε. Η Μίλερ αστειεύτηκε στη συνέχεια λέγοντας: «Τώρα θέλει να την κλειδώσουμε μέσα».
Η κοινή εμφάνισή τους
@hellomag
Sienna Miller made the WAR premiere a family affair as she stepped out alongside her 14-year-old daughter, Marlowe Sturridge 🤍♬ s o s - ➷｡˚𝐬𝐚𝐯 ೃ࿔₊
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