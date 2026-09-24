Η Σάρον Στόουν κατά της αποκαλυπτικής διαφήμισης της Σίντνεϊ Σουίνι: Δεν μπορούμε να υποβαθμίζουμε τον γυναικείο αθλητισμό

, συνέχισε η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός, αναφερόμενη στη διαφήμιση, στην οποία η Σουίνι εμφανίζεται σε μια σειρά από προκλητικές πόζες με αθλητικό εξοπλισμό, ενθαρρύνοντας το κοινό να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για προβλέψεις σε NBA, NFL και άλλες διοργανώσεις.

Το δικό της σχόλιο σχετικά με τη διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι για αθλητικά στοιχήματα έκανε η Σάρον Στόουν . Η 29χρονη ηθοποιός προκάλεσε και πάλι αντιδράσεις, εμφανιζόμενη αυτή τη φορά ολόγυμνη και καλύπτοντας τα επίμαχα σημεία με αθλητικά είδη.Η σταρ του Χόλιγουντ, που συνεργάστηκε με τη Σουίνι στην ταινία «Euphoria», τοποθετήθηκε, τονίζοντας ότι η συνάδελφος της πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την καμπάνια, η οποία προκάλεσε την αντίδραση αθλητριών . Την ίδια στιγμή, ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμάται ο γυναικείος αθλητισμός.Στη διαφήμιση της Novig, η Σουίνι εμφανίζεται σχεδόν γυμνή, υποσχόμενη στους θεατές ότι η νέα εφαρμογή θα αφορά «μόνο τα σπορ». «Μόνο εσύ, οι προβλέψεις σου και τα σπορ», λέει σε ένα σημείο στην κάμερα, ενώ καλύπτει το στήθος της με τα χέρια της.Μιλώντας στο PEOPLE, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Variety’s 2026 Power of Women: Los Angeles στο Beverly Hills Hotel, η 68χρονη Στόουν δήλωσε: «Πιστεύω ότι είναι δική της ευθύνη να αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις της, όχι δική μου δουλειά να την κρίνω γι’ αυτές. Δική μου δουλειά είναι να στηρίζω τις γυναίκες που κατάφεραν να φτάσουν ψηλά και να γίνουν πρωταθλήτριες στον γυναικείο αθλητισμό».«Δεν μπορούμε να υποβαθμίζουμε τον γυναικείο αθλητισμό για να τραβήξουμε την προσοχή των ανδρών ώστε να στοιχηματίσουν»Η Σάρον Στόουν θυμήθηκε επίσης ότι, όταν ήταν μαθήτρια λυκείου, είχε απειλήσει ότι θα προσφύγει νομικά αν δεν της επιτρεπόταν να δοκιμαστεί για την ανδρική ομάδα γκολφ, καθώς στο σχολείο της δεν υπήρχαν γυναικείες αθλητικές ομάδες. «Είχα κάτι να αποδείξω», διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι τελικά κατάφερε να μπει στην ομάδα των αγοριών.