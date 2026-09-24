Άννα Βίσση: Οι πρόβες της στο ΟΑΚΑ λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία, δείτε φωτογραφία
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Άννα Βίσση Συναυλία ΟΑΚΑ

Άννα Βίσση: Οι πρόβες της στο ΟΑΚΑ λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία, δείτε φωτογραφία

Η τραγουδίστρια βρέθηκε και πάλι στο στάδιο μαζί με τους συνεργάτες της, προετοιμάζοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν ανέβει στη σκηνή

Άννα Βίσση: Οι πρόβες της στο ΟΑΚΑ λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία, δείτε φωτογραφία
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Με την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ να έχει ξεκινήσει, η Άννα Βίσση συνεχίζει εντατικά τις πρόβες.

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια βρέθηκε και πάλι στο στάδιο μαζί με τους συνεργάτες της, προετοιμάζοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν ανέβει στη σκηνή. Κατά τη διάρκεια της πρόβας, η Άννα Βίσση απαθανατίστηκε δίπλα στην κιθαρίστρια Orianthi, σε ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνει το κλίμα της προετοιμασίας λίγες μόλις ημέρες πριν από τη συναυλία του Σαββάτου.

Δείτε φωτογραφία

Άννα Βίσση: Οι πρόβες της στο ΟΑΚΑ λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία, δείτε φωτογραφία
6 ΣΧΟΛΙΑ

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