Άννα Βίσση: Οι πρόβες της στο ΟΑΚΑ λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία, δείτε φωτογραφία
Άννα Βίσση: Οι πρόβες της στο ΟΑΚΑ λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία, δείτε φωτογραφία
Η τραγουδίστρια βρέθηκε και πάλι στο στάδιο μαζί με τους συνεργάτες της, προετοιμάζοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν ανέβει στη σκηνή
Με την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ να έχει ξεκινήσει, η Άννα Βίσση συνεχίζει εντατικά τις πρόβες.
Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια βρέθηκε και πάλι στο στάδιο μαζί με τους συνεργάτες της, προετοιμάζοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν ανέβει στη σκηνή. Κατά τη διάρκεια της πρόβας, η Άννα Βίσση απαθανατίστηκε δίπλα στην κιθαρίστρια Orianthi, σε ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνει το κλίμα της προετοιμασίας λίγες μόλις ημέρες πριν από τη συναυλία του Σαββάτου.
Δείτε φωτογραφία
Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια βρέθηκε και πάλι στο στάδιο μαζί με τους συνεργάτες της, προετοιμάζοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν ανέβει στη σκηνή. Κατά τη διάρκεια της πρόβας, η Άννα Βίσση απαθανατίστηκε δίπλα στην κιθαρίστρια Orianthi, σε ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνει το κλίμα της προετοιμασίας λίγες μόλις ημέρες πριν από τη συναυλία του Σαββάτου.
Δείτε φωτογραφία
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