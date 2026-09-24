Άνδρας παλεύει με ένα... εμού σε επαρχιακό δρόμο της Βρετανίας και γίνεται viral, δείτε βίντεο

Πάνω από 2 εκατ. προβολές έχει συγκεντρώσει βίντεο όπου ένας άνδρας κυριολεκτικά παλεύει με το εξωτικό πτηνό που το είχε σκάσει από έπαυλη στο Ντέβον, στην προσπάθειά του να το επιστρέψει στον ιδιοκτήτη του





Σύμφωνα με τη







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Η «μάχη» στον δρόμο με το εμού Στις εικόνες φαίνεται ο άνδρας να πέφτει πάνω στο πουλί και να προσπαθεί να το κρατήσει στο έδαφος, φωνάζοντας χαρακτηριστικά:



«Κάτω το εμού, κάτω το εμού!»



Η προσπάθειά του, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε. Μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα πάλης, το εμού καταφέρνει να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης και χτυπά με το κεφάλι του τον άνδρα, εκτοξεύοντάς τον στην άλλη πλευρά του δρόμου.



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«Δεν βλέπεις κάτι τέτοιο κάθε μέρα» Ο Τζέιμς Μπάρκερ, που παρακολουθούσε τη σκηνή και δεν μπορούσε να σταματήσει να γελά, δήλωσε ότι αποφάσισε να καταγράψει το περιστατικό, καθώς διαφορετικά κανείς δεν θα πίστευε την ιστορία.



«Είδα το πουλί στον δρόμο, σταμάτησα για να βοηθήσω τον άνθρωπο να το πιάσει, αλλά ήταν τόσο αστείο που έπρεπε να το τραβήξω βίντεο», ανέφερε.



Όπως είπε, τη σκηνή έκανε ακόμη πιο παράξενη ένα… αλπακά, το οποίο παρακολουθούσε όλη την προσπάθεια από την είσοδο του κτήματος.



Μια απίστευτη σκηνή που μοιάζει βγαλμένη από κωμωδία κατέγραψε κάμερα στο Ντέβον της Βρετανίας , όταν ένα εμού που είχε δραπετεύσει από το κτήμα του κατάφερε να αντισταθεί στον άνθρωπο που προσπάθησε να το ακινητοποιήσει.Σύμφωνα με τη Daily Mail , το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου στο Σάλκομπ του Ντέβον, όταν το ογκώδες εξωτικό πτηνό βγήκε από τον χώρο όπου φυλασσόταν και βρέθηκε σε επαρχιακό δρόμο.Το βίντεο που κατέγραψε ο 46χρονος Τζέιμς Μπάρκερ, ο οποίος περνούσε από το σημείο με το αυτοκίνητό του, δείχνει έναν άνδρα να προσπαθεί να συγκρατήσει το εμού, το οποίο παλεύει με όλες του τις δυνάμεις να ξεφύγει.Στις εικόνες φαίνεται ο άνδρας να πέφτει πάνω στο πουλί και να προσπαθεί να το κρατήσει στο έδαφος, φωνάζοντας χαρακτηριστικά:«Κάτω το εμού, κάτω το εμού!»Η προσπάθειά του, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε. Μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα πάλης, το εμού καταφέρνει να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης και χτυπά με το κεφάλι του τον άνδρα, εκτοξεύοντάς τον στην άλλη πλευρά του δρόμου.Αμέσως μετά, το πτηνό σηκώνεται και επιστρέφει τρέχοντας προς το περιφραγμένο κτήμα από όπου είχε δραπετεύσει.Ο Τζέιμς Μπάρκερ, που παρακολουθούσε τη σκηνή και δεν μπορούσε να σταματήσει να γελά, δήλωσε ότι αποφάσισε να καταγράψει το περιστατικό, καθώς διαφορετικά κανείς δεν θα πίστευε την ιστορία.«Είδα το πουλί στον δρόμο, σταμάτησα για να βοηθήσω τον άνθρωπο να το πιάσει, αλλά ήταν τόσο αστείο που έπρεπε να το τραβήξω βίντεο», ανέφερε.Όπως είπε, τη σκηνή έκανε ακόμη πιο παράξενη ένα… αλπακά, το οποίο παρακολουθούσε όλη την προσπάθεια από την είσοδο του κτήματος.

«Δεν είναι κάτι που βλέπεις κάθε μέρα. Το αλπακά στεκόταν στην πύλη και έκανε τη σκηνή ακόμη πιο ξεχωριστή», πρόσθεσε.



Πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές το βίντεο Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media από τη σύζυγο του Τζέιμς, Ρο Μπάρκερ, και έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 2 εκατομμύρια προβολές.



Χρήστες των κοινωνικών δικτύων σχολίασαν με χιούμορ την απρόσμενη «μονομαχία» ανθρώπου και πτηνού, με έναν χρήστη να γράφει: «Δεν μπορείς να το επινοήσεις αυτό. Μου έφτιαξε τη μέρα».



Το εμού, ένα από τα μεγαλύτερα πτηνά στον κόσμο μετά τη στρουθοκάμηλο, απέδειξε πάντως ότι παρά την εμφάνισή του μπορεί να γίνει ένας ιδιαίτερα δύσκολος αντίπαλος όταν αποφασίσει να υπερασπιστεί την ελευθερία του.