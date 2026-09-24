Καλοδεχούμενες οι δηλώσεις Ερντογάν, δεν ανεβάσαμε εμείς την ένταση, λέει η κυβέρνηση
Καλοδεχούμενες οι δηλώσεις Ερντογάν, δεν ανεβάσαμε εμείς την ένταση, λέει η κυβέρνηση
Eίμαστε γείτονες, καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή
Σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο παρελθόν κινήθηκαν οι σημερινές δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν ότι η Ελλάδα δεν είναι εχθρός της Τουρκίας, αλλά γείτονας και σύμμαχος.
Ανώτατη κυβερνητική πηγή σχολίασε ότι «οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν».
Προσθέτει ότι «είμαστε γείτονες -είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία- να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο» και τονίζει ότι «το σημαντικό, αυτή τη στιγμή, είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς».
Νωρίτερα σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος, σε μια ξαφνική στροφή, είπε ότι η Ελλάδα είναι γείτονας και σύμμαχος της Τουρκίας και όχι εχθρός της.
Μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, πριν αναχωρήσει για την Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν κάλυψε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην Ελλάδα.
«Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ», επισήμανε.
Πρόσθεσε ότι «οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να εμπλακούμε στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Στην Ελλάδα γίνονται εκλογές, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, η αντιπολίτευση αλλάζει. Αυτά δεν μας απασχολούν».
Εν τω μεταξύ, σε άλλες δηλώσεις του κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Τουρκία θα επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.
Υποστήριξε ότι η Άγκυρα αναμένει πλέον «συγκεκριμένα βήματα» από την Ουάσινγκτον προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ τόνισε ότι ο Τραμπ είναι θετικός σε αυτή την προοπτική.
«Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε μια θετική βούληση σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35», δήλωσε ο Ερντογάν.
Ανώτατη κυβερνητική πηγή σχολίασε ότι «οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν».
Προσθέτει ότι «είμαστε γείτονες -είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία- να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο» και τονίζει ότι «το σημαντικό, αυτή τη στιγμή, είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς».
Νωρίτερα σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος, σε μια ξαφνική στροφή, είπε ότι η Ελλάδα είναι γείτονας και σύμμαχος της Τουρκίας και όχι εχθρός της.
Μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, πριν αναχωρήσει για την Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν κάλυψε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην Ελλάδα.
«Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ», επισήμανε.
Πρόσθεσε ότι «οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να εμπλακούμε στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Στην Ελλάδα γίνονται εκλογές, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, η αντιπολίτευση αλλάζει. Αυτά δεν μας απασχολούν».
Εν τω μεταξύ, σε άλλες δηλώσεις του κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Τουρκία θα επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.
Υποστήριξε ότι η Άγκυρα αναμένει πλέον «συγκεκριμένα βήματα» από την Ουάσινγκτον προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ τόνισε ότι ο Τραμπ είναι θετικός σε αυτή την προοπτική.
«Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε μια θετική βούληση σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35», δήλωσε ο Ερντογάν.
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