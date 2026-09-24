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Στους 12 οι νεκροί λόγω της κακοκαιρίας κατά τη διάρκεια ναυτικής άσκησης στο Καζακστάν
Στους 12 οι νεκροί λόγω της κακοκαιρίας κατά τη διάρκεια ναυτικής άσκησης στο Καζακστάν
Κατά τη διάρκεια άσκησης παρασύρθηκαν 17 στρατιώτες - Οι τρεις διασώθηκαν ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των άλλων δύο
Στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από την αιφνίδια επιδείνωση των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια ναυτικών γυμνασίων στην Κασπία Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές του Καζακστάν.
«Κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, 17 στρατιώτες παρασύρθηκαν στα ανοιχτά», σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Μανγκιστάου, στο δυτικό Καζακστάν. Από αυτούς, δώδεκα βρέθηκαν νεκροί και τρεις διασώθηκαν. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των άλλων δύο στρατιωτών.
Η γενική εισαγγελία του Καζακστάν ξεκίνησε έρευνα. Το δυστύχημα σημειώθηκε στα ανοιχτά της περιοχής Μανγκουιστάου. Ο υπουργός Άμυνας Ντάουρεν Κοσάνοφ έσπευσε στην πρωτεύουσα αυτής της περιφέρειας, την Ακτάου. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ ανέθεσε σε μια κυβερνητική επιτροπή «να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα» για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και να παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια στις οικογένειες των θυμάτων.
Στην άσκηση «Άμυνα της Κασπίας 2026» συμμετείχαν το Πολεμικό Ναυτικό του Καζακστάν, μονάδες της ακτοφυλακής αλλά και η Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με το υπουργείο.
«Κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, 17 στρατιώτες παρασύρθηκαν στα ανοιχτά», σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Μανγκιστάου, στο δυτικό Καζακστάν. Από αυτούς, δώδεκα βρέθηκαν νεκροί και τρεις διασώθηκαν. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των άλλων δύο στρατιωτών.
Трагедия на Каспии повторилась спустя 11 лет: что произошло на учениях в 2015 годуhttps://t.co/ntFOdEnmAr pic.twitter.com/ISfz9oU0qw— Tengrinews (@tengrinewskz) September 24, 2026
Η γενική εισαγγελία του Καζακστάν ξεκίνησε έρευνα. Το δυστύχημα σημειώθηκε στα ανοιχτά της περιοχής Μανγκουιστάου. Ο υπουργός Άμυνας Ντάουρεν Κοσάνοφ έσπευσε στην πρωτεύουσα αυτής της περιφέρειας, την Ακτάου. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ ανέθεσε σε μια κυβερνητική επιτροπή «να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα» για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και να παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια στις οικογένειες των θυμάτων.
Στην άσκηση «Άμυνα της Κασπίας 2026» συμμετείχαν το Πολεμικό Ναυτικό του Καζακστάν, μονάδες της ακτοφυλακής αλλά και η Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με το υπουργείο.
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