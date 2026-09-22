Δήμητρα Γαλάνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Έλεος, ας αφήσουν τον κόσμο να τον πενθήσει, όλος αυτός ο θόρυβος έχει κάτι το ανθρωποφαγικό
Δήμητρα Γαλάνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Έλεος, ας αφήσουν τον κόσμο να τον πενθήσει, όλος αυτός ο θόρυβος έχει κάτι το ανθρωποφαγικό
Ας αφήσουν εμάς που τον αγαπήσαμε να πάμε να του αφήσουμε ένα λουλουδάκι, σχολίασε η τραγουδίστρια
Την ενόχλησή της για τη μεγάλη έκταση που έχει πάρει η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε η Δήμητρα Γαλάνη. Η τραγουδίστρια ζήτησε να γίνει σεβαστό το πένθος της οικογένειάς του και όσων τον αγάπησαν.
Παράλληλα, επισήμανε ότι οι ευθύνες για όσα συνέβησαν πρέπει να αποδοθούν και τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί να αντιμετωπιστούν. Χωρίς όμως να συνεχίζεται η «ανθρωποφαγία» γύρω από το πρόσωπο του τραγουδιστή.
«Αυτό το οποίο δεν του αξίζει με τίποτα είναι όλος αυτός ο θόρυβος, ρε παιδιά. Δηλαδή, έλεος. Το έλεγα και προχθές σε μια συνέντευξη. Εντάξει, όλο αυτό το πράγμα. Να ασχοληθούμε με το αντικείμενο. Η αναφορά συνεχώς… Ας αφήσουν τον κόσμο να τον πενθήσει. Ας αφήσουν εμάς που τον αγαπήσαμε να πάμε να του αφήσουμε ένα λουλουδάκι», δήλωσε η Δήμητρα Γαλάνη στην εκπομπή «Studio στις 3», την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Συνεχίζοντας, χαρακτήρισε «ανθρωποφαγική» τη συζήτηση γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ ζήτησε να καταλαγιάσει. «Όλο αυτό έχει κάτι ανθρωποφαγικό. Δηλαδή, οκ, ήταν άθλιο αυτό που έγινε. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πρώτα απ’ όλα ένα κράτος το οποίο είναι… παίζει γενικά, δεν ξέρω τι κάνουν. Αλλά να φύγουν από αυτόν τον άνθρωπο, να αφήσουν την ψυχή του να ησυχάσει. Εγώ δεν συμφωνώ με όλο αυτό το πράγμα. Συμφωνώ με το να τιμωρηθούν και να συμμαζευτεί όλο αυτό το σούργελο που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με όλους αυτούς τους τύπους, με την αφορμή του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά ας τον αφήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη τώρα. Στην αγάπη του κόσμου, που είδαμε πόσο μεγάλη είναι, και στην αγάπη των φίλων του», είπε στη συνέχεια.
Όσον αφορά στο τι έκανε τον Γιώργο Μαζωνάκη να ξεχωρίζει, η Δήμητρα Γαλάνη εξήγησε ότι διέθετε μια σπάνια σκηνική παρουσία και μια λάμψη που τραβούσαν αμέσως το βλέμμα. «Ο Γιώργος είχε star quality. Ήταν γεννημένος, δηλαδή έλαμπε. Όταν τον έβλεπες στη σκηνή, ανεξάρτητα αν σου άρεσε το τραγούδι που έλεγε ή δεν σου άρεσε, δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια από πάνω του. Είχε αυτό το χάρισμα. Πολύ μεγάλο χάρισμα. Ήταν αυθεντικός. Δεν καμωνόταν», σημείωσε.
Παράλληλα, επισήμανε ότι οι ευθύνες για όσα συνέβησαν πρέπει να αποδοθούν και τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί να αντιμετωπιστούν. Χωρίς όμως να συνεχίζεται η «ανθρωποφαγία» γύρω από το πρόσωπο του τραγουδιστή.
«Αυτό το οποίο δεν του αξίζει με τίποτα είναι όλος αυτός ο θόρυβος, ρε παιδιά. Δηλαδή, έλεος. Το έλεγα και προχθές σε μια συνέντευξη. Εντάξει, όλο αυτό το πράγμα. Να ασχοληθούμε με το αντικείμενο. Η αναφορά συνεχώς… Ας αφήσουν τον κόσμο να τον πενθήσει. Ας αφήσουν εμάς που τον αγαπήσαμε να πάμε να του αφήσουμε ένα λουλουδάκι», δήλωσε η Δήμητρα Γαλάνη στην εκπομπή «Studio στις 3», την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Συνεχίζοντας, χαρακτήρισε «ανθρωποφαγική» τη συζήτηση γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ ζήτησε να καταλαγιάσει. «Όλο αυτό έχει κάτι ανθρωποφαγικό. Δηλαδή, οκ, ήταν άθλιο αυτό που έγινε. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πρώτα απ’ όλα ένα κράτος το οποίο είναι… παίζει γενικά, δεν ξέρω τι κάνουν. Αλλά να φύγουν από αυτόν τον άνθρωπο, να αφήσουν την ψυχή του να ησυχάσει. Εγώ δεν συμφωνώ με όλο αυτό το πράγμα. Συμφωνώ με το να τιμωρηθούν και να συμμαζευτεί όλο αυτό το σούργελο που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με όλους αυτούς τους τύπους, με την αφορμή του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά ας τον αφήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη τώρα. Στην αγάπη του κόσμου, που είδαμε πόσο μεγάλη είναι, και στην αγάπη των φίλων του», είπε στη συνέχεια.
Όσον αφορά στο τι έκανε τον Γιώργο Μαζωνάκη να ξεχωρίζει, η Δήμητρα Γαλάνη εξήγησε ότι διέθετε μια σπάνια σκηνική παρουσία και μια λάμψη που τραβούσαν αμέσως το βλέμμα. «Ο Γιώργος είχε star quality. Ήταν γεννημένος, δηλαδή έλαμπε. Όταν τον έβλεπες στη σκηνή, ανεξάρτητα αν σου άρεσε το τραγούδι που έλεγε ή δεν σου άρεσε, δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια από πάνω του. Είχε αυτό το χάρισμα. Πολύ μεγάλο χάρισμα. Ήταν αυθεντικός. Δεν καμωνόταν», σημείωσε.
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