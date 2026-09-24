Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας
Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 6 οχήματα
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (24/9) σε χαμηλή βλάστηση στη Σαγιάδα του δήμου Φιλιάτων Θεσπρωτίας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 6 οχήματα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 6 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην Τ.Κ. Σαγιάδας, του δήμου Φιλιάτων Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Εμοδε, εθελοντές και 6 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 24, 2026
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