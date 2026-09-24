Ο ναύαρχος Σάμιουελ Παπάρο θέλει να αποτρέψει τον πόλεμο Κίνας-ΗΠΑ για την Ταϊβάν - Εμπνεύστηκε από το Top Gun και έχει υπό τις διαταγές του 400.000 άτομα

Το «Hellscape» στα Στενά της Ταϊβάν

Ένας πόλεμος με τεράστιο κόστος

Από το «Top Gun» στην κορυφή της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος

Από οικογένεια χωρίς πανεπιστημιακές σπουδές

Ο Νίμιτς στον τοίχο του γραφείου του

«Είναι επίδειξη αξιόπιστης μαχητικής ισχύος, ικανότητας και βούλησης», εξηγεί, αλλά ταυτόχρονα με διατήρηση των πιο κρίσιμων αμερικανικών δυνατοτήτων μακριά από τα μάτια του αντιπάλου.Τη στρατηγική αυτή την αποκαλεί «deterrence by denial», αποτροπή μέσω της πεποίθησης ότι η επίθεση δεν θα πετύχει.Το πιο εντυπωσιακό σκέλος του αμερικανικού σχεδιασμού έχει ένα όνομα που ο ίδιος ο Παπάρο έκανε γνωστό: «Hellscape», ένα «τοπίο κόλασης».Η λογική του σχεδίου είναι να κατακλυστούν τα Στενά της Ταϊβάν, σε περίπτωση κινεζικής απόπειρας απόβασης, από τεράστιους αριθμούς μη επανδρωμένων συστημάτων: εναέρια drones, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια συστήματα, σε συνδυασμό με συμβατικούς πυραύλους ακριβείας.Ο στόχος δεν είναι κατ' ανάγκην οι ΗΠΑ να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο του αέρα και της θάλασσας, αλλά να στερήσουν από τις κινεζικές δυνάμεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τον χώρο για μια αμφίβια επίθεση.Ο Παπάρο είχε περιγράψει δημόσια ήδη από το 2024 την ιδέα να μετατραπούν τα Στενά σε μια «μη επανδρωμένη κόλαση», ώστε μια κινεζική δύναμη εισβολής να καθυστερήσει αρκετά για να υπάρξει ευρύτερη αντίδραση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.Το TIME σημειώνει ότι η στρατηγική έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη μαζική χρήση φθηνών drones, τα οποία έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι επιθετικές επιχειρήσεις.«Έχουμε δει ότι ο επιθετικός πόλεμος, είτε πρόκειται για αμφίβια είτε για αεραποβατική επίθεση, έχει γίνει πολύ πιο δαπανηρή ανθρώπινη υπόθεση», λέει ο Παπάρο.Ακόμη και οι αμερικανικές προσομοιώσεις που καταλήγουν σε αποτυχία μιας κινεζικής εισβολής περιγράφουν ένα εξαιρετικά βαρύ τίμημα.Σε γνωστή σειρά πολεμικών παιγνίων του CSIS, οι ΗΠΑ, η Ταϊβάν και η Ιαπωνία κατάφερναν στα περισσότερα σενάρια να αποκρούσουν μια συμβατική κινεζική αμφίβια επιχείρηση, αλλά με τεράστιες απώλειες σε πλοία, αεροσκάφη και προσωπικό.Ο Παπάρο αποφεύγει να προβλέψει δημόσια πώς ακριβώς θα εξελισσόταν ένας πραγματικός πόλεμος. «Έχω εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να επικρατήσουμε», λέει στο TIME, προσθέτοντας όμως ότι αυτό στο οποίο εργάζεται είναι το περιθώριο της επικράτησης: πόσες ζωές, πόσος χρόνος, πόσα μέσα και πόσα χρήματα θα κόστιζε. «Θέλω να κατεβάσω αυτόν τον λογαριασμό στο μηδέν».Η διαδρομή του Παπάρο έχει κάτι σχεδόν κινηματογραφικό. Το καλοκαίρι του 1986, φοιτητής ακόμη στην Πενσιλβάνια, πήγε με τη μελλοντική σύζυγό του Μορίν να δει το «Top Gun».Οι περισσότεροι θεατές γοητεύονταν από τον Μάβερικ του Τομ Κρουζ. Ο Παπάρο, όπως λέει σήμερα, προτίμησε τον Άισμαν. «Ο ήρωας της ταινίας υποτίθεται ότι είναι ο Μάβερικ, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο Άισμαν», λέει. «Ο Μάβερικ έχει όλο το προσωπικό χάρισμα, αλλά ο Άισμαν είναι σχολαστικός, ήσυχος. Είναι αυτός που δουλεύει σκληρά, κάνει το σωστό και δεν κάνει θεαματικά, επικίνδυνα πράγματα μόνο και μόνο για να τα κάνει». Έναν χρόνο αργότερα εντάχθηκε στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.Η πραγματική του πορεία ακολούθησε σχεδόν εκείνη του κινηματογραφικού χαρακτήρα. Αποφοίτησε από τη σχολή TOPGUN, έγινε πιλότος μαχητικών, διοικητής μονάδων αεροπορίας του Ναυτικού, τετράστερος ναύαρχος, διοικητής του Στόλου του Ειρηνικού και τελικά επικεφαλής ολόκληρης της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού.Έχει περισσότερες από 6.000 ώρες πτήσης με F-14, F-15 και F/A-18 και περισσότερες από 1.100 προσνηώσεις σε αεροπλανοφόρα, σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του.Η στρατιωτική παράδοση υπήρχε ήδη στην οικογένεια. Ο πατέρας του, Σάμιουελ Παπάρο ο πρεσβύτερος, υπηρέτησε για τέσσερα χρόνια στους Πεζοναύτες και στη συνέχεια εργάστηκε στα ναυπηγεία της Φιλαδέλφειας. Ο παππούς του είχε υπηρετήσει στους Seabees, τα κατασκευαστικά τάγματα του αμερικανικού Ναυτικού, στον Ειρηνικό κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.Η μητέρα του εργαζόταν αρχικά σε κουρείο της Νότιας Φιλαδέλφειας και αργότερα σε κατάστημα καλλυντικών. «Ούτε ο πατέρας μου ούτε ο πατέρας του τελείωσαν το λύκειο. Κανείς στην οικογένειά μου πριν από εμένα δεν είχε πανεπιστημιακή εκπαίδευση», λέει ο Παπάρο.Ο ίδιος αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Βιλανόβα και αργότερα απέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους στις Διεθνείς Σπουδές και στην Ανάλυση Συστημάτων.Στο γραφείο του στη Χαβάη υπάρχει ένα παλιό εξώφυλλο του TIME, με ημερομηνία 18 Μαΐου 1942 και τον ναύαρχο Τσέστερ Νίμιτς, τον άνθρωπο που ανέλαβε τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στον Ειρηνικό μετά το Περλ Χάρμπορ.Για τον Παπάρο, ο Νίμιτς αποτελεί πρότυπο όχι απλώς επειδή κέρδισε έναν πόλεμο, αλλά επειδή αναγκάστηκε να προσαρμοστεί σε μια εποχή τεχνολογικής ανατροπής: το αεροπλανοφόρο εκτόπισε το θωρηκτό, η αμφίβια στρατηγική άλλαξε και νέες μορφές πολέμου εμφανίστηκαν.«Προσαρμόστηκε στην αλλαγή, ακόμη και στο άγνωστο», λέει. «Είναι το μεγαλύτερο πρότυπο ηγεσίας που μπορώ να σκεφτώ». Ο Παπάρο βλέπει σήμερα μια αντίστοιχη μετάβαση με τα drones, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, τον πόλεμο στο Διάστημα και τις νέες ναυτικές τεχνολογίες. Και ελπίζει ότι όσα σχεδιάζει δεν θα χρειαστεί ποτέ να εφαρμοστούν.«Η δική μου δεν είναι μια ηρωική ιστορία», λέει. «Ο ηρωισμός είναι η υπηρεσία που απαιτείται όταν φτάνει η αμείλικτη ώρα. Η καλύτερη υπηρεσία είναι αυτή που αποτρέπει αυτή την ώρα από το να έρθει».