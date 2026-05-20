Σπύρος Μπιμπίλας για Στάθη Μαντζώρο: Η οικογένειά του περνάει πολύ δύσκολες καταστάσεις, βρίσκεται στον 11ο μήνα αυτής της μεγάλης δοκιμασίας

Από τη μεριά του ο Σπύρος Μπιμπίλας στάθηκε στη στήριξη που προσφέρει το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών σε μέλη του, που βιώνουν κάποια σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα, τόνισε ότι βρίσκεται σε επαφή με τη σύζυγο του ηθοποιού και πρόσθεσε ότι είναι μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου, που έχει ευαισθητοποιηθεί με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Στάθης Μαντζώρος με την υγεία του.



Όπως είπε ο βουλευτής και ηθοποιός: «Όπως ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια το ΤΑΣΕΗ είναι πολύ κοντά στα δοκιμαζόμενα μέλη του και αυτή την περίοδο, αφού έχουμε το πρόβλημα με τον αγαπημένο μας τον Στάθη τον Μαντζώρο, βρισκόμαστε σε πολύ καλή συνεργασία με τη γυναίκα του, η οποία και μας ζήτησε να δημοσιοποιήσουμε αυτή τη δημόσια επιστολή της. Έτσι και κάναμε, και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από συναδέλφους ηθοποιούς και από άλλους ανθρώπους, για να ενισχύσουμε αυτή τη στιγμή την οικογένειά του, γιατί περνάει πολύ δύσκολες καταστάσεις, αφού βρίσκεται στον ενδέκατο μήνα αυτής της μεγάλης δοκιμασίας. Και αυτό που παίρνουμε σαν μήνυμα, είναι ότι η αγάπη και η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια είναι κάτι που μπορεί να νικήσει πολλές δύσκολες καταστάσεις».







Στο κείμενο που έγραψε η σύζυγος του Στάθη Μαντζώρου και δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναγράφεται: «Βαθύτατες ευχαριστίες μας προς όλους εσάς, για τη συνεχή και πολύπλευρη στήριξή σας. Εδώ και 11 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Στάθης νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, η συμπαράστασή σας υπήρξε συγκινητική και πολύτιμη με κάθε δυνατό τρόπο. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή. Αν και η εξέλιξη προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, διατηρούμε την πίστη και την ελπίδα μας ότι, με την κατάλληλη και εξειδικευμένη αποκατάσταση, θα επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή βελτίωση. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είστε δίπλα μας σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα». Η είδηση για τη νοσηλεία του Στάθη Μαντζώρου έγινε γνωστή στις 28 Αυγούστου μέσα από δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso», σύμφωνα με το οποίο ο ηθοποιός βρισκόταν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Αντωνία.