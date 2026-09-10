Αγνώριστος ο Τομ Κρουζ στο τελικό τρέιλερ του «Digger»

τη Warner Bros.

πρωταγωνιστή να εμφανίζεται αγνώριστος.

Μιλώντας σε πρόσφατη εκδήλωση για τη συνεργασία του με τον Ινιάριτου, ο Τομ Κρουζ ανέφερε: «

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Σύμφωνα με το Deadline, ο Τζον Γκούντμαν ενσαρκώνει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ζητά από τον χαρακτήρα του Κρουζ να αντιμετωπίσει το χάος που έχει προκαλέσει.

Το καστ συμπληρώνουν οι Ριζ Αχμεντ, Σάντρα Χιούλερ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Τζέσι Πλέμονς, Σόφι Γουάιλντ και Έμα Ντ' Αρσι.

Το σενάριο συνυπογράφουν ο Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου μαζί με τους Αλεξάντερ Ντινελάρις, Νίκολας Τζιακομπόνε και Σαμπίνα Μπέρμαν.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και διήρκεσαν έξι μήνες. Για τη διεύθυνση φωτογραφίας, ο Γκονσάλες Ινιάριτου συνεργάστηκε ξανά με τον βραβευμένο με Όσκαρ Εμανουέλ Λουμπέζκι, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στο «The Revenant». ,

Το «Digger» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.