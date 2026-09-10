Αγνώριστος ο Τομ Κρουζ στο τελικό τρέιλερ του «Digger»
Αγνώριστος ο Τομ Κρουζ στο τελικό τρέιλερ του «Digger»
Στην ταινία, ο ηθοποιός υποδύεται τον Digger Rockwell, έναν ισχυρό μεγιστάνα του πετρελαίου από το Τέξας
Στη δημοσιότητα δόθηκε από τη Warner Bros. το τελευταίο τρέιλερ της ταινίας «Digger», με τον Τομ Κρουζ ως πρωταγωνιστή να εμφανίζεται αγνώριστος.
Η φιλόδοξη παραγωγή, που χαρακτηρίζεται ως «μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων», σηματοδοτεί το πρώτο αγγλόφωνο εγχείρημα του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου μετά το «The Revenant».
Στην ταινία, ο Κρουζ πραγματοποιεί μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις της καριέρας του, υποδυόμενος τον Digger Rockwell, έναν ισχυρό μεγιστάνα του πετρελαίου από το Τέξας. Ο χαρακτήρας του έχει βαριά προφορά, κοιλιά και αραιά λευκά μαλλιά, ενώ η εταιρεία του ενδέχεται να έχει προκαλέσει μια οικολογική καταστροφή, με τις συνέπειες να φτάνουν μέχρι την απειλή ενός πυρηνικού πολέμου.
Δείτε το τρέιλερ του «Digger»
Μιλώντας σε πρόσφατη εκδήλωση για τη συνεργασία του με τον Ινιάριτου, ο Τομ Κρουζ ανέφερε: «Ήρθε να με βρει, νομίζω πριν από επτά χρόνια περίπου, καθώς το δημιουργούσε και μετά απλά δουλέψαμε μαζί πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι όταν δείτε το "Digger", θα διαπιστώσετε το επίπεδο της λεπτομέρειας, τη δεξιοτεχνία, τα πολλαπλά στοιχεία δημιουργίας αυτής της ταινίας. Δεν έχει ξανακάνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν, αλλά ούτε κι εγώ».
Σύμφωνα με το Deadline, ο Τζον Γκούντμαν ενσαρκώνει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ζητά από τον χαρακτήρα του Κρουζ να αντιμετωπίσει το χάος που έχει προκαλέσει. Το καστ συμπληρώνουν οι Ριζ Αχμεντ, Σάντρα Χιούλερ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Τζέσι Πλέμονς, Σόφι Γουάιλντ και Έμα Ντ' Αρσι. Το σενάριο συνυπογράφουν ο Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου μαζί με τους Αλεξάντερ Ντινελάρις, Νίκολας Τζιακομπόνε και Σαμπίνα Μπέρμαν.
Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και διήρκεσαν έξι μήνες. Για τη διεύθυνση φωτογραφίας, ο Γκονσάλες Ινιάριτου συνεργάστηκε ξανά με τον βραβευμένο με Όσκαρ Εμανουέλ Λουμπέζκι, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στο «The Revenant». ,Το «Digger» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.
Η φιλόδοξη παραγωγή, που χαρακτηρίζεται ως «μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων», σηματοδοτεί το πρώτο αγγλόφωνο εγχείρημα του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου μετά το «The Revenant».
Στην ταινία, ο Κρουζ πραγματοποιεί μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις της καριέρας του, υποδυόμενος τον Digger Rockwell, έναν ισχυρό μεγιστάνα του πετρελαίου από το Τέξας. Ο χαρακτήρας του έχει βαριά προφορά, κοιλιά και αραιά λευκά μαλλιά, ενώ η εταιρεία του ενδέχεται να έχει προκαλέσει μια οικολογική καταστροφή, με τις συνέπειες να φτάνουν μέχρι την απειλή ενός πυρηνικού πολέμου.
Δείτε το τρέιλερ του «Digger»
Μιλώντας σε πρόσφατη εκδήλωση για τη συνεργασία του με τον Ινιάριτου, ο Τομ Κρουζ ανέφερε: «Ήρθε να με βρει, νομίζω πριν από επτά χρόνια περίπου, καθώς το δημιουργούσε και μετά απλά δουλέψαμε μαζί πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι όταν δείτε το "Digger", θα διαπιστώσετε το επίπεδο της λεπτομέρειας, τη δεξιοτεχνία, τα πολλαπλά στοιχεία δημιουργίας αυτής της ταινίας. Δεν έχει ξανακάνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν, αλλά ούτε κι εγώ».
Σύμφωνα με το Deadline, ο Τζον Γκούντμαν ενσαρκώνει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ζητά από τον χαρακτήρα του Κρουζ να αντιμετωπίσει το χάος που έχει προκαλέσει. Το καστ συμπληρώνουν οι Ριζ Αχμεντ, Σάντρα Χιούλερ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Τζέσι Πλέμονς, Σόφι Γουάιλντ και Έμα Ντ' Αρσι. Το σενάριο συνυπογράφουν ο Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου μαζί με τους Αλεξάντερ Ντινελάρις, Νίκολας Τζιακομπόνε και Σαμπίνα Μπέρμαν.
Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και διήρκεσαν έξι μήνες. Για τη διεύθυνση φωτογραφίας, ο Γκονσάλες Ινιάριτου συνεργάστηκε ξανά με τον βραβευμένο με Όσκαρ Εμανουέλ Λουμπέζκι, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στο «The Revenant». ,Το «Digger» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα