Μπριζίτ Μπαρντό: Έσοδα σχεδόν 1 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία των προσωπικών της αντικειμένων στο Παρίσι
Μπριζίτ Μπαρντό: Έσοδα σχεδόν 1 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία των προσωπικών της αντικειμένων στο Παρίσι
Τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό για την προστασία των ζώων, ενώ μέρος των χρημάτων θα δοθεί στον γιο της
Σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ συγκεντρώθηκαν από τη δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων της Μπριζίτ Μπαρντό, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, ξεπερνώντας κατά περίπου 20 φορές τις αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τον οίκο Millon.
Η θρυλική ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο, σε ηλικία 91 ετών. Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν στο Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό για την προστασία των ζώων, ενώ μέρος των χρημάτων θα δοθεί στον γιο της, Νικολά-Ζακ Σαριέ.
Στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, τέθηκαν συνολικά 285 αντικείμενα από τις κατοικίες της στο Παρίσι και το Σαν Τροπέ, μεταξύ των οποίων ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, ρούχα, σερβίτσια και έπιπλα. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), περίπου 3.000 πλειοδότες από τη Γαλλία και άλλες χώρες συμμετείχαν στη διαδικασία.
Ο υπεύθυνος της δημοπρασίας, Alexandre Millon σχολίασε το αποτέλεσμα της πώλησης, αναφερόμενος στη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις αρχικές εκτιμήσεις και στο τελικό ποσό: «Η Μπριζίτ Μπαρντό απέδειξε για άλλη μια φορά πως είναι μια εξαιρετική αλχημίστρια: μετέτρεψε εκτιμήσεις ύψους περίπου 50.000 ευρώ σε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών».
Ανάμεσα στα αντικείμενα που τέθηκαν προς πώληση ήταν και δύο περιλαίμια σκύλου με ταυτότητα στο όνομα της Μπαρντό. Αν και η αρχική εκτίμηση για το ζευγάρι ήταν μόλις 30 ευρώ, τελικά πουλήθηκαν έναντι 9.400 ευρώ σε αγοραστή από τη Ρωσία. Μια προσωπογραφία της ηθοποιού απέφερε σχεδόν 40.000 ευρώ, ενώ η γραφομηχανή που είχε χρησιμοποιήσει για τη συγγραφή της αυτοβιογραφίας της πουλήθηκε για 4.634 ευρώ. Παράλληλα, δύο κιθάρες έφτασαν τα 8.600 και τα 1.900 ευρώ αντίστοιχα, ενώ τρία λούτρινα αντικείμενα πωλήθηκαν για 2.200 ευρώ.
Η Γκιζλέν Καλμέλς, διευθύνουσα σύμβουλος του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό, συνέδεσε τη συγκεκριμένη διαδικασία με προηγούμενη δημοπρασία που είχε οργανώσει η ίδια η ηθοποιός: «Αυτή η πώληση αποτελεί τη συνέχεια εκείνης που είχε οργανώσει η ίδια το 1987» είπε μετά τη δημοπρασία, προσθέτοντας: «Σήμερα, ο αγώνας της συνεχίζεται».
Η αντίδραση του τελευταίου συζύγου της
Η δημοπρασία προκάλεσε αντιδράσεις από τον τελευταίο σύζυγο της Μπριζίτ Μπαρντό, Μπερνάρ ντ' Ορμάλ, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του στη διαδικασία δύο ημέρες νωρίτερα, μιλώντας στο AFP: «Πρόκειται για προσωπικά αντικείμενα. Είναι ασέβεια στη μνήμη της Μπριζίτ. Τα αντικείμενά της θα έπρεπε να είχαν διατηρηθεί ως μέρος της κληρονομιάς της».
Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι η ηθοποιός δεν θα είχε συμφωνήσει με την απόφαση να δημοπρατηθούν τα προσωπικά της αντικείμενα: «Η Μπαρντό δεν θα είχε συμφωνήσει με αυτή τη δημοπρασία». Από την πλευρά του, το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό απέρριψε τους ισχυρισμούς, διευκρινίζοντας ότι η πώληση είχε εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο τον Ιούνιο, όταν πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο Μπερνάρ ντ' Ορμάλ.
Ο τελευταίος σύζυγος της ηθοποιού ανέφερε ότι δεν είχε αντιληφθεί πως στη δημοπρασία θα περιλαμβάνονταν τόσο προσωπικά αντικείμενα. Η διαμάχη ξέσπασε λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνσή του από την ηγεσία του Ιδρύματος, θέση την οποία κατείχε από τον θάνατο της Μπριζίτ Μπαρντό.
Φωτογραφία άρθρου: AP
Η θρυλική ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο, σε ηλικία 91 ετών. Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν στο Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό για την προστασία των ζώων, ενώ μέρος των χρημάτων θα δοθεί στον γιο της, Νικολά-Ζακ Σαριέ.
Στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, τέθηκαν συνολικά 285 αντικείμενα από τις κατοικίες της στο Παρίσι και το Σαν Τροπέ, μεταξύ των οποίων ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, ρούχα, σερβίτσια και έπιπλα. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), περίπου 3.000 πλειοδότες από τη Γαλλία και άλλες χώρες συμμετείχαν στη διαδικασία.
Quasiment un million d’euros : une vente aux enchères d’objets appartenant à Brigitte Bardot fait un carton https://t.co/ZvTmQSmRn0— RTL info (@rtlinfo) September 22, 2026
Ανάμεσα στα αντικείμενα που τέθηκαν προς πώληση ήταν και δύο περιλαίμια σκύλου με ταυτότητα στο όνομα της Μπαρντό. Αν και η αρχική εκτίμηση για το ζευγάρι ήταν μόλις 30 ευρώ, τελικά πουλήθηκαν έναντι 9.400 ευρώ σε αγοραστή από τη Ρωσία. Μια προσωπογραφία της ηθοποιού απέφερε σχεδόν 40.000 ευρώ, ενώ η γραφομηχανή που είχε χρησιμοποιήσει για τη συγγραφή της αυτοβιογραφίας της πουλήθηκε για 4.634 ευρώ. Παράλληλα, δύο κιθάρες έφτασαν τα 8.600 και τα 1.900 ευρώ αντίστοιχα, ενώ τρία λούτρινα αντικείμενα πωλήθηκαν για 2.200 ευρώ.
Η Γκιζλέν Καλμέλς, διευθύνουσα σύμβουλος του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό, συνέδεσε τη συγκεκριμένη διαδικασία με προηγούμενη δημοπρασία που είχε οργανώσει η ίδια η ηθοποιός: «Αυτή η πώληση αποτελεί τη συνέχεια εκείνης που είχε οργανώσει η ίδια το 1987» είπε μετά τη δημοπρασία, προσθέτοντας: «Σήμερα, ο αγώνας της συνεχίζεται».
Η αντίδραση του τελευταίου συζύγου της
Η δημοπρασία προκάλεσε αντιδράσεις από τον τελευταίο σύζυγο της Μπριζίτ Μπαρντό, Μπερνάρ ντ' Ορμάλ, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του στη διαδικασία δύο ημέρες νωρίτερα, μιλώντας στο AFP: «Πρόκειται για προσωπικά αντικείμενα. Είναι ασέβεια στη μνήμη της Μπριζίτ. Τα αντικείμενά της θα έπρεπε να είχαν διατηρηθεί ως μέρος της κληρονομιάς της».
Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι η ηθοποιός δεν θα είχε συμφωνήσει με την απόφαση να δημοπρατηθούν τα προσωπικά της αντικείμενα: «Η Μπαρντό δεν θα είχε συμφωνήσει με αυτή τη δημοπρασία». Από την πλευρά του, το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό απέρριψε τους ισχυρισμούς, διευκρινίζοντας ότι η πώληση είχε εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο τον Ιούνιο, όταν πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο Μπερνάρ ντ' Ορμάλ.
Ο τελευταίος σύζυγος της ηθοποιού ανέφερε ότι δεν είχε αντιληφθεί πως στη δημοπρασία θα περιλαμβάνονταν τόσο προσωπικά αντικείμενα. Η διαμάχη ξέσπασε λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνσή του από την ηγεσία του Ιδρύματος, θέση την οποία κατείχε από τον θάνατο της Μπριζίτ Μπαρντό.
Φωτογραφία άρθρου: AP
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