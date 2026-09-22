Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Μπουλντόζα έφυγε πάνω από νταλίκα που «δίπλωσε» στη λεωφ. Βουλιαγμένης, δείτε βίντεο
Μπουλντόζα έφυγε πάνω από νταλίκα που «δίπλωσε» στη λεωφ. Βουλιαγμένης, δείτε βίντεο
Το φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα, προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζας Ιμβριώτη, στην περιοχή του Ελληνικού - Κλειστός ο δρόμος στο σημείο
Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης καθώς από την ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω της βροχής, μια νταλίκα δίπλωσε και έπεσε από πάνω η μπουλντόζα την οποία μετέφερε.
Το φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα, προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζας Ιμβριώτη, στην περιοχή του Ελληνικού.
Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, με την τροχαία να βρίσκεται στο σημείο ώστε διευκολύνει την μετακίνηση των οδηγών.
Το ατύχημα σε συνδυασμό με την βροχή, έχουν φέρει καθυστερήσεις στις μετακινήσεις.
Το φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα, προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζας Ιμβριώτη, στην περιοχή του Ελληνικού.
Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, με την τροχαία να βρίσκεται στο σημείο ώστε διευκολύνει την μετακίνηση των οδηγών.
Το ατύχημα σε συνδυασμό με την βροχή, έχουν φέρει καθυστερήσεις στις μετακινήσεις.
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