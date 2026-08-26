Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε το «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ» στον Βασίλη Μπισμπίκη, δείτε βίντεο
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Δέσποινα Βανδή Βασίλης Μπισμπίκης

Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε το «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ» στον Βασίλη Μπισμπίκη, δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια έδειχνε τον σύντροφό της τη στιγμή που ακούστηκαν οι στίχοι «Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψιχάλα»

Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε το «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ» στον Βασίλη Μπισμπίκη, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
19 ΣΧΟΛΙΑ
Το τραγούδι «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ», που πρώτη ερμήνευσε η Βίκυ Μοσχολιού, αφιέρωσε η Δέσποινα Βανδή στον Βασίλη Μπισμπίκη.

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, απαθανατίστηκαν σε βραδινή τους έξοδο, με τη Δέσποινα Βανδή να έχει πάρει το μικρόφωνο στα χέρια της και με τη συνοδεία ορχήστρας να τραγουδά τη μεγάλη επιτυχία, δείχνοντας τον σύντροφό της όταν ακούστηκαν οι στίχοι «Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψιχάλα».

Γύρω τους ο κόσμος διασκέδαζε με το ζευγάρι, ενώ η Δέσποινα Βανδή έδωσε το μικρόφωνο σε μία νεαρή κοπέλα που καθόταν δίπλα της ώστε να τραγουδήσει μαζί της.

Δείτε το βίντεο

@giwta_kou

♬ πρωτότυπος ήχος - Giwta_kou
Γεωργία Κοτζιά
19 ΣΧΟΛΙΑ

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