Αν ακόμη και ένας Ισραηλινός στρατιώτης ή πολίτης απαχθεί θα εκκενωθεί η Γάζα, λέει ο Ισραέλ Κατς

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας εξήγησε ότι προέβη σε αυτή την προειδοποίηση λόγω «διάφορων προθέσεων και πληροφοριών», σύμφωνα με τις οποίες η Χαμάς σχεδιάζει νέες απαγωγές Ισραηλινών και απείλησε επίσης να καταστρέψει «τα σπίτια και τους πύργους τρομοκρατίας» της πόλης της Γάζας