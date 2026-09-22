Συνάντηση Βαρθολομαίου – Καρόλου στο Balmoral

Η χθεσινή συνάντηση στο Balmoral ήταν η δεύτερη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Κάρολο Γ΄ μετά την ανάρρηση του Βρετανού μονάρχη στον θρόνο





Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας επίσκεψης του Παναγιώτατου στη Μεγάλη Βρετανία και αποτέλεσε την κορύφωση ενός προγράμματος που περιλάμβανε εκκλησιαστικές, ακαδημαϊκές και διαχριστιανικές επαφές σε Λονδίνο, Chichester, Οξφόρδη, Essex και, τελικά, Σκωτία.







Η γνωριμία τους ξεκίνησε όταν ο Βαρθολομαίος είχε συναντήσει τον Κάρολο όσο εκείνος ήταν ακόμη Πρίγκιπας της Ουαλίας.



Η χρονική ακολουθία της επίσκεψης του Πατριάρχη Υπενθυμίζεται, ότι η μετάβαση του κ.κ.Βαρθολομαίου στη Βρετανία ξεκίνησε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, Κατά την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε γίνει δεκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα και τον Έλληνα πρέσβη στο Λονδίνο Ιωάννη Τσαούση.







Στις 16 Σεπτεμβρίου, ο Βαρθολομαίος αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Chichester σε αναγνώριση της συμβολής του στη θεολογική σκέψη, στον διαχριστιανικό και διαθρησκειακό διάλογο, στην ειρήνη, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Αγγλικανικό Καθεδρικό Ναό της πόλης, στο πλαίσιο της τελετής απονομής πτυχίων του πανεπιστημίου.



Ακολούθησε, στις 17 Σεπτεμβρίου, η μετάβαση στην Οξφόρδη. Εκεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης πραγματοποίησε δύο σημαντικές ομιλίες με κεντρικό θέμα τη σχέση «Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ορθόδοξης Εκκλησίας», ανοίγοντας έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη θρησκευτική ελευθερία και τη θέση της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο.



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Πριν από τη μετάβασή του στη Σκωτία, στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Πατριάρχης βρέθηκε στην Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Essex και χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Οσίου Σωφρονίου του Αθωνίτου. Κατά την παραμονή του στη μονή προσκύνησε επίσης τον τάφο του Αγίου Σωφρονίου, ενώ εξέφρασε τη συγκίνησή του για την επιστροφή του σε έναν τόπο με ιδιαίτερη πνευματική σημασία για την Ορθοδοξία της Δύσης.



Από το Essex αναχώρησε αεροπορικώς για το Aberdeen της Σκωτίας, προκειμένου να μεταβεί στο Balmoral για την προγραμματισμένη ιδιωτική συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου.



Αν και δεν υπάρχει ακόμη ανακοίνωση σχετικά με το ακριβές αντικείμενο της συνομιλίας στις 21 Σεπτεμβρίου, θεωρείται βέβαιο ότι μεταξύ άλλων, κινήθηκε και στον κοινό θεματικό χώρο μεταξύ των δύο ανδρών, το περιβάλλον. Σημειώνεται, ότι η περιβαλλοντική δράση αποτελεί εδώ και δεκαετίες κεντρικό στοιχείο της δημόσιας παρουσίας του Οικουμενικού Πατριάρχη. Παράλληλα, ο Κάρολος, ήδη από την περίοδο που ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας, έχει αναπτύξει έντονη δημόσια δραστηριότητα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, βιωσιμότητας και κλιματικής αλλαγής.



Στο κάστρο Balmoral της Σκωτίας , στην ιδιωτική θερινή κατοικία του Βρετανού μονάρχη, συναντήθηκαν το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ . Η ιδιωτική συνομιλία είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει μισή ώρα, όμως παρατάθηκε για ακόμη 30 λεπτά. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο κάνει λόγο για «πολύ εγκάρδια και φιλική ατμόσφαιρα», ενώ ο Βρετανός μονάρχης συνόδευσε προσωπικά τον Πατριάρχη μέχρι την έξοδο του κάστρου.Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας επίσκεψης του Παναγιώτατου στη Μεγάλη Βρετανία και αποτέλεσε την κορύφωση ενός προγράμματος που περιλάμβανε εκκλησιαστικές, ακαδημαϊκές και διαχριστιανικές επαφές σε Λονδίνο, Chichester, Οξφόρδη, Essex και, τελικά, Σκωτία.Η χθεσινή συνάντηση στο Balmoral ήταν η δεύτερη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Κάρολο Γ΄ μετά την ανάρρηση του Βρετανού μονάρχη στον θρόνο καθώς η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022.Η γνωριμία τους ξεκίνησε όταν ο Βαρθολομαίος είχε συναντήσει τον Κάρολο όσο εκείνος ήταν ακόμη Πρίγκιπας της Ουαλίας.Υπενθυμίζεται, ότι η μετάβαση του κ.κ.Βαρθολομαίου στη Βρετανία ξεκίνησε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, Κατά την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε γίνει δεκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα και τον Έλληνα πρέσβη στο Λονδίνο Ιωάννη Τσαούση.Κατά την εβδομαδιαία του επίσκεψη, βασικοί σταθμοί ήταν το Λονδίνο, το Chichester, η Οξφόρδη, το Essex και η Σκωτία. Πιο αναλυτικά, στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Παναγιώτατος βρέθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας στο Bayswater του Λονδίνου, όπου χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία για την ονομαστική εορτή του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε και το επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη στο London Hilton on Park Lane, με τον ίδιο να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους δεσμούς του με την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας.Στις 16 Σεπτεμβρίου, ο Βαρθολομαίος αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Chichester σε αναγνώριση της συμβολής του στη θεολογική σκέψη, στον διαχριστιανικό και διαθρησκειακό διάλογο, στην ειρήνη, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Αγγλικανικό Καθεδρικό Ναό της πόλης, στο πλαίσιο της τελετής απονομής πτυχίων του πανεπιστημίου.Ακολούθησε, στις 17 Σεπτεμβρίου, η μετάβαση στην Οξφόρδη. Εκεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης πραγματοποίησε δύο σημαντικές ομιλίες με κεντρικό θέμα τη σχέση «Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ορθόδοξης Εκκλησίας», ανοίγοντας έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη θρησκευτική ελευθερία και τη θέση της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο.Ειδικότερα, η μία από τις ομιλίες του πραγματοποιήθηκε στην Oxford Law School και είχε ως αντικείμενο την Ορθοδοξία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ η δεύτερη, στην University Church of St Mary the Virgin, είχε ως θέμα τη θρησκευτική ελευθερία μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.Πριν από τη μετάβασή του στη Σκωτία, στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Πατριάρχης βρέθηκε στην Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Essex και χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Οσίου Σωφρονίου του Αθωνίτου. Κατά την παραμονή του στη μονή προσκύνησε επίσης τον τάφο του Αγίου Σωφρονίου, ενώ εξέφρασε τη συγκίνησή του για την επιστροφή του σε έναν τόπο με ιδιαίτερη πνευματική σημασία για την Ορθοδοξία της Δύσης.Από το Essex αναχώρησε αεροπορικώς για το Aberdeen της Σκωτίας, προκειμένου να μεταβεί στο Balmoral για την προγραμματισμένη ιδιωτική συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου.Αν και δεν υπάρχει ακόμη ανακοίνωση σχετικά με το ακριβές αντικείμενο της συνομιλίας στις 21 Σεπτεμβρίου, θεωρείται βέβαιο ότι μεταξύ άλλων, κινήθηκε και στον κοινό θεματικό χώρο μεταξύ των δύο ανδρών, το περιβάλλον. Σημειώνεται, ότι η περιβαλλοντική δράση αποτελεί εδώ και δεκαετίες κεντρικό στοιχείο της δημόσιας παρουσίας του Οικουμενικού Πατριάρχη. Παράλληλα, ο Κάρολος, ήδη από την περίοδο που ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας, έχει αναπτύξει έντονη δημόσια δραστηριότητα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, βιωσιμότητας και κλιματικής αλλαγής.

Οι πολλές «όψεις» της επίσκεψης του Πατριάρχη στη Μ. Βρετανία Όπως επισημαίνουν εκκλησιαστικές πηγές, η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Μ. Βρετανία περιελάμβανε διαφορετικές όψεις της συνολικής του δράσης και παρουσίας: την ακαδημαϊκή, την οικουμενική, τη διαθρησκειακή ενώ ιδιαίτερη αξία είχε και η ενίσχυση των δεσμών με την ελληνική ομογένεια.



Υπενθυμίζεται, ότι στην Οξφόρδη, ο Πατριάρχης μίλησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θρησκευτική ελευθερία. Στο Chichester τιμήθηκε για τη θεολογική και ευρύτερη δράση του. Στο Essex βρέθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα ορθόδοξα μοναστικά κέντρα της Βρετανίας. Τέλος, στο Balmoral συναντήθηκε ιδιωτικά με τον Βρετανό μονάρχη για δεύτερη φορά μετά την άνοδο του Βρετανού μονάρχη στον θρόνο.



Στη συνάντηση, τον Πατριάρχη συνόδευσαν ο Επίσκοπος Ιλίου Ραφαήλ, ο οποίος διακονεί στη Σκωτία, και ο Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.