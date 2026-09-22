Κεραυνός προκάλεσε φωτιά στον Υμηττό
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Υμηττός

Κεραυνός προκάλεσε φωτιά στον Υμηττό

Στις εικόνες που κυκλοφορούν στα social media διακρίνεται το σύννεφο καπνού

Κεραυνός προκάλεσε φωτιά στον Υμηττό
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Λακίζα, κοντά στο Κορωπί, στον Υμηττό, μετά από πτώση κεραυνού.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για το συμβάν και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς σημειώθηκε την ώρα που στην Αττική καταγράφονται έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχές και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα.

Στις εικόνες που κυκλοφορούν στα social media διακρίνεται το σύννεφο καπνού να υψώνεται από το σημείο της εστίας.

Κεραυνός προκάλεσε φωτιά στον Υμηττό
Φωτογραφία: Πυρκαγιά Ενημέρωση / Facebook

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