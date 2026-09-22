Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Κεραυνός προκάλεσε φωτιά στον Υμηττό
Κεραυνός προκάλεσε φωτιά στον Υμηττό
Στις εικόνες που κυκλοφορούν στα social media διακρίνεται το σύννεφο καπνού
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Λακίζα, κοντά στο Κορωπί, στον Υμηττό, μετά από πτώση κεραυνού.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για το συμβάν και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.
Η εκδήλωση της πυρκαγιάς σημειώθηκε την ώρα που στην Αττική καταγράφονται έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχές και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα.
Στις εικόνες που κυκλοφορούν στα social media διακρίνεται το σύννεφο καπνού να υψώνεται από το σημείο της εστίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για το συμβάν και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.
Η εκδήλωση της πυρκαγιάς σημειώθηκε την ώρα που στην Αττική καταγράφονται έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχές και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα.
Στις εικόνες που κυκλοφορούν στα social media διακρίνεται το σύννεφο καπνού να υψώνεται από το σημείο της εστίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα