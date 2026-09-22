Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Άντρας έπεσε από ταράτσα στο Διμήνι Μαγνησίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Άντρας έπεσε από ταράτσα στο Διμήνι Μαγνησίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Κάλεσε ο ίδιος το ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο καθώς έφερε τραύμα στο κεφάλι
Στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκε ένας άντρας από το Διμήνι, ο οποίος έπεσε από ύψος 3,5 μέτρων.
Σύμφωνα με το gegonota.news, ο άντρας έπεσε από την ταράτσα και κάλεσε ο ίδιος το ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο καθώς έφερε τραύμα στο κεφάλι.
Σύμφωνα με το τοπικό μέσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Σύμφωνα με το gegonota.news, ο άντρας έπεσε από την ταράτσα και κάλεσε ο ίδιος το ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο καθώς έφερε τραύμα στο κεφάλι.
Σύμφωνα με το τοπικό μέσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
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