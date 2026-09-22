Ο ΟΗΕ προβλέπει 230.000 εσωτερικά εκτοπισμένους και περισσότερους από 10.000 πρόσφυγες στο Τζιμπουτί τους επόμενους μήνες

Περισσότεροι από 130.000 έχουν εκτοπιστεί εντός της Υεμένης και περίπου 3.000 άλλοι διέφυγαν στο Τζιμπουτί ύστερα από την επανέναρξη των συγκρούσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου μεταξύ των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων